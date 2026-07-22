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懶人減肥法｜信者得瘦！研究指出：每日多睡1小時，2星期減1.1磅
健康Tips

懶人減肥法｜信者得瘦！研究指出：每日多睡1小時，2星期減1.1磅

健康解「迷」
健康解「迷」

　　減肥一定要靠節食和運動嗎？最新研究指出，對於睡眠不足的人來說，每天只要早睡1小時，等同吃少一碗飯。有醫生推薦「222睡眠法則」，簡直是懶人減肥福音！

 

睡眠減肥｜多睡1小時減逾百卡路里

 

　　根據一項發表於《美國醫學會雜誌內科學》（JAMA Internal Medicine）的隨機對照研究，平時睡眠少於6.5小時的超重成年人，將睡眠時間延長約1.2小時後，每日熱量攝取平均減少了約270卡路里，相當於少吃一碗白米飯。

 

　　據報道，另一項研究也指出，睡眠時間每增加1小時，能量攝入會減少162卡路里。兩周下來，多睡1小時的人體重約減輕1.1磅，而維持原睡眠習慣的人則反增約1.1磅。習慣性睡眠不足的人只要多睡1小時，每日飲食中的添加糖攝取也會減少約10克。

 

睡眠減肥｜晚睡晚起 肥胖風險倍增

 

　　睡得晚和睡得少，都可能讓人變胖。一項涵蓋26個國家、13.6萬人的研究發現，晚於晚上10點睡覺的人，全身肥胖和腹型肥胖的風險顯著增加，愈晚睡風險愈高。研究更指出，睡眠時間少於5小時，全身肥胖和腹型肥胖風險分別增加27%和16%。同時，「睡得愈晚愈容易胖，睡得愈少肚子愈大」的規律在女性身上尤為明顯。

 

　　除了幫助控制體重，充足睡眠還能確保減重過程中減掉的是脂肪而非肌肉。一項研究顯示，同樣減重約3公斤的情況下，睡8.5小時的人比睡5.5小時的人少流失60%的肌肉、多減掉55%的脂肪。

 

「222睡眠法則」 簡單易行的瘦身處方

 

　　針對現代人的睡眠問題，醫生建議「222睡眠法則」：

 

　　● 每天22點（晚上10時）前入睡：順應人體褪黑激素分泌節律，提高深度睡眠比例

　　● 睡前2小時不進食：減少腸胃負擔，避免熱量堆積，提升入睡效率

　　● 起床後2小時內接觸陽光：幫助重置生理時鐘，穩定晝夜節律

 

Tags:#睡眠減肥法#減肥#早瞓#養生#美顏#222睡眠法#睡眠不足#卡路里#控制體重#褪黑激素
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