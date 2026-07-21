癌症預防｜大腸癌肝癌高風險 拆解6大隱形殺手，營養師推介4種抗癌好物

據統計，本港每年逾萬人死於癌症，有營養師提醒，部分癌症在早期幾乎沒有明顯症狀，等到身體出現異常時，往往已進展至中後期，錯失黃金治療時機。真正要做到防癌需要「三管齊下」：飲食、生活作息、以及定時體檢留意身體異常和指數。

癌症殺手｜6種癌症初期症狀易被忽略

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁發文提醒，許多癌症真正可怕的不是治療困難，而是「發現得太晚」。據統計，有6大癌症堪稱「沉默癌症」，初期症狀易被忽略，一旦身體出現症狀後求醫，病情往往已經確診為中晚期。

1. 大腸癌：便秘、腹脹常被誤認腸胃不適

大腸癌多年來位居台灣及香港癌症榜首，初期幾乎沒有明顯症狀，僅可能出現便秘、腹脹、痔瘡或腸胃不適等症狀。不少患者直到出現血便、體重下降或貧血後才確診。信健康資料指出，大腸癌早期症狀包括排便習慣改變（便秘、腹瀉或交替出現）、大便形狀異常（變細或帶血）、腹部不適及體重急劇下降等。

2. 肝癌：肝臟無痛覺神經，腫瘤長大未必疼痛

肝癌同樣屬於早期不易察覺的癌症，大多數肝癌患者在早期階段都不會出現症狀。這是因為肝臟本身缺乏痛覺神經，即使腫瘤逐漸增大，也未必會感到疼痛。等到出現疲倦、食慾下降、體重減輕或黃疸等症狀時，病情通常已非早期階段。

3. 胰臟癌：「癌王」位置深藏，早期腰背痛易忽略

胰臟癌因位置深藏腹腔，被稱為「癌王」之一。早期症狀不明顯，常見的腰背痛、食慾不振、體重下降或血糖異常等問題出現時，多數患者的病程已進入較晚期。若出現持續性上腹或腰背疼痛、飯後疼痛加劇等情況，應提高警覺。

4. 卵巢癌：「沉默殺手」初期症狀易誤診

卵巢癌有「沉默殺手」之稱，初期可能只有腹脹、頻尿、骨盆悶痛或消化不良等不明顯症狀，很容易被誤認為腸胃問題或婦科不適。福建省衛健委資料指出，約70%卵巢癌患者確診時已是晚期，若能早期發現，治癒率可高達90%以上。

5. 肺癌：即使不吸煙，空污、油煙仍可能增風險

許多患者早期毫無症狀，等到持續咳嗽、胸痛、呼吸困難或咳血時才發現，往往為時已晚。高敏敏特別提醒，即使沒有吸煙習慣，仍可能因空污、油煙或家族病史而增加罹癌風險。

6. 乳癌：台灣女性發生率最高，初期多半不痛

乳癌為台灣女性發生率最高的癌症之一，初期多半不會疼痛。若出現乳房腫塊、乳頭凹陷、異常分泌物或乳房外觀改變，應盡速就醫檢查。

癌症殺手｜養成定期體檢習慣 把握黃金治療期

高敏敏指出，癌症第一期與第四期的治療效果與存活率可能有顯著差異，許多癌症若能及早發現，不僅治療方式更多元，預後也相對較佳。

各類癌症篩檢建議包括：

大腸癌 ：50歲以上民眾，每1至2年檢查1次糞便潛血

：50歲以上民眾，每1至2年檢查1次糞便潛血 肝癌 ：腹部超音波與甲型胎兒蛋白（AFP）檢測，高風險族群每6個月檢查1次

：腹部超音波與甲型胎兒蛋白（AFP）檢測，高風險族群每6個月檢查1次 肺癌 ：高危族群（40歲以上、吸菸者）可考慮低劑量螺旋CT

：高危族群（40歲以上、吸菸者）可考慮低劑量螺旋CT 乳癌：45至69歲女性，每2年進行1次乳房X光攝影

癌症殺手｜防癌需配合飲食/生活作息/檢查

高敏敏強調，目前沒有任何一種食物可以保證不會罹癌，但大量研究顯示，長期飲食與生活型態確實會影響癌症風險。她建議減少攝取加工肉品、油炸食品、精緻甜點、含糖飲料及過量酒精；8類食物可以多攝取，如深綠色蔬菜、十字花科蔬菜、番茄、莓果、堅果及全穀雜糧。

根據世界癌症研究基金會（WCRF）資料，約30%至50%的癌症與生活型態有關，包括飲食、體重控制、運動、吸菸及飲酒等因素。真正的防癌關鍵並非依賴某種「超級食物」，而是透過定期體檢、均衡飲食及規律運動，建立長期健康習慣。

防癌食材｜4種平民抗癌食材

台灣營養師黃書宜在《如果云知道》節目中分享４種平民抗癌食材，包括大豆、金針菇、蕃薯葉及蔥薑蒜。黃書宜逐一講解不同食材的營養及其防癌功效：

防癌食材｜大豆製品

黃書宜營養師首推的抗癌食材是大豆，包括黃豆、黑豆、毛豆及其製品如豆漿、豆腐、豆干。坊間流傳大豆異黃酮可能會刺激腫瘤生長，尤其是婦科疾病。她澄清這些迷思，指出大豆異黃酮反而可抑制癌細胞生長，促進癌細胞凋亡。

根據國際期刊《營養前沿》的調查，每天增加25克大豆攝取量，整體癌症發生風險可降低4%。25克生豆約等於2湯匙，換算成豆漿約200毫升，豆腐則是半碗左右的量。黃書宜指出，每天攝取54克大豆製品能降低11%癌症風險。

防癌食材｜金針菇

金針菇作為便宜又常見的食材，具有顯著的抗癌效果。黃書宜引用2003年一項歷時15年的流行病學研究指出，種植金針菇的農民癌症死亡率比未種植者低39%，故此這批農民常吃金針菇，從而推斷金針菇有防癌功效。研究指出，金針菇含有多種抗癌成分：

β-葡聚醣：可調節免疫系統，避免身體過度發炎

鞣花酸：可降低致癌物質被活化的機會

倍半萜：能抑制乳癌、肝癌、肺癌和胃癌等癌細胞的生長

黃書宜建議每天攝取煮熟的金針菇100克，並搭配其他多樣化蔬菜，以達到最佳防癌效果。

防癌食材｜蕃薯葉

黃書宜指，蕃薯葉如同「抗氧化百寶袋」，皆因其含有多種強效抗氧化成分，建議每天攝取烹調後的蕃薯葉半碗（約100克）：

多酚類（綠原酸）：可干擾癌細胞快速分裂

黃酮類（槲皮素）：抗氧化力是葡萄皮中白藜蘆醇的3倍，可強力抑制發炎

類胡蘿蔔素：如葉黃素和β-胡蘿蔔素，可清除自由基、降低氧化壓力，減少細胞傷害

防癌食材｜蔥薑蒜

黃書宜指，蔥、薑、蒜如同天然消炎藥，降低大腸直腸癌風險：

蔥和蒜：富含有機硫化物，具有抗菌、抗發炎、提升免疫力的效果

薑：含有400多種植化素，如薑辣素、薑烯酚、薑烯酮等，可視為天然消炎止痛藥

不少養生美食都會加入薑烹調，黃書宜指出薑的抗癌價值在於它可以緩解關節炎、泌尿道感染等發炎情況，也能減緩化療引起的噁心嘔吐副作用，甚至可降低大腸直腸癌風險。她提醒，薑片只用來煮湯未必能夠完全吸收薑的防癌功效，要吃下去才真正有益。

防癌飲食｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

1.蔥

含有硒，能降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌

可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽

蔥的氣味能降低人體的氧化壓力，幫助代謝有害物質

有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效

2.薑

含有薑辣素及薑醇，前者K抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，後者則可抑制癌細胞轉移。

市面上的薑大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥一同煎煮

3.蒜頭

含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能

可抑制致癌物亞硝胺，且能增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症有預防作用

最有效的兩種吃法分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中

有研究發現，將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能

將蒜頭切開並靜置10至15分鐘，便會產生蒜素，抗癌效果更佳

資料來源:台灣營養師 劉怡里

抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

1.西蘭花

2.紅蘿蔔

3.豆類

4.莓果

5.堅果

6.橄欖油

7.薑黃

8.柑橘類水果

9.亞麻籽

10.番茄

11.大蒜

12.魚

資料來源：營養師程涵宇