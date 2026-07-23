健康飲食｜每日飲咖啡提神兼護心？心臟科醫生警告選錯植物奶恐增心血管風險

打工仔每天一杯咖啡已是習慣，可以提神兼護心。但有心臟科醫生警告，若選錯植物奶，可能會抵消咖啡的益處，不知不覺傷害心血管健康，增加心血管疾病風險。

咖啡養生︱添加糖是元凶

據《Parade》報道，美國MedStar Health心臟科醫生Dr. Minhal Makshood指出，一杯大杯的風味燕麥奶拿鐵，加入風味糖漿後，含糖量相當驚人。長期規律飲用高糖飲料，會導致體重增加、胰島素阻抗、三酸甘油酯升高及身體慢性發炎，這些因素都會加速動脈粥狀硬化形成，增加中風與心肌梗塞風險。

網上流傳「燕麥奶中的植物油危害心血管」的說法，Dr. Minhal Makshood澄清純屬謠言，目前並沒有科學證據支持觀點。從心臟科角度來看，過量的添加糖與多餘熱量，才是與心血管疾病關聯最明確的元凶。

咖啡養生︱齋啡有益心血管 風味添加物抵消護心效益

Dr. Minhal Makshood強調，濃縮咖啡本身含有抗氧化物等有益成分，適量飲用反而對心臟有益。已有多項大型研究顯示，適量飲用咖啡與降低心血管疾病、心臟衰竭、第2型糖尿病及早逝風險有關。Dr. Minhal Makshood建議，多數健康成人每日咖啡因攝取應控制在2至4杯以內（每杯約240毫升），過量可能導致心悸、焦慮、失眠及血壓暫時上升。

咖啡養生︱醫生推薦無糖植物奶

不少人未必習慣黑咖啡的苦澀，故此會選擇拿鐵或其他風味咖啡。她提醒，一旦加入大量糖漿、鮮奶油等高熱量配料，咖啡原有的健康效益就會被徹底抵消。若無法接受黑咖啡，建議可改選無糖植物奶：

無糖豆漿：提供優質蛋白質，研究證實有助調節膽固醇

：熱量及碳水化合物較低，適合控制熱量攝取者

至於燕麥奶，Dr. Minhal Makshood認為並非不能喝，但應選擇無糖版本，並仔細閱讀營養標示。真正影響健康的關鍵不是燕麥奶本身，而是飲品中額外添加了哪些成分。

咖啡養生︱沖泡方式影響膽固醇 濾紙是關鍵

她也提醒，沖泡方式會影響咖啡對心血管的效益。使用濾紙過濾的咖啡能有效去除「咖啡醇」和「咖啡豆醇」——這兩種天然化合物會提高壞膽固醇（LDL）。因此，以心臟健康為考量，過濾式咖啡比法式濾壓壺或土耳其咖啡等未過濾方式更健康。

咖啡養生︱咖啡中「雙萜類」是關鍵成分

台灣營養師游承逸在其Facebook專頁指出，雖然整體而言喝咖啡與健康有正向關聯，但研究發現未經濾紙過濾的咖啡，會增加血清總膽固醇及LDL-C的濃度 。問題出在咖啡豆中的兩種雙萜類化合物——「咖啡醇」（cafestol）與「咖啡白醇」（kahweol）。這兩種成分會降低身體清除壞膽固醇的效率，甚至促進其合成，進而導致血脂失衡 。

咖啡養生︱4大沖煮方式差異懸殊

游承逸引述研究分析各種咖啡萃取方式的雙萜類含量，結果顯示差異極大 ：

【最推薦】手沖咖啡（用濾紙過濾）： 含量最低，咖啡醇僅 9.7mg/L、咖啡白醇 7.4mg/L

含量最低，咖啡醇僅 9.7mg/L、咖啡白醇 7.4mg/L 膠囊咖啡： 同樣偏低，咖啡醇 8.3mg/L、咖啡白醇 6.7mg/L

同樣偏低，咖啡醇 8.3mg/L、咖啡白醇 6.7mg/L 自動咖啡機： 含量明顯偏高，咖啡醇達 175.7mg/L、咖啡白醇 141.8mg/L

含量明顯偏高，咖啡醇達 175.7mg/L、咖啡白醇 141.8mg/L 意式特濃咖啡：含量驚人，咖啡醇高達 1059.3mg/L、咖啡白醇 620.8mg/L

咖啡養生︱濾紙是關鍵 北歐已納入官方飲食指引

手沖咖啡之所以雙萜類含量低，關鍵在於濾紙能有效吸附咖啡醇與咖啡白醇。這個做法已獲北歐國家於2023年正式將「建議以過濾咖啡取代未過濾咖啡」納入飲食健康指南。北歐營養建議也指出，未過濾的咖啡因富含雙萜類，會增加血清膽固醇濃度 。

咖啡養生︱用1物過濾可增加咖啡營養價值

台灣腎臟科醫生江守山曾在「小宇宙大爆發」節目上推薦手沖齋啡，皆因使用過濾紙沖泡的咖啡，能夠將咖啡裡面或有害的咖啡白醇濾走，避免刺激膽固醇升高；另外，經過保留下來的抗氧化物質「綠原酸」和「葫蘆巴鹼」的含量比較高。

沖泡咖啡3大推薦方法

用過濾紙沖泡

可增加咖啡營養價值

忌放奶放糖

破壞咖啡健康價值

降低抗氧化物的活性

以豆奶代替牛奶

不會結合抗氧化物綠原酸



資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山