養生保健｜手腳麻痺抽筋並非老化！醫生折解6大求救訊號＋養生貼士

現代人生活壓力大，當身體出現疲勞、手腳麻木、半夜抽筋或嘴破等不適時，常被當成「年紀到了」的正常現象。有醫生提醒，上述症狀並非變老那麼簡單，若小毛病不理，恐會積勞成疾，指出這些其實是身體發出的求救訊號。

健康警號｜常見6大症狀 恐非老化而已

台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook專頁發文，引述門診案例指，一名50多歲患者因長期疲憊、睡眠品質差、手部偶發麻木，加上半夜抽筋與反覆嘴破而就醫，卻認為這只是「老了」。但經評估後發現，這些症狀背後可能反映的是營養缺乏、代謝異常或神經系統問題，而非單純的年齡增長。

他以門診常見困擾為例，6大常見症狀如下：

6大健康警號｜1. 疲勞與睡不好

除了工作壓力與睡眠不足，更需留意缺鐵、維他命B12不足，甚至甲狀腺功能低下等生理因素。當維他命B群缺乏時，容易出現全身倦怠、體力不支，長期缺乏更可能影響神經系統。

6大健康警號｜2. 手腳麻痺

除了頸椎問題，也可能是腕隧道症候群、糖尿病神經病變或維生素B群不足的表現。

6大健康警號｜3. 抽筋

許多人第一時間聯想到缺鈣，但劉博仁指出，缺水、缺鎂或肌肉疲勞，甚至潛在慢性疾病，才是更常見的元凶。

6大健康警號｜4. 反覆「生痱滋」

很多人以為「生痱滋」是熱氣上火，亦可能反映身體缺鐵、葉酸或維他命B12缺乏，以及長期壓力過大。

6大健康警號｜5. 甩頭髮

很多人將甩頭髮歸咎於洗頭水問題，醫生建議應檢視營養攝取、睡眠品質、荷爾蒙變化及整體健康狀態。

6大健康警號｜6. 胸悶

多數人以為心肌梗塞是瞬間發生，但其實早在10幾、20年前，血管就已開始累積損傷，只是身體一直默默承受，直到某天超出負荷才爆發。

6大健康警號｜別嫌麻煩諱疾忌醫

劉博仁強調，身體每天都在透過各種細微訊號與人對話，而人們常因為「習慣了」或「不想麻煩」而選擇忽略。他建議大家要多留意這些看似不起眼的警訊，並在必要時尋求專業醫療協助，才能真正做到「預防勝於治療」，避免小問題演變成難以挽回的健康危機。

對應6大症狀養生建議｜9款抗疲勞食物

燕麥

富含膳食纖維，穩定血糖

堅果

含有Omega-3，降低焦慮

鷹嘴豆

含有鋅，增強體力

藍莓

富含花青素，放鬆眼部

豆芽

含有鈣質，消除不安感

菠菜

含有鐵質，提振精神

薄荷

含有薄荷醇，提振精神

香蕉

富含鉀，維持神經功能

牛蒡

含有鎂，幫助紓解壓力

資料來源：營養師余朱青

對應6大症狀養生建議｜20種食物加速痱滋癒合

泛酸： 紅豆、牛油果

紅豆、牛油果 維他命B1： 豬肉、燕麥

豬肉、燕麥 維他命B2： 雞蛋、牛奶

雞蛋、牛奶 菸鹼素： 魚、雞肉

魚、雞肉 維他命B6： 三文魚、香蕉、干貝

三文魚、香蕉、干貝 葉酸： 西蘭花、菠菜

西蘭花、菠菜 維他命B12： 文蛤、鯖魚

文蛤、鯖魚 維他命C： 木瓜、柿子

木瓜、柿子 鐵： 鴨血、牛肉

鴨血、牛肉 鋅：蠔、蝦

資料來源：衛生署衛生防護中心