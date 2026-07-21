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致癌油煙｜煮飯少一步恐致肺癌？3個壞習慣累積變隱形殺手
健康Tips
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致癌油煙｜煮飯少一步恐致肺癌？3個壞習慣累積變隱形殺手

健康解「迷」
健康解「迷」

　　肺癌成因眾多，其中含PM2.5的油煙也是致癌元兇之一。台灣有一對經營餐廳多年的夫妻，先後患上肺癌，丈夫更因此離世，而致癌原因竟是煮食時的3個壞習慣所致。有專家就分享4招煮食秘訣，對抗有毒物質帶來的傷害。

 

　　台灣健康資訊節目《健康2.0》分享一宗病例，65歲的吳女士與丈夫經營自助餐餐廳長達20年，兩人每天都處在高油煙、高溫的環境中，吳女士回到家中還要再做飯給家人吃，而他們又經常忘記打開抽油煙機，結果長時間下來，其丈夫2年前確診肺癌病逝，她則在最近發現自己呼吸不順，求醫檢查才發現肺部長出0.3cm的腫瘤。

　　節目嘉賓之一、當地家醫科醫生陳君琳就指出，烹飪時所產生的油煙含有大量PM2.5，其濃度甚至超出某些高污染城市的外在空氣；而長期暴露在高濃度PM2.5的環境中除了會刺激呼吸道，引發哮喘、支氣管炎等問題之外，更有機會導致肺癌，且還會促發炎症反應、產生自由基，對心血管和腦血管健康造成損害。此外，油煙若直接接觸眼睛，亦有可能會造成傷害。

 

預防肺癌｜烹飪4招避免油煙傷害

　　那麼，市民平日煮食應如何遠離有毒物質？節目另一嘉賓、臨床毒物科護理師譚敦慈就分享以下4招，減少烹飪過程中產生的油煙、保障健康。

　

癌症殺手｜20年來煮餸3個壞習慣成隱形致癌元兇　夫妻雙雙患肺癌丈夫不治　專家教4招降低傷害

1. 絕不高溫爆香食物

油一旦開始冒煙，就會產生有毒物質，無論是吸入或食入都會對身體造成傷害。

 

2. 採用低溫烹調

譚敦慈表示，她平日煮食都會採用低溫烹調，例如燉煮等需要加水的方式，以此將溫度控制在100度內，避免產生高溫的問題。此外，她平日也不會煎或炸食物。

 

3. 每煮完一道菜將廚具清洗乾淨

有些人在煎魚後會直接用相同的廚具炒菜，但譚敦慈就指出這是錯誤的做法。她表示，煎魚時會產生有毒物質，若附著在菜上食用，會更加不健康；最好先將廚具清洗乾淨，之後再煮下一道菜。

她又舉例，易潔鑊使用後不能馬上用水沖洗，否則有可能破壞塗層，可先用廚房紙巾擦拭，然後再倒入少許油擦拭，以油抑油使其更乾淨。而清洗廚具時亦要切記將底部清洗乾淨，避免髒污沾附，再次產生油煙。

 

4. 使用抽油煙機

譚敦慈提醒市民，開火煮食前應先開啟抽油煙機，並在熄火後繼續抽5至10分鐘，否則環境中的PM2.5濃度仍會很高。

癌症殺手｜20年來煮餸3個壞習慣成隱形致癌元兇　夫妻雙雙患肺癌丈夫不治　專家教4招降低傷害

肺癌｜5大非吸煙高危因素致肺癌

　　台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中指出，臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

 

二手煙

空氣污染

  • 工業區排放空氣污染
  • 柴油燃燒物
  • 火力發電

室內污染

  • 煮食油煙
  • 吸塵機
  • 甲醛

遺傳因素

  • 家族癌史：50歲之前罹患乳癌、大腸癌
  • 天生缺乏對抗腫瘤的基因，家族其他成員容易患癌

化妝品

  • 忌用香味過濃的化妝品
  • 含揮發性化學物質或人造香精等化學物
  • 長期吸入對肺部有影響

過度烹飪

  • 低溫烹調的油品被用於高溫炒炸
  • 產生不穩定型氧化物

資料來源：胸腔內科醫生　周百謙

 

肺癌｜是癌症「頭號殺手」

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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肺癌常見6大症狀

1.發現自己久咳不癒，咳嗽嚴重」

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染，難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生　白映俞

 

資料來源：《健康2.0

Tags:#癌症殺手#肺癌##廚房健康#煮食習慣#油煙#癌症#腫瘤#抗癌
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