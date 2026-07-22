謝賢離世｜謝賢、黃霑、倪匡同以「院出」方式低調辦身後事 「院出」是甚麼？哪些醫院設有告別室？
香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。家屬遵從遺願，以「院出」形式低調完成告別及火化，未有設靈，亦引起公眾關注「院出」這種喪葬方式。事實上，昔日巨星黃霑、倪匡，同樣是以「院出」辦理身後事。到底「院出」是甚麼？申請流程、注意事項及收費如何？下文為您全面拆解。
謝賢離世︱謝霆鋒豪擲8,500萬購海景豪宅 聘4看護全天候照料父親
謝賢晚年健康明顯轉差，行動力大不如前，出入需依靠輪椅及枴杖輔助。兒子謝霆鋒為父親晚年生活盡顯孝心，豪擲8,500萬購入海景豪宅供父親居住，環境清幽利於休養；同時聘請4名具醫護背景的專業看護，以三班制全天候照料父親起居飲食及復健需要。
儘管家人提供最妥善的照顧，縱橫影壇逾70年的一代影帝，最終仍選擇以最簡約的方式告別塵世。
「四哥」謝賢，於7月16日因肺炎不幸離世，享壽89歲。
謝賢晚年健康明顯轉差，行動力大不如前。
兒子謝霆鋒為父親晚年生活盡顯孝心，豪擲8,500萬購入海景豪宅供父親居住。
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縱橫影壇逾70年的一代影帝，最終仍選擇以最簡約的方式告別塵世。
謝賢離世︱甚麼是「院出」？
標準流程：根據食物環境衞生署「身後事安排專題網站」的說明，「院出」是指委託殮葬商在醫院或公眾殮房領取遺體後，直接出殯而不往殯儀館設靈。親友在相關場所的告別室舉行簡單送別儀式後，再將遺體送往火葬場或墳場進行火葬或土葬。【醫院內離世 → 家屬向院方申請使用告別室 → 安排簡單告別儀式（約30分鐘） → 遺體直接送往火葬場或墳場】
適用對象：大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。
謝賢離世︱「院出」與傳統喪禮分別
與傳統殯儀館設靈相比，「院出」流程更短、儀式更簡約、費用較低，適合希望減少繁文縟節的家庭。
|傳統喪禮
|「院出」服務
|設靈地點
|殯儀館
|醫院告別室
|儀式時間
|數天
|一般30分鐘內
|靈堂佈置
|可大規模佈置
|簡單鮮花、照片
|焚燒冥鏹
|可於殯儀館進行
|僅限室外化寶設施
謝賢離世︱使用醫院告別室注意事項（官方指引）
1. 簡單佈置：一般可擺放鮮花、照片和輓聯。
2. 儀式時間：可進行約30分鐘的簡單告別儀式（請先與有關醫院確認時間）。
3. 燃點香燭：普遍限制燃點香燭或冥鏹，只能使用室外的化寶設施及焚燒少量冥鏹。
4. 設施差異：少數醫院不設化寶設施，申請前宜先查詢。
東區尤德夫人那打素醫院告別室。
威爾斯親王醫院告別室。
博愛醫院告別室。
謝賢離世︱設有「告別室」的醫院及其查詢電話（按聯網分類）
以下名單根據政府官方資料整理，涵蓋本港主要醫院聯網：
【港島東】
- 東區尤德夫人那打素醫院 2595 6224
- 律敦治及鄧肇堅醫院 2291 1030
【港島西】
- 葛量洪醫院 2518 2202
- 瑪麗醫院 2255 3678
- 東華三院馮堯敬醫院 2855 6111
- 東華醫院 2589 8297
【九龍中】
- 香港佛教醫院 2339 6127
- 伊利沙伯醫院 3506 8434
- 廣華醫院 3517 6194
- 聖母醫院 2354 2209
- 香港兒童醫院 3513 6258
- 九龍醫院 3129 6038
【九龍東】
- 將軍澳醫院 2208 0348
- 基督教聯合醫院 3949 3572
【九龍西】
- 明愛醫院 3408 6345
- 仁濟醫院 2417 8146
- 北大嶼山醫院 3467 7187
- 瑪嘉烈醫院 2990 3260
【新界東】
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院 2689 2640
- 北區醫院 2683 7112
- 威爾斯親王醫院 3505 2342
- 沙田醫院 3919 7509
【新界西】
- 博愛醫院 2486 8920
- 屯門醫院 3767 7679
- 天水圍醫院 3513 5077
「院出」服務為追求簡約、低調喪禮的家庭提供了務實且莊嚴的選擇。有需要的市民，可參考以上由官方提供的醫院名單，直接致電相關醫院查詢具體申請手續、最新收費及告別室設施詳情，以便作出最合適的安排。
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