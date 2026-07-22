不一樣的成長，只需空間和陪伴

在小學帶領「成長的天空」計劃，每個來到小組的學生都有自己獨特的性格。回顧這次的小組旅程，從最初的重重挑戰到結業禮上的成長，學生們的轉變讓我對「陪伴」與「成長」有了更深的感悟。

小組初期，挑戰很快就接踵而來。部分學生對於參與小組遊戲感到抗拒，有人坐在一旁不願參加。當時小組仍在熱身階段，學生間都在互相觀察。為了打破這個僵局並促進學生的團隊合作精神，我決定改變策略，將他們分為兩個隊伍進行遊戲。

這個轉變很快就為小組帶來了正面的效果。當有了共同的目標時，隊員之間開始有了互動。在遊戲過程中，學生不再只顧自己，而是學會了互相鼓勵，為了讓團隊獲得勝利而共同努力。

不過，每個學生的適應速度都不同。其中一隊的阿裕（化名），無論是在小組初期，還是後來其他隊員努力嘗試的時候，仍保持著消極狀態。每當要進行遊戲，他總會說：「我們這隊不可能勝出的……」我知道這時候強求他加入，只會讓他更反感。因此，我選擇不勉強他，給予他足夠的空間。但在每節進行遊戲前，我都會走過去鼓勵他參加。即使他搖頭拒絕，我也沒有讓他完全閒著，而是嘗試邀請他擔當其他角色，例如幫忙當計時員。我希望用這種方式，避免讓他感覺被冷落，也讓他知道這個小組依然有他的位置。

到了計劃的其中一次戶外活動，學生們離開平日上課的課室，阿裕開始嘗試參與到團隊遊戲中。雖然在起初他仍未能很好地融入小組的節奏，但到了後期的遊戲中，他開始默默地為隊友傳遞物資、擔任輔助角色。在大家的配合下，隊伍最終順利完成了遊戲。

這件事讓我深深反思：其實學生並非做不到，很多時候，他們只是需要時間去找到一個適合自己的位置和長處。

在本年度計劃的結業禮上，學生亦展現出他們的進步與成長。在頒發個人獎項的環節中，當台上宣布得獎者時，台下的學生即使與對方不是同一隊伍、甚至曾經有過爭執，但在那一刻，每個人都衷心期望著對方得獎，並在得獎者上台時，給予最響亮的掌聲與歡呼聲。

在「成長的天空」小組過程中，學生之間難免會有爭執和磨擦，這本就是成長的必經之路。然而，這個小組正正提供了一個安全且充滿包容的機會，讓學生在跌倒中學習、在摩擦中成長，也期望他們在未來的日子裏，能夠帶著這份經歷去迎接不同的逆境。