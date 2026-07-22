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89歲謝賢因肺炎離世 9成長者因肺炎致死 醫生提醒5大非典型症狀
健康Tips

89歲謝賢因肺炎離世 9成長者因肺炎致死 醫生提醒5大非典型症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。謝賢晚年健康狀況欠佳，出行需以輪椅代步。據消息指，他入院多時，上周病情突然惡化，一度陷入昏迷，被緊急轉入深切治療部（ICU）搶救，最終憑著意志力苦撐，等到謝霆鋒趕回見上最後一面後才離世。家屬遵從其遺願，以極低調方式處理身後事，7月20日上午以本名「謝家鈺」於粉嶺和合石火葬場完成火化儀式，從離世到火化僅4天。待儀式結束後，兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷才透過社群平台發布聯合聲明證實噩耗。

 

謝賢離世︱多次傳出中風 4月最後現身山頂嘆咖啡

 

　　謝賢縱橫影壇逾70年，曾於2019年獲頒香港電影金像獎終身成就獎，2022年更以85歲高齡憑《殺出個黃昏》奪得金像獎最佳男主角，成為史上最年長影帝。但當年在領獎時，因嘴歪及說話不清引發外界憂慮，加上近年深居簡出，健康狀況一直備受關注，多次傳出中風及癱瘓謠言。

 

　　據了解，謝賢晚年居住的海景豪宅由謝霆鋒安排，並聘用四名具醫護背景的專業看護，以三班制24小時全天候照料其起居飲食及復健。

 

　　今年4月底，有網民在香港太平山頂咖啡店「野生捕獲」謝賢與友人聚會，成為其最後一次公開露面。當日謝賢身穿暗紅色運動服，頭戴Cap帽、架上招牌太陽眼鏡，腦後紮起招牌小馬尾，身形明顯比以往消瘦，臉頰微凹，出入需以輪椅代步及拐杖輔助。但面對網民合照要求，他一口答應、全程面帶微笑，被形容「腰板挺得筆直」，仍然「星味十足」，十分瀟灑。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢縱橫影壇逾70年，曾於2019年獲頒香港電影金像獎終身成就獎。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷待20日火化儀式結束後，才透過社交平台發布聯合聲明證實噩耗。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢於2022年以85歲高齡憑《殺出個黃昏》奪得像獎最佳男主角，成為史上最年長影帝。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢近年深居簡出，健康狀況一直備受關注。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

據了解，謝賢晚年居住的海景豪宅由謝霆鋒安排。

 

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

謝賢離世︱89歲謝賢死因曝光染肺炎致命　醫生揭「老人殺手」染病未必發燒、患感冒高危

今年4月底，有網民在香港太平山頂咖啡店「野生捕獲」謝賢與友人聚會，成為其最後一次公開露面。

 

謝賢離世︱甚麼是肺炎？

 

　　據聖保祿醫院衛教資料，肺炎是指肺部末端的肺泡（氣囊）及周圍組織發生炎症。健康的肺泡主要是負責將氧氣輸送到血液，並清除二氧化碳。但當這些肺泡因細菌、病毒或其他病原體入侵感染而發炎時，就會積聚液體或膿液（化膿），阻礙氣體交換，導致呼吸困難。肺炎可影響一側或兩側肺部，如果未能及時且接受適當治療，可能演變成危及生命的嚴重併發症，如多重器官衰竭。

 

謝賢離世︱「老人殺手」住院抵抗力差易中招

 

　　肺炎是長者健康的一大威脅，據統計65歲以上長者有高達九成因肺炎致死，被稱為「老人殺手」。呼吸系統科專科醫生林頌眉醫生曾接受訪問表示，肺炎包括普通肺炎（CAP）及院內感染肺炎（HAP）；細菌感染可引致肺炎，嚴重肺炎的患者或需進入深切治療部醫治，徘徊於生與死之間，分分鐘足以致命。

 

　　普通肺炎大部分屬社區感染，即在醫院以外環境受病毒或細菌感染，可分為由肺炎鏈球菌等引起的典型肺炎，以及由退伍軍人桿菌等引起的非典型肺炎。院內感染肺炎則指患者入院前並無肺炎症狀，在入院後48小時內才受感染，或因為深切治療部患者多需要佩戴呼吸機及插喉，住院時間較長，或已使用過不同抗生素，但因身體情況及抵抗力較差，容易感染醫院內的惡菌，引致院內感染。

 

肺炎主要成因

 

1. 細菌性肺炎

  • 細菌是成人肺炎最常見的成因。
  • 典型肺炎：主要由肺炎鏈球菌引起，通常發病急促，症狀明顯。
  • 非典型肺炎：由非典型病原體引起，例如肺炎支原體、衣原體或退伍軍人症桿菌。此類肺炎症狀相對較輕微，發病較緩慢。

 

2. 病毒性肺炎

  • 常見的病毒包括流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV），以及近年備受關注的新型冠狀病毒（COVID-19）。
  • 尤其在冬季流行期間，中老年人及免疫力低者（如兒童）風險更高。
  • 病毒性肺炎的病徵初期可能與流感相似，但可能惡化並導致呼吸衰竭。

 

3. 吸入性肺炎（誤吸性肺炎）

  • 當患者誤吸食物顆粒、胃酸或唾液等異物進入肺部時，異物或口腔中的細菌會引起肺部感染。
  • 這類肺炎多發生在吞嚥功能受損（如中風後）、意識水平降低或臥床的長者身上。

資料來源：聖保祿醫院

 

謝賢離世︱5大非典型症狀：「沒發燒」更危險

 

　　台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰指出，據臨床經驗顯示，高齡長者因免疫反應較弱，感染肺炎時經常「燒不起來」，反而會出現以下5種非典型症狀，是極為重要的警示：

 

  • 精神狀態急遽變差
  • 異常嗜睡、叫不醒
  • 突發性跌倒
  • 呼吸急促、會喘
  • 意識模糊或昏迷

 

　　醫生強調，若家中長輩出現上述任一跡象，尤其是有慢性病或行動不便者，應立即警覺是否為肺炎感染，並儘速就醫檢查，把握治療黃金時間。

 

Tags:#謝賢#謝賢離世#肺炎#老人殺手#呼吸困難#深切治療部#致命#細菌感染#病毒感染#肺炎鏈球菌#娛樂新聞#名人健康#名人離世
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