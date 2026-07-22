89歲謝賢因肺炎離世 9成長者因肺炎致死 醫生提醒5大非典型症狀

香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。謝賢晚年健康狀況欠佳，出行需以輪椅代步。據消息指，他入院多時，上周病情突然惡化，一度陷入昏迷，被緊急轉入深切治療部（ICU）搶救，最終憑著意志力苦撐，等到謝霆鋒趕回見上最後一面後才離世。家屬遵從其遺願，以極低調方式處理身後事，7月20日上午以本名「謝家鈺」於粉嶺和合石火葬場完成火化儀式，從離世到火化僅4天。待儀式結束後，兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷才透過社群平台發布聯合聲明證實噩耗。

謝賢離世︱多次傳出中風 4月最後現身山頂嘆咖啡

謝賢縱橫影壇逾70年，曾於2019年獲頒香港電影金像獎終身成就獎，2022年更以85歲高齡憑《殺出個黃昏》奪得金像獎最佳男主角，成為史上最年長影帝。但當年在領獎時，因嘴歪及說話不清引發外界憂慮，加上近年深居簡出，健康狀況一直備受關注，多次傳出中風及癱瘓謠言。

據了解，謝賢晚年居住的海景豪宅由謝霆鋒安排，並聘用四名具醫護背景的專業看護，以三班制24小時全天候照料其起居飲食及復健。

今年4月底，有網民在香港太平山頂咖啡店「野生捕獲」謝賢與友人聚會，成為其最後一次公開露面。當日謝賢身穿暗紅色運動服，頭戴Cap帽、架上招牌太陽眼鏡，腦後紮起招牌小馬尾，身形明顯比以往消瘦，臉頰微凹，出入需以輪椅代步及拐杖輔助。但面對網民合照要求，他一口答應、全程面帶微笑，被形容「腰板挺得筆直」，仍然「星味十足」，十分瀟灑。

香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。

謝賢縱橫影壇逾70年，曾於2019年獲頒香港電影金像獎終身成就獎。

兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷待20日火化儀式結束後，才透過社交平台發布聯合聲明證實噩耗。

謝賢於2022年以85歲高齡憑《殺出個黃昏》奪得像獎最佳男主角，成為史上最年長影帝。

謝賢近年深居簡出，健康狀況一直備受關注。

據了解，謝賢晚年居住的海景豪宅由謝霆鋒安排。

今年4月底，有網民在香港太平山頂咖啡店「野生捕獲」謝賢與友人聚會，成為其最後一次公開露面。

謝賢離世︱甚麼是肺炎？

據聖保祿醫院衛教資料，肺炎是指肺部末端的肺泡（氣囊）及周圍組織發生炎症。健康的肺泡主要是負責將氧氣輸送到血液，並清除二氧化碳。但當這些肺泡因細菌、病毒或其他病原體入侵感染而發炎時，就會積聚液體或膿液（化膿），阻礙氣體交換，導致呼吸困難。肺炎可影響一側或兩側肺部，如果未能及時且接受適當治療，可能演變成危及生命的嚴重併發症，如多重器官衰竭。

謝賢離世︱「老人殺手」住院抵抗力差易中招

肺炎是長者健康的一大威脅，據統計65歲以上長者有高達九成因肺炎致死，被稱為「老人殺手」。呼吸系統科專科醫生林頌眉醫生曾接受訪問表示，肺炎包括普通肺炎（CAP）及院內感染肺炎（HAP）；細菌感染可引致肺炎，嚴重肺炎的患者或需進入深切治療部醫治，徘徊於生與死之間，分分鐘足以致命。

普通肺炎大部分屬社區感染，即在醫院以外環境受病毒或細菌感染，可分為由肺炎鏈球菌等引起的典型肺炎，以及由退伍軍人桿菌等引起的非典型肺炎。院內感染肺炎則指患者入院前並無肺炎症狀，在入院後48小時內才受感染，或因為深切治療部患者多需要佩戴呼吸機及插喉，住院時間較長，或已使用過不同抗生素，但因身體情況及抵抗力較差，容易感染醫院內的惡菌，引致院內感染。

肺炎主要成因

1. 細菌性肺炎

細菌是成人肺炎最常見的成因。

典型肺炎：主要由肺炎鏈球菌引起，通常發病急促，症狀明顯。

非典型肺炎：由非典型病原體引起，例如肺炎支原體、衣原體或退伍軍人症桿菌。此類肺炎症狀相對較輕微，發病較緩慢。

2. 病毒性肺炎

常見的病毒包括流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV），以及近年備受關注的新型冠狀病毒（COVID-19）。

尤其在冬季流行期間，中老年人及免疫力低者（如兒童）風險更高。

病毒性肺炎的病徵初期可能與流感相似，但可能惡化並導致呼吸衰竭。

3. 吸入性肺炎（誤吸性肺炎）

當患者誤吸食物顆粒、胃酸或唾液等異物進入肺部時，異物或口腔中的細菌會引起肺部感染。

這類肺炎多發生在吞嚥功能受損（如中風後）、意識水平降低或臥床的長者身上。

資料來源：聖保祿醫院

謝賢離世︱5大非典型症狀：「沒發燒」更危險

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰指出，據臨床經驗顯示，高齡長者因免疫反應較弱，感染肺炎時經常「燒不起來」，反而會出現以下5種非典型症狀，是極為重要的警示：

精神狀態急遽變差

異常嗜睡、叫不醒

突發性跌倒

呼吸急促、會喘

意識模糊或昏迷

醫生強調，若家中長輩出現上述任一跡象，尤其是有慢性病或行動不便者，應立即警覺是否為肺炎感染，並儘速就醫檢查，把握治療黃金時間。