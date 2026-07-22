謝賢離世｜謝賢、黃霑、倪匡同以「院出」方式低調辦身後事 「院出」是甚麼？哪些醫院設有告別室？

香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。家屬遵從遺願，以「院出」形式低調完成告別及火化，未有設靈，亦引起公眾關注「院出」這種喪葬方式。事實上，昔日巨星黃霑、倪匡，同樣是以「院出」辦理身後事。到底「院出」是甚麼？申請流程、注意事項及收費如何？下文為您全面拆解。

謝賢離世︱謝霆鋒豪擲8,500萬購海景豪宅 聘4看護全天候照料父親

謝賢晚年健康明顯轉差，行動力大不如前，出入需依靠輪椅及枴杖輔助。兒子謝霆鋒為父親晚年生活盡顯孝心，豪擲8,500萬購入海景豪宅供父親居住，環境清幽利於休養；同時聘請4名具醫護背景的專業看護，以三班制全天候照料父親起居飲食及復健需要。

儘管家人提供最妥善的照顧，縱橫影壇逾70年的一代影帝，最終仍選擇以最簡約的方式告別塵世。

「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。





謝賢晚年健康明顯轉差，行動力大不如前。

兒子謝霆鋒為父親晚年生活盡顯孝心，豪擲8,500萬購入海景豪宅供父親居住。



余詩曼與四哥合照意外曝光豪宅內部裝潢。

縱橫影壇逾70年的一代影帝，最終仍選擇以最簡約的方式告別塵世。

謝賢離世︱甚麼是「院出」？

標準流程：根據食物環境衞生署「身後事安排專題網站」的說明，「院出」是指委託殮葬商在醫院或公眾殮房領取遺體後，直接出殯而不往殯儀館設靈。親友在相關場所的告別室舉行簡單送別儀式後，再將遺體送往火葬場或墳場進行火葬或土葬。【醫院內離世 → 家屬向院方申請使用告別室 → 安排簡單告別儀式（約30分鐘） → 遺體直接送往火葬場或墳場】

適用對象：大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。

謝賢離世︱「院出」與傳統喪禮分別

與傳統殯儀館設靈相比，「院出」流程更短、儀式更簡約、費用較低，適合希望減少繁文縟節的家庭。

傳統喪禮 「院出」服務 設靈地點 殯儀館 醫院告別室 儀式時間 數天 一般30分鐘內 靈堂佈置 可大規模佈置 簡單鮮花、照片 焚燒冥鏹 可於殯儀館進行 僅限室外化寶設施



謝賢離世︱使用醫院告別室注意事項（官方指引）

1. 簡單佈置：一般可擺放鮮花、照片和輓聯。

2. 儀式時間：可進行約30分鐘的簡單告別儀式（請先與有關醫院確認時間）。

3. 燃點香燭：普遍限制燃點香燭或冥鏹，只能使用室外的化寶設施及焚燒少量冥鏹。

4. 設施差異：少數醫院不設化寶設施，申請前宜先查詢。

東區尤德夫人那打素醫院告別室。

威爾斯親王醫院告別室。

博愛醫院告別室。

謝賢離世︱設有「告別室」的醫院及其查詢電話（按聯網分類）

以下名單根據政府官方資料整理，涵蓋本港主要醫院聯網：

【港島東】

東區尤德夫人那打素醫院 2595 6224

律敦治及鄧肇堅醫院 2291 1030

【港島西】

葛量洪醫院 2518 2202

瑪麗醫院 2255 3678

東華三院馮堯敬醫院 2855 6111

東華醫院 2589 8297

【九龍中】

香港佛教醫院 2339 6127

伊利沙伯醫院 3506 8434

廣華醫院 3517 6194

聖母醫院 2354 2209

香港兒童醫院 3513 6258

九龍醫院 3129 6038

【九龍東】

將軍澳醫院 2208 0348

基督教聯合醫院 3949 3572

【九龍西】

明愛醫院 3408 6345

仁濟醫院 2417 8146

北大嶼山醫院 3467 7187

瑪嘉烈醫院 2990 3260

【新界東】

雅麗氏何妙齡那打素醫院 2689 2640

北區醫院 2683 7112

威爾斯親王醫院 3505 2342

沙田醫院 3919 7509

【新界西】

博愛醫院 2486 8920

屯門醫院 3767 7679

天水圍醫院 3513 5077

「院出」服務為追求簡約、低調喪禮的家庭提供了務實且莊嚴的選擇。有需要的市民，可參考以上由官方提供的醫院名單，直接致電相關醫院查詢具體申請手續、最新收費及告別室設施詳情，以便作出最合適的安排。