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名人健康｜52歲翁嘉穗全家遊首爾、加拿大確診流感！老公病足10日未癒慨嘆放縱惹禍
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名人健康｜52歲翁嘉穗全家遊首爾、加拿大確診流感！老公病足10日未癒慨嘆放縱惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年52歲的1997年四料港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），自1999年與富商鄔友正結婚後，誕下兩子，隨後逐步淡出幕前，專心相夫教子，過着低調奢華的少奶奶生活。近日，她與鄔友正遠赴加拿大溫哥華觀看世界盃比賽，其後再轉飛南韓首爾。未料旅途期間全家不幸感染流感，鄔友正更一度高燒至39.7℃，病足十日仍未康復，健康狀況備受關注。

 

翁嘉穗全家外遊中流感

 

　　現年72歲的鄔友正日前在小紅書發文透露，他與翁嘉穗、11歲細仔和83歲老助手一同從溫哥華飛往首爾，途中四人均確診流感。他指自己直接高燒至39.7℃，其餘家人則發燒至37.5℃。幸而細仔翌日痊癒，翁嘉穗和老助手亦僅用三日便康復，唯獨鄔友正一人病足10日都未痊癒。

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

翁嘉穗全家外遊中流感。（小紅書圖片）

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

她與鄔友正遠赴加拿大溫哥華觀看世界盃比賽，其後再轉飛南韓首爾。（小紅書圖片）

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

旅途期間全家不幸感染流感，鄔友正更一度高燒至39.7°C。(小紅書圖片)

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

回顧發病原因，鄔友正坦言「一早有跡可循」，形容近數月生活「實在太過放縱」。(小紅書圖片)

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

他亦表示，經過今次患病，「就算之後徹底痊癒，都再也不敢肆意放縱」，並下定決心改善生活習慣。(小紅書圖片)

 

鄔友正高燒至39.7℃ 病足10日嘆過於放縱

 

　　事後回顧發病原因，鄔友正坦言「一早有跡可循」，形容近數月生活「實在太過放縱」：「燒烤、煎炸食物、薯條薯片、雪糕蛋糕，樣樣唔節制，再加上長期四處奔波，行程排到滿滿當當身體終於扛不住，藉今次流感，狠狠給我敲響警鐘」。

　　目前鄔友正已暫時放下所有事務，每日專注休息睡眠，「整整十日什麼工作都放低 每日循環：睡覺、休息、吃飯、再睡覺」。他亦表示，經過今次患病，「就算之後徹底痊癒，都再也不敢肆意放縱」，並下定決心改善生活習慣：「每日行程直接減半，留更多時間休養，戒掉八成垃圾食物與壞習慣，不再消耗自己。」

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

翁嘉穗自1999年與富商鄔友正結婚後，育有兩子。（小紅書圖片）

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

翁嘉穗自1999年與富商鄔友正結婚後，育有兩子。（小紅書圖片）

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

翁嘉穗與鄔友正。(小紅書圖片)

 

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

流感︱前港姐冠軍翁嘉穗全家外遊中流感　72歲富商老公鄔友正高燒至39.7℃　病足10日嘆過於放縱身體響警鐘

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翁嘉穗。(小紅書圖片)

 

同場加映：一文睇清 新冠／流感／感冒點樣分

 

　　感冒、流感及新冠肺炎皆可能出現喉嚨痛、流鼻水等類似症狀，該如何準確區分？專家指出可從以下主要差異入手：

 

快速分辨
感冒/流感/新冠肺炎3大病徵差異
 

普通感冒

  • 關鍵特徵：症狀逐漸出現
  • 症狀表現：多從鼻子與喉嚨開始，例如流鼻水、輕微喉嚨痛等，發展較為緩慢

 

流行性感冒（流感）

  • 關鍵特徵：突然發病，伴隨明顯痠痛
  • 症狀表現：流感最明顯的特徵是「突然發作」，患者可能在短時間內從「還好好的」，下一刻突然發高燒。
  • 獨特痛感：常伴隨強烈的身體痠痛、肌肉無力或極度疲累。若感到「全身散晒」，很大機會是流感。

 
新冠肺炎（COVID-19)

  • 關鍵特徵：失去味覺嗅覺、喉嚨如刀割
  • 症狀表現：初期症狀與流感相似，如發燒、咳嗽等。
  • 獨特痛感：最關鍵的分辨點是「失去嗅覺或味覺」。此外，不少患者形容喉嚨痛如「刀割」，並常伴有腹瀉等腸胃不適症狀。

 
資料來源：綜合專家
 

同場加映：3種流感傳染途徑

 

　　本港呼吸系統科專科吳健聰醫生接受TOPick訪問時指出，感染流感初期與傷風感冒症狀相似，同樣會出現流鼻水、咳嗽等症狀。流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭病、 嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

　　流行性感冒主要分為三種，無論傳播途徑、流行程度及死亡率都有所不同：

 

  • 甲型：甲型流感通常症狀較為嚴重，病毒除了經人傳播外，亦可經人及動物感染，例如大家所熟悉的禽流感，病毒所產生的變異株亦容易產生大流行疫情。
  • 乙型：乙型流感則只會於人與人之間傳播，並不會於人與動物間傳播，症狀亦較甲型流感輕微。雖然如此但高危族群，例如較年長人士、長期病患者等， 亦會較易產生肺炎等併發症，甚至需要入院，不過死亡機率較少。
  • 丙型：丙型流感較為罕見，病例中亦較少嚴重個案，因此不必擔憂。

 

同場加映：黃金治療時間約48小時 患上流感應盡早求醫

 

　　吳健聰醫生強調指，高危人士或長期病患出現發燒後，應該盡快進行流感快速測試，假如測試屬陽性，48小時內處方流感藥物後，病徵紓緩及產生併發症機會將大幅減少，尤其長者因流感入院、甚至致死的機會可大幅減低，假如懷疑自己患有流感，應盡快進行測試、處方藥物治療會更好。

 

同場加映：對抗流感3招+4大飲食原則增強免疫力

 

　　本港家庭醫生林永和醫生接受TOPick訪問時指出，接種疫苗後若不幸感染病毒，病情會較輕微，相比起未接種疫苗人士，前者出現併發症或重症入院，甚至死亡的風險會相對降低。除了接種疫苗，林永和醫生再三強調，預防流感最重要從個人衛生做起，保持環境衛生。他指出，新冠疫情過後社會復常，不少人開始鬆懈，故此提醒大眾基本防流感3招：

 

  • 乘搭交通工具戴上口罩
  • 勤洗手或用酒精搓手液
  • 家人患病宜戴口罩避免交叉感染
  • 飲食上亦可遵從4大原則，攝取足夠營養素，增強免疫力對抗病毒，就算不幸染病都能夠加速痊癒：
  • 均衡飲食：多攝取蛋白質及維他命C、D、E：建議食肉和多種顏色的蔬果
  • 維持充足睡眠
  • 恒常運動：每星期平均有150分鐘中度至強度的帶氧運動
  • 保持心境開朗
Tags:#名人健康#翁嘉穗#鄔友正#流感#甲型流感#乙型流感#免疫力#預防流感#發燒#娛樂新聞
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