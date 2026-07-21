生活習慣｜洗頭後不吹乾恐致面癱！中醫教5大預防貼士

洗頭後不吹乾頭髮，可能會導致面癱。內地一名OL平日習慣出門前先洗頭，有天趕時間出門口而沒有將頭髮徹底吹乾，回到公司後更直吹冷氣，結果翌日突然面癱，無法眨眼或合口。

面癱｜洗頭後直吹冷氣致面癱

據《都市頻道》報道，河南中醫藥大學第一附屬醫院針灸科主治醫生王桂娟分享病例，一名20歲女子有早上洗頭才出門的習慣，有日因為趕時間出門口上班而洗頭後未有完全吹乾頭髮。騎電單車回到公司後，因炎夏大汗淋漓而直吹冷氣降溫消暑，翌日突然面癱，無法合眼且喝水的時候嘴巴無法合上「漏口」。

王桂娟中醫師解釋，寒邪一旦入侵身體後，面部肌肉就動不了，患者的眉毛抬不動，眼睛亦閉不上。她提醒，若早上有洗頭習慣的人，必須要吹乾頭髮再出門，且洗頭後亦避免直接吹冷風。

面癱｜常見病因及過往病例

過往亦有不少病例同樣因為濕髮或吹冷風後，讓神經受損而導致突發性面癱。

綜合內媒報道，一名21歲杭州女子小陸近期為趕工連日加班，加上當地氣溫飆升至30°C，令她心情更為煩躁，因嫌辦公室冷氣不夠涼快，於是開小風扇吹著自己，豈料竟導致面癱。小陸左眼無法合上，嘴巴失控歪斜的，飲水時會漏水，並無法咀嚼，往醫院針灸科接受治療。她形容自己變成「鬼樣」，甚至因此不敢照鏡，幸經治療已逐漸康復，但已汲取教訓，現時已避免邊開冷氣邊吹風扇。

據報道，另外一位28歲的李姓上班族因為工作量大，經常需要熬夜加班，沒想到某天一早醒來，竟發現自己的右眼皮下垂、嘴角歪斜，而且臉部肌肉僵硬，遲遲無法恢復，嚇得他急忙就醫。診斷後才發現，由於男子長期待在冷氣房內，又習慣性熬夜加班，著涼後神經受損無法控制表情肌肉，才出現這種「面部癱瘓」的症狀。

據報道，亦有一名32歲女性下班後洗完澡，「懶得吹頭髮」就直接上床睡覺，醒來後發現自己左臉僵硬、嘴巴歪斜，甚至無法把水含在嘴巴。醫生診斷後發現，這也是「面部神經癱瘓」的情況，而主因正是女子「沒吹頭髮」就上床睡覺，著涼後神經受損。

面癱｜2大誘因導致面部神經受損

湖南中醫藥大學第一附屬醫院針灸推拿康復科副主任醫生鄧凱文解釋，面癱主要指「面神經炎」，其病因多與吹風受涼、勞累、外感等因素有關，導致面神經發炎。冷風直吹是常見誘發因素之一。當冷風長時間直接吹向面部，面部神經的血管會因受寒而痙攣收縮，導致神經組織缺血、水腫，進而受壓迫，最終引發面癱。

至於沒吹乾頭髮的風險，鄭州大學附屬鄭州中心醫院醫生宗慶華曾指出，濕髮時面神經處於最鬆弛、抵抗力最低的狀態。若受到濕髮的冷刺激，很容易影響面神經，可能造成面神經供血的小動脈痙攣，出現面神經缺血和麻痹，從而誘發面癱。當「濕髮＋冷風」兩者疊加，面部血管收縮更劇烈，面神經缺血水腫受壓的風險更高。

面癱｜長時間開冷氣吹風扇可致面癱

因冷氣引起的患病常稱作「冷氣病」，令面部癱瘓的「貝爾氏面神經麻痹」是其中一種。本港急症科專科醫生鍾浩然接受訪問時曾表示，急症室內超過9成面癱患者也是因此症引起，其致病成因很多，患者常見病徵包括：

癱瘓的半邊臉

眼睛不能緊閉，亦不能完全打開

無法提起眼眉

嘴巴無法合上，無法咀嚼，失控流口水

面癱｜預防面癱5大貼士

本港註冊中醫師朱遠婷接受訪問時曾指，長時間風扇吹面，可致面部氣血不和、阻礙經氣運行，繼而導致面癱，當中體弱、年老、休息不足人士較易患上。她指面癱較常在開冷氣睡覺後出現，故建議大家留意5大預防貼士：