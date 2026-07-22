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甲醛中毒｜動漫迷注意！睡房放滿二次元立牌及模型 少女頭暈作嘔 Cosplay假髮同屬高危
健康Tips

甲醛中毒｜動漫迷注意！睡房放滿二次元立牌及模型 少女頭暈作嘔 Cosplay假髮同屬高危

健康解「迷」
健康解「迷」

　　將心愛的動漫周邊鋪滿全屋，打造屬於自己的「痛屋」，是不少動漫迷的夢想。然而，內地接連傳出年輕人因在睡房密集擺放壓克力立牌、襟章等「谷子」，短短三日便出現頭暈、作嘔等甲醛中毒症狀；有收藏家對自己的「痛屋」進行實測，關窗密閉狀態下甲醛濃度竟達0.1mg/m³，達安全臨界值。

 

甲醛超標︱少女睡房囤周邊「幸福暈」 實為甲醛中毒

 

　　據內地媒體報導，一名暱稱「小邪」的動漫愛好者，在僅十多平方米的睡房內，擺放了超過50個「谷子」（二次元周邊的網絡統稱），大部分是壓克力材質的立牌和徽章，分別放在書桌上和網購的金屬櫃內。

 

　　由於平常生活起居都在臥室，小邪在擺放周邊僅三天後，身體便出現不舒服，並伴隨頭暈及睡眠品質變差的症狀。起初她並未聯想到是周邊產品的問題，但後來發現自己「待在客廳就沒事，一回房間就暈」。

 

　　經查閱網上資料，她得知部分塑料、帶膠水及油墨成分的材質會散發甲醛，於是決定進行實驗，清空臥室內所有「谷子」，結果她的頭暈症狀亦隨之完全消失。事件引發不少人調侃：

 

　　以為是幸福暈了，結果是甲醛中毒了。

 

　　更有網友在社交平台上分享了自己凌晨被救護車送醫的經歷，稱被急救是因為家中囤積大量「吧唧」（徽章），在半夜突發不適。

 

甲醛超標︱少女睡房囤二次元周邊住3日頭暈作嘔揭甲醛中毒　立牌、模型、假髮全屬高危

一名暱稱「小邪」的動漫愛好者，在僅十多平方米的睡房內打造屬於自己的「痛屋」。

 

甲醛超標︱少女睡房囤二次元周邊住3日頭暈作嘔揭甲醛中毒　立牌、模型、假髮全屬高危

睡房密集擺放壓克力立牌、襟章等「谷子」。

 

甲醛超標︱少女睡房囤二次元周邊住3日頭暈作嘔揭甲醛中毒　立牌、模型、假髮全屬高危

但在擺放周邊僅三天後，身體便出現不舒服，並伴隨頭暈及睡眠品質變差的症狀。

 

甲醛超標︱少女睡房囤二次元周邊住3日頭暈作嘔揭甲醛中毒　立牌、模型、假髮全屬高危

有動漫收藏家對「痛屋」進行檢測，發現甲醛含量直逼安全臨界點。

 

甲醛超標︱少女睡房囤二次元周邊住3日頭暈作嘔揭甲醛中毒　立牌、模型、假髮全屬高危

有動漫收藏家對「痛屋」進行檢測，發現甲醛含量直逼安全臨界點。

 

甲醛超標︱實測密閉痛屋甲醛含量直逼安全臨界點

 

　　為驗證真實風險，另一名動漫收藏家「小胡」對自己不到10平方公尺的「痛屋」進行檢測。在關閉門窗的密閉環境下，使用空氣甲醛速測劑實測，結果顯示房間內甲醛濃度達0.1mg/m³，恰好位在國家規定的室內甲醛含量安全臨界值。專家警告，壓克力、塑料、合成樹脂與油墨等材質，在通風不良的空間中會持續釋放甲醛與其他VOCs，長時間累積極易導致慢性中毒。

 

甲醛超標︱Cosplay用手工假髮同屬高危

 

　　「甲醛危機」甚至蔓延到手作愛好者圈層。一名剛畢業的年輕「毛娘」（假髮造型師）在社群平台發布永久停單公告，透露因長期製作手工假髮，頻繁接觸含有揮發性有機物的藥劑與材料，導致嚴重甲醛中毒，身體已無法負荷。即便配備了防毒面具與空氣清淨機，長時間暴露仍對健康造成不可逆的傷害。

 

甲醛超標︱甲醛已被列為一級致癌物

 

　　專家針對事件指出，問題的根源在於周邊商品本身的材質。壓克力、塑料、合成樹脂、油墨及黏著劑等材料，在新品階段都可能釋放微量的甲醛或其他揮發性有機物（VOCs）。當大量此類商品被密集擺放在一個相對密閉、通風不良的空間內時，這些有害物質便會逐漸累積，濃度升高，最終對人體造成傷害。

 

　　甲醛已被國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，長期接觸對健康的危害不容輕忽。根據國家標準《室內空氣品質標準》（GB/T 18883-2022），室內甲醛含量需≤0.08mg/m³才算達標。單看一件商品，合規生產的周邊甲醛釋放量微乎其微，但市場上存在許多低價三無周邊，為壓縮成本採用回收PVC、劣質工業背膠、廉價印刷油墨，從根源埋下污染隱患。夏季高溫密閉的臥室會加速有害物質揮發，數十上百件藏品密集堆放，污染物持續疊加，輕則神經衰弱、呼吸道過敏，重則引發急性甲醛中毒。

 

日常用品／衣物／食品含甲醛

 

　　● 日常用品：車內隔音棉、芳香劑

　　● 衣物：免燙／挺身衣物、牛仔褲

　　● 食品：豆腐、腐竹、魚丸、蘿蔔乾、豆芽菜

 

資料來源：臨床毒物科護理師 譚敦慈

 

甲醛超標︱5招安全收藏防護遠離甲醛

 

　　若想在享受收藏樂趣的同時守護健康，專家建議遵循以下要點：

 

　　1. 優先選擇正規產品：透過官方或授權管道購買，單件商品的甲醛釋放量通常符合國家標準。

　　2. 保持室內強制通風：每日定時開窗，必要時搭配排風扇或新風系統，加速有害物質排出。

　　3. 避免密集擺放：切勿將大量周邊集中於臥室等長時間停留的密閉空間，可分散至不同區域或加裝獨立空氣清淨機。

　　4. 新品先「通風」再展示：新購入的壓克力立牌、海報或模型，可先置於陽台或窗邊數日，待異味減退後再收入室內。

　　5. 留意身體警訊：若在收藏空間內出現持續性頭暈、眼睛刺痛、喉嚨不適或胸悶，應立即離開並考慮進行專業室內空氣品質檢測。

 

 

Tags:#甲醛#動漫周邊#甲醛中毒#痛屋#動漫迷#立牌#手工假髮#空氣清淨機#一級致癌物#致癌#亞加力膠
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