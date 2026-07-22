逆轉老化｜60歲牛津長壽專家公開逆齡秘訣 39歲被斷症僅餘5年壽命 現生理年齡僅21歲

現年60歲的牛津大學長壽研究專家Leslie Kenny，在39歲時患上「不治之症」，當時醫生斷言她僅餘約5年健康壽命。然而，她未有屈服於診斷結果，積極嘗試各種治療與生活方式調整，最終成功改變命運。如今的她雖已年過半百，但其生理年齡僅為21歲。她還歸納出5個日常習慣，與大眾分享逆轉老化的關鍵。

逆齡秘訣｜曾患「不治之症」被批剩5年健康日子

牛津長壽專家、品牌Oxford Healthspan的創辦人Leslie Kenny早前在社交平台上分享其逆齡經歷，她坦言，39歲時身體健康狀況極差，為求生育曾進行8次人工受孕均告失敗。其後身體檢查更揭發她罹患類風濕關節炎及紅斑狼瘡等免疫系統疾病，需長期覆診及服藥控制病情，主診醫生當時斷言，以她的身體狀況而言，只剩約5年健康壽命，情況極不樂觀。

確診後，Leslie決定嘗試一切可能改善預後的方法，遂著手研究長壽與身體炎症的關聯。她發現，免疫系統失調源於身體長期慢性發炎，而誘發因素包括飲食不當、睡眠不足、壓力及過敏反應。她隨即付諸行動，辭去壓力沉重的婚姻介紹工作，並徹底改革飲食習慣。

牛津大學長壽研究專家Leslie Kenny。（IG圖片）

牛津大學長壽研究專家Leslie Kenny。（IG圖片）

牛津大學長壽研究專家Leslie Kenny。（IG圖片）

牛津大學長壽研究專家Leslie Kenny。（IG圖片）

牛津大學長壽研究專家Leslie Kenny。（IG圖片）

她徹底改革飲食習慣。（IG圖片）

她徹底改革飲食習慣。（IG圖片）

現時她日常出行多以步行或騎單車代步，將運動融入日常生活之中。（IG圖片）

初期她偏好瑜伽及普拉提斯，以不過於劇烈的方式活動身體。（IG圖片）

她亦曾嘗試高強度間歇訓練，但每次只需做20至30分鐘。（IG圖片）

她亦曾嘗試高強度間歇訓練，但每次只需做20至30分鐘。（IG圖片）

逆齡秘訣｜生理年齡僅21歲 分享5大逆齡秘訣

其後，Leslie不僅成功自然懷孕，更通過以慢性發炎程度測定生理年齡的檢測，顯示其生理年齡僅為21歲。她表示：「我一直相信身體有自癒的智慧。我們要做的就是移除有害物質，加入支持身體的事物——當身體恢復平衡，它就知道如何治癒自己。」

戒掉致敏原 多吃消炎食物

為了更了解自己的身體，她做了過敏測試，發現自己對於小麥和乳製品有過敏反應，遂戒掉這2種致敏食物，亦減少糖分攝取。據悉，攝取過多糖分會增加身體發炎的風險，故此她減少糖分攝取後，轉為植物性飲食和生酮飲食為主，多吃一些消炎食物，如三文魚、初榨橄欖油、植物奶等。奉行生酮飲食指，降低碳水化合物攝取，增加蛋白質攝取。過往有一些學術研究表明，這有助於預防和治療糖尿病，控制血糖高峰並減少發炎。

補充適當營養素

Leslie亦會服用營養補充品，如膠原蛋白、富含抗氧化劑的生可可和穀胱甘肽，有助於修復細胞組織。她特別會補充亞精胺，減緩衰老。過往已有研究指出，亞精胺能夠促進細胞自噬，幫助身體清除壞細胞。她也會適量補充黃體酮，減慢身體踏入更年期後衰老的速度，有助改善睡眠質素。

每周兩日斷食

每周有兩日她會禁食16個小時，但她並非嚴格執行斷食。她指出，斷食是為了清空身體讓身體排毒，但更重要的是「你吃的食物」。

多動少坐 每天做倒立

Leslie每天至少會遛狗順帶散步30分鐘。另外，她會使用「倒立椅」——一種可以讓任何人（無論年齡大小）輕鬆做倒立的小凳子。她解釋，倒立能夠訓練核心肌群和刺激迷走神經，有助調節消化、心率和呼吸頻率等器官功能。

女士缺鐵是白髮元兇

女士一踏入更年期容易有白髮危機，但年過半百的她卻全天然一頭亮麗黑髮，讓女士們非常羨慕。她曾公開保養黑髮的秘訣，就是補充鐵質。她解釋，由於女士們每月經期來的時候都會流失很多鐵質，而有見很多女士為了減肥，會偏向少吃紅肉。

她指出，雖然有過往有研究指，攝取紅肉會導致身體發炎，但女士適量食用有效補充鐵質，或是食用富含鐵質的蔬菜，如小菠菜、牛油生菜、西蘭花、毛豆、青豆、紅菜頭等。

逆齡秘訣｜5大健身習慣逆轉老化

Leslie Kenny還分享了以下5項健身習慣，幫助逆轉老化：

1. 步行與騎單車

初期她僅保持多出門散步，避免過度劇烈運動。由於她住在山脈附近，其後也開始加入登山以增加阻力鍛煉。現時她日常出行多以步行或騎單車代步，將運動融入日常生活之中。

2. 微運動

她認為久坐的生活模式會加劇身體發炎，危害程度幾乎與吸煙相若。因此她每小時進行約10次深蹲，甚至在視像會議期間帶領同事一同參與。她亦推崇木製搖擺板，有助鍛煉核心肌群及平衡力，對預防跌倒也至關重要。

3. 低強度運動

初期她偏好瑜伽及普拉提斯，以不過於劇烈的方式活動身體。她亦曾嘗試高強度間歇訓練，但每次只需做20至30分鐘。她強調：「隨著年齡增長，你必須調整運動強度。」

4. 恰到好處的運動區間

她學會優先注重身體恢復與平衡。「運動太少是災難，運動太多同樣是災難。每個人都要找到適合自己的區間，因為體能水平不同，來自不同經驗和背景。」

5. 血流限制訓練

她極力推薦此方法，原理是透過減少身體特定區域的血流，令身體誤以為正進行更劇烈運動。當束帶（類似血壓帶）釋放時，積聚的乳酸和一氧化氮瞬間湧入，向腦下垂體發送信號，釋放生長激素以直接促進肌肉生長。此技術原為日本中風患者常用的復健方法，近年已有大量研究證實其益處。

Leslie建議由微小習慣入手：「想3件你可以為健康做的事，選一件融入日常生活，把它跟你已經在做的事連結起來。一旦那個習慣穩固了，再回到清單，看另外兩件事。」她強調，必須選擇適合自身的方式，對某些人而言或為深蹲，對另一些人則可能是伸展運動。