歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
八月
紅磡香港體育館｜AXA安盛呈獻 古天樂 MY FIRST SHOW 紅磡香港體育館｜AXA安盛呈獻 古天樂 MY FIRST SHOW
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜AXA安盛呈獻 古天樂 MY FIRST SHOW
推介度：
21/08/2026 - 22/08/2026
25
七月
旺角創興廣場 INCUBASE Arena｜特攝之神「超人系列」60週年 暑假最強特攝盛事！ 7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena 旺角創興廣場 INCUBASE Arena｜特攝之神「超人系列」60週年 暑假最強特攝盛事！ 7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena
商場活動 展覽
旺角創興廣場 INCUBASE Arena｜特攝之神「超人系列」60週年 暑假最強特攝盛事！ 7月2...
推介度：
25/07/2026 - 13/09/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
生活習慣｜洗頭後不吹乾恐致面癱！中醫教5大預防貼士
健康Tips
養生Tips
其他痛症

生活習慣｜洗頭後不吹乾恐致面癱！中醫教5大預防貼士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　洗頭後不吹乾頭髮，可能會導致面癱。內地一名OL平日習慣出門前先洗頭，有天趕時間出門口而沒有將頭髮徹底吹乾，回到公司後更直吹冷氣，結果翌日突然面癱，無法眨眼或合口。

 

面癱｜洗頭後直吹冷氣致面癱

　　據《都市頻道》報道，河南中醫藥大學第一附屬醫院針灸科主治醫生王桂娟分享病例，一名20歲女子有早上洗頭才出門的習慣，有日因為趕時間出門口上班而洗頭後未有完全吹乾頭髮。騎電單車回到公司後，因炎夏大汗淋漓而直吹冷氣降溫消暑，翌日突然面癱，無法合眼且喝水的時候嘴巴無法合上「漏口」。

　　王桂娟中醫師解釋，寒邪一旦入侵身體後，面部肌肉就動不了，患者的眉毛抬不動，眼睛亦閉不上。她提醒，若早上有洗頭習慣的人，必須要吹乾頭髮再出門，且洗頭後亦避免直接吹冷風。

面癱危機｜OL習慣朝早洗頭　趕出門口做漏1件事　翌日突面癱無法合眼飲水「漏口」【附醫生拆解成因+5招預防】

面癱｜常見病因及過往病例

　　過往亦有不少病例同樣因為濕髮或吹冷風後，讓神經受損而導致突發性面癱。

　　綜合內媒報道，一名21歲杭州女子小陸近期為趕工連日加班，加上當地氣溫飆升至30°C，令她心情更為煩躁，因嫌辦公室冷氣不夠涼快，於是開小風扇吹著自己，豈料竟導致面癱。小陸左眼無法合上，嘴巴失控歪斜的，飲水時會漏水，並無法咀嚼，往醫院針灸科接受治療。她形容自己變成「鬼樣」，甚至因此不敢照鏡，幸經治療已逐漸康復，但已汲取教訓，現時已避免邊開冷氣邊吹風扇。

　　據報道，另外一位28歲的李姓上班族因為工作量大，經常需要熬夜加班，沒想到某天一早醒來，竟發現自己的右眼皮下垂、嘴角歪斜，而且臉部肌肉僵硬，遲遲無法恢復，嚇得他急忙就醫。診斷後才發現，由於男子長期待在冷氣房內，又習慣性熬夜加班，著涼後神經受損無法控制表情肌肉，才出現這種「面部癱瘓」的症狀。

　　據報道，亦有一名32歲女性下班後洗完澡，「懶得吹頭髮」就直接上床睡覺，醒來後發現自己左臉僵硬、嘴巴歪斜，甚至無法把水含在嘴巴。醫生診斷後發現，這也是「面部神經癱瘓」的情況，而主因正是女子「沒吹頭髮」就上床睡覺，著涼後神經受損。

 

面癱｜2大誘因導致面部神經受損

　　湖南中醫藥大學第一附屬醫院針灸推拿康復科副主任醫生鄧凱文解釋，面癱主要指「面神經炎」，其病因多與吹風受涼、勞累、外感等因素有關，導致面神經發炎。冷風直吹是常見誘發因素之一。當冷風長時間直接吹向面部，面部神經的血管會因受寒而痙攣收縮，導致神經組織缺血、水腫，進而受壓迫，最終引發面癱。

 

　　至於沒吹乾頭髮的風險，鄭州大學附屬鄭州中心醫院醫生宗慶華曾指出，濕髮時面神經處於最鬆弛、抵抗力最低的狀態。若受到濕髮的冷刺激，很容易影響面神經，可能造成面神經供血的小動脈痙攣，出現面神經缺血和麻痹，從而誘發面癱。當「濕髮＋冷風」兩者疊加，面部血管收縮更劇烈，面神經缺血水腫受壓的風險更高。

 

面癱｜長時間開冷氣吹風扇可致面癱

　　因冷氣引起的患病常稱作「冷氣病」，令面部癱瘓的「貝爾氏面神經麻痹」是其中一種。本港急症科專科醫生鍾浩然接受訪問時曾表示，急症室內超過9成面癱患者也是因此症引起，其致病成因很多，患者常見病徵包括：

  • 癱瘓的半邊臉
  • 眼睛不能緊閉，亦不能完全打開
  • 無法提起眼眉
  • 嘴巴無法合上，無法咀嚼，失控流口水

 

面癱｜預防面癱5大貼士

　　本港註冊中醫師朱遠婷接受訪問時曾指，長時間風扇吹面，可致面部氣血不和、阻礙經氣運行，繼而導致面癱，當中體弱、年老、休息不足人士較易患上。她指面癱較常在開冷氣睡覺後出現，故建議大家留意5大預防貼士：

  • 將風力調低，與風扇保持一定距離，避免固定吹同一位置；
  • 冷氣溫度設定為攝氏25至26度；
  • 當變涼後，在睡前將冷氣關掉；
  • 不宜穿背心、露臍衫、熱褲入睡；
  • 睡前要將頭髪抹乾，以免水珠變冷刺激身體。

 

Tags:#面癱#面神經炎#健康風險#洗頭#神經系統#健康護理#吹乾頭髮
Add a comment ...Add a comment ...
預防失智｜醫生推介$0養生法，每日15分鐘護腦習慣與飲食建議
更多健康解「迷」文章
預防失智｜醫生推介$0養生法，每日15分鐘護腦習慣與飲食建議
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處