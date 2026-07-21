兩性健康｜情侶拍拖3年定期檢查仍出事！男友淪無症狀播毒者，累女友染高危HPV恐需切部分子宮

本港早前發生的健身室「播毒渣男」事件，引發市民對HPV病毒傳播的關注。台灣一名男子在社交平台發文，公開自身因無症狀攜帶HPV病毒，導致前女友感染高危型HPV並面臨癌前病變風險。該貼文引發大量討論，警醒男性有迫切需要接種HPV疫苗預防。

HPV病毒︱男子無症狀成傳染源 害伴侶癌前病變

該男子在Dcard貼文中自述，他與前女友交往三年，感情很好、很穩定，對方健康意識良好，是「會準時做抹片檢查的人」。但在某次檢查完後，前女友突然情緒低落很多天，後來才告訴他：「被查出有高危型HPV，醫生說可能會變成癌前病變。」

男子表示，自己當下完全傻住，因為他根本不知道那是什麼東西。他強調，自己沒有出軌、沒有跟別人發生性關係，但事後才知道：HPV病毒男生身上根本沒症狀，但男生卻是最主要的傳染源。

HPV病毒︱懊悔從未接種HPV疫苗致伴侶恐無法生育

該男子坦承，前女友曾問他有沒有打過HPV疫苗，他回答沒有。他描述，對方沒有責怪他，「但我能感覺到她心裡那個問號，以為我們是彼此的安全地帶。」男子表示，那一刻他只好想回到過去，提早去打那一針疫苗。

男子進一步指出，前女友後續「開始做追蹤、檢查、擔心、焦慮，甚至要考慮是否要冷凍卵子」，因為醫生說可能未來會動手術、切除子宮頸一部分。他表示自己一直在旁邊陪著她，「但我知道，有些傷害，是無法逆轉的。」

HPV病毒︱籲男性及早打疫苗：負責任的禮物

男子在文末強調，撰文目的「不是要博同情」，而是希望以親身經歷提醒所有「還沒了解HPV的男生」：

不要以為那是女生的病。你可能沒事，但你可能正在讓她生病。

他呼籲男性不應僅以送花、送香水等物質禮物表達心意，因為「那都不如你早一點打的那一針疫苗來得重要」：

HPV疫苗，是我們能給對方最真誠、最有意義的禮物。不浪漫，但很負責。

網民有乜講

「男生都說自己很健康，孰不知只是看不出來，乖乖每年檢查。"

「曾經反覆陰道炎尿道炎一兩年都沒有好，一直找不到原因，直到跟男友分手之後，到現在五年了，從來沒有復發過了呢。」

「我也有陽性病毒，不知道原po女友是不是58病毒（高風險子宮頸癌）但我是因為有家族史，男友為了我也去打了疫苗，目前相安無事第五年，每年都有按時回去檢測＋抹片，醫生說我的子宮很漂亮隨時可以準備懷孕。希望原po可以先問清楚女友的家族史，有可能真的不是你傳染給女友的啊。」

「我是在公共溫泉浴室、使用那裡的小板凳被傳染的，因為醫生說男生是絕大多數病因的時候、我就把我老公拎到醫生面前讓他跟醫生解釋了，結論就是：公共浴室的毛巾凳子也是會傳染病毒的。」

「之前問過另一半要不要去打？對方：男生打那個做甚麼」

「現在男生都覺得是女生要打的呵呵」

「HPV疫苗愈早打好9-26歲最佳」

「接種HPV疫苗真的很重要！不分男女都該做」

HPV病毒︱同場加映：男性HPV患病率比女性更高

人類乳頭瘤病毒（HPV）對男女都會構成致癌威脅，HPV疫苗更並非只為女性而設。香港大學李嘉誠醫學院助理院長（環球拓展）及微生物學系臨床教授陳福和，早前在網上家長講座中表示，男性的整體 HPV 患病率顯著高於女性。除了會引發女性的癌症外，亦容易導致男性患上頭頸癌，例如口腔癌、喉癌及舌癌等。

除了癌症風險，男性還較女性更容易感染由 HPV 引起的生殖器疣（俗稱椰菜花）。陳教授強調，即使患者接受激光或冷凍治療，痊癒後亦有可能復發，復發率高達兩至五成，對患者造成長期的心理與生活負擔，因此男女均應正視該病毒的威脅。

HPV病毒︱同場加映：4大易感染「椰菜花」高危環境

4個環境或間接傳染「椰菜花」

1. 公廁馬桶

2. 桑拿

3. 游泳池

4. 溫泉

資料來源：泌尿科主治醫生陳偉傑及羅詩修

安全套可降低傳播性病風險，但並非可完全預防HPV。本港普通科方陽醫生接受本報訪問表示，HPV主要通過皮膚與黏膜接觸傳播，安全套僅能物理覆蓋生殖器部份，其餘裸露的部位，包括會陰、陰囊、大腿根部等皮膚，於親密接觸中仍有傳播風險。而未戴安全套前的皮膚接觸、口交，都可傳播HPV。