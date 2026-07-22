夏季養生｜酷熱潮濕頻頻中暑、失眠、脾胃差？推薦2款夏日茶飲養心安神、健脾祛濕

正式踏入夏季，天氣悶熱潮濕，很容易踩入「夏天陷阱」，以為汽水解渴、狂吹冷氣就是正確消暑方法？在中醫養生中，講求順應四時，三因制宜。黃帝內經有云：「春夏養陽」，所以夏季時要注意保養陽氣，留意起居飲食調攝，使身體陰陽平衡，減少病疾。然而，都市人在炎夏中往往因為貪涼而犯了養生禁忌，導致體內濕熱內蘊、陽氣受損。

4大夏季常見健康問題

在中醫理論中，夏季主「暑」與「濕」，此時大自然陽氣最旺，若調理不當，身體容易出現以下四種失調症狀：

苦夏（夏季疲倦與食慾不振）：

炎夏氣溫高、濕度重，濕邪最易困阻脾胃，導致脾胃運化失職。此反應會令人出現胃口欠佳、腹脹、大便軟不成形，並伴隨全身倦怠、四肢沉重等「苦夏」的症狀。

2. 中暑（暑熱侵襲傷津）：

長期在高溫或密閉悶熱的環境下工作或活動，暑熱之邪侵襲人體，容易耗氣傷津。輕則出現頭暈、口渴、多汗、胸悶，重則可能導致體溫飆升，影響心神。

3. 失眠（心火旺盛）：

中醫認為「夏氣通於心」，夏季陽氣外泄，容易使人心火上炎。心神不寧便會引致入睡困難、多夢易醒，甚至伴隨舌尖紅赤、口舌生瘡、心煩意亂等症狀。

4. 冷氣病（寒濕襲表與陽氣受阻）：

都市人頻繁進出冷氣房，加上愛喝凍飲、吃生冷食物，風寒之邪極易由毛孔或口鼻入侵，導致體內陽氣被遏阻。臨床表現為頭痛、鼻塞、流涕，甚至關節酸痛、畏寒。

夏季飲食宜忌及食療建議

【宜】清淡消暑、健脾祛濕

建議多吃具有清熱瀉火、生津止渴功效的原型食物，如冬瓜、絲瓜、苦瓜及綠豆。此外，可多吃薏米、赤小豆及茯苓，以達致健脾化濕的效果。

【忌】過食生冷、肥甘厚味

夏季人體陽氣外在，體內脾胃反而是相對虛冷的。若過度飲用冰品凍飲，或進食過量油膩、煎炸及辛辣食物，會直接損傷脾陽，加重體內濕熱。

2款夏季養生茶飲推薦

除了日常飲食，在辦公室或家中自行沖泡天然的養生茶飲，能更高效、溫和地調理身體。以下推薦兩款非常適合夏日飲用的養生法寶：

1. 源生坊─養生煨薑粉

在中醫「冬病夏治」的觀念中，夏季人體陽氣在外，加上常吹冷氣、愛吃冰冷食物及飲品，容易導致體內寒濕堆積、脾胃虛寒。煨薑粉能溫中散寒、健脾去濕，對於改善冷氣病特別有效。

為甚麼煨薑粉比生薑粉更好？

清代名醫吳儀絡評曰：「煨薑和中止嘔，生薑懼其散，乾薑懼其燥，煨薑不散不燥，乃臟寒之珍品。」

性質溫和，不傷胃： 生薑粉性偏辛燥，較刺激腸胃；煨薑粉則經過慢火加熱，降低了刺激性，對腸胃敏感或脾胃虛寒人士更溫和。

生薑粉性偏辛燥，較刺激腸胃；煨薑粉則經過慢火加熱，降低了刺激性，對腸胃敏感或脾胃虛寒人士更溫和。 暖胃散寒更有效： 在中醫看來，經過「熟化」的薑（如煨薑）能更好地發揮溫中散寒、止嘔、止瀉的作用。

在中醫看來，經過「熟化」的薑（如煨薑）能更好地發揮溫中散寒、止嘔、止瀉的作用。 成分濃縮，利用率高： 煨薑粉將成分濃縮，更易於攝取其中的「薑酚」等暖身抗氧化物質。

煨薑粉將成分濃縮，更易於攝取其中的「薑酚」等暖身抗氧化物質。 口味較淡，應用更廣：煨薑粉辣味較淡，香氣更溫和，方便加入各種飲品（熱牛奶、豆漿）或湯品中，容易被接受。

適合甚麼人士？

常處冷氣房者：能驅散體內寒氣，緩解肩頸僵硬及腸胃不適。

脾胃虛寒者：有助改善胃寒、消化不良或容易腹瀉的症狀。

濕氣重的人：幫助身體微微發汗，排出體內多餘濕氣。

最佳飲用時間？

在中醫養生中，建議在早上7點至9點（氣血流注胃經）飲用最好，能生發胃氣、促進消化、提神醒腦。

2. NOW Foods—有機洋甘菊茶

在中醫觀點中，洋甘菊性質微寒、味甘微苦，入肝與胃經，具有清肝明目、清熱安神、和胃止痛的作用。對於夏季因天氣悶熱引致的煩躁、失眠及腸胃不適，都有很好的調理效果。

為甚麼洋甘菊在歐美地區備受推崇？

洋甘菊因散發淡淡的蘋果清香，古希臘人將其稱為「大地的蘋果」，自古享有「植物的醫生」美譽，在歐美地區備受推崇為天然保養植物。

飲用洋甘菊茶的3大好處：

緩和情緒，放鬆身心，改善睡眠質素

幫助消化，減輕炎症

美容養顏，抗氧化

最佳飲用時間？

建議在睡前30至60分鐘內，是幫助入睡與放鬆的最佳時機；另外，飯後30分鐘飲用則能促進腸胃消化、舒緩脹氣。

小總結：

香港夏季氣候高溫潮濕，了解悶熱引發的健康成因，並適時補充水分、注意飲食，是平安渡夏的關鍵！在辦公室或家中為自己沖泡一杯有機洋甘菊茶或養生煨薑粉，由內而外調理體質，健康地度過這個活力盛夏！

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文章出處：

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