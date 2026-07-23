做Gym過度致出現血尿，患橫紋肌溶解症恐引發急性腎衰竭，醫生警告三大症狀必求醫

做運動切記要量力而為，否則健身隨時變成傷身！河南鄭州一名23歲男子，近日因健身時練腿過度，導致雙腿劇痛至無法行走，隨後更出現血尿。他求醫檢查後，醫生驚見其肌酸激酶指數高達2萬多，超出正常值100多倍，最終確診為「橫紋肌溶解症」，並引發急性腎衰竭。醫生提醒，運動應循序漸進。

腎臟健康｜23歲男練腿過度致急性腎衰竭

綜合內媒報道，河南鄭州一名23歲男大學生，平日喜愛健身。日前因過度進行腿部訓練，導致雙腿劇痛無法行走，更出現血尿。經醫生檢查，其體內的肌酸激酶指數飆升至2萬多，超出正常值100多倍，最終被確診為橫紋肌溶解症，並引發急性腎衰竭。

醫生指出，橫紋肌溶解症並非骨骼肌真的「溶化」，而是指各種原因導致肌肉細胞膜破壞，細胞內大量的肌紅蛋白、肌酸激酶等物質釋放入血。這些大分子物質極易堵塞腎小管，引發急性腎損傷甚至急性腎衰竭。

醫生提醒，察覺早期的求救訊號是防止腎臟遭受永久損害的關鍵防線。若在進行劇烈運動、遭受擠壓創傷或服用某些特定藥物後，身體出現以下症狀，應盡快求醫：

1. 疼痛：運動後肌肉產生異常的強烈疼痛、腫脹、僵硬及乏力，甚至導致肢體無法如常彎曲或伸展。

2. 尿液顏色異常：尿液顏色轉深，呈現如濃茶、醬油或紅酒般的色澤，這通常意味著有大量的肌紅蛋白正透過腎臟排出體外。

3. 全身症狀：伴隨頭暈、頭痛、疲倦、噁心與嘔吐，病情嚴重者更可能出現排尿量顯著減少的情況。

腎臟健康｜出現2症狀要注意

醫生強調，要是發現尿液顏色變深同時伴隨肌肉劇烈疼痛，千萬不要誤以為這只是「排毒」或「乳酸積聚」，因而盲目進行拉筋伸展或熱敷，這樣做反倒會加劇肌肉細胞的損傷。此時必須馬上停止所有活動，補充足夠水分，並盡速到急症室求醫。

要有效預防橫紋肌溶解症，核心在於運動時必須按部就班。特別是剛開始健身的人士或長期缺乏運動者，切忌突然開展高強度的重量訓練，亦不應在同一天內進行多項重疊的訓練，以免肌肉群過度透支。

醫生建議，在運動的前、中、後各個階段，都應該採取少量多次的方式補充水分，需要時亦可選擇電解質飲品，這有助於代謝廢物的排出並捍衛腎臟健康。此外，在濕熱環境中運動時要格外謹慎，因為此時身體難以散熱，會大幅增加肌肉受損的風險。如果運動後察覺到不尋常的疼痛、血尿或尿色轉深，應馬上中止活動、多喝水，並應求醫。

同場加映：橫紋肌溶解症｜醫生警告：嚴重可造成腎衰竭

本港腎科專科醫生譚雋熹曾接受訪問指，橫紋肌溶解症是指人體肌肉組織受到急速及高強度破壞，肌肉分解後的酵素會在體內積聚，會導致腎臟機能的損傷，尿液變成茶啡色。如果情況輕微，一般可飲水排走酵素，惟若情況嚴重，甚至可造成急性腎衰竭。

橫紋肌溶解症的常見成因是肌肉大範圍受損傷，例如撞車、被擠壓，其次是過量運動。他提醒，不論任何年齡，進行任何運動都要量力而為，循序漸進增加運動強度，以免超身體負荷。

橫紋肌溶解症5大症狀

1.大腿、肩部、下腰部肌肉疼痛、腫脹

2.肌肉無力

3.手臂和大腿部，難以活動

4.尿液呈深紅色或褐色

5.同時伴有發燒、噁心嘔吐、心跳過快、乏力、精神異常等

資料來源：心內科主任郭美群醫生

橫紋肌溶解症｜3大做運動貼士

運動前務必要充分熱身

訓練前中後都要及時補充水分

不要突然之間大幅提高訓練量或者訓練強度，應循序漸進，當運動量大到感覺自己不能承受時要及時停止