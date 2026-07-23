夏天汗味｜體味濃烈源於生活習慣，中醫拆解7大致臭元兇＋必戒3類食物

今年夏天高溫悶熱，一出街就大汗淋漓，怕自己身上飄出尷尬異味，但最怕是他人身上傳來更大的「汗味」。不少人將體味歸咎於「汗流太多」，但中醫師提醒，汗水本身其實是無味的，真正的罪魁禍首是皮膚上的細菌，而日常飲食與生活習慣，正是決定體味輕重的關鍵。

KO臭狐｜汗水無味 細菌才是關鍵

台灣中醫師王大元在其Facebook專頁指出，很多人以為體味等於汗臭味，但汗水本身並沒有味道。真正產生異味的原因，是汗液經皮膚上的細菌分解後，所產生的各種代謝氣味。飲食、作息與年齡變化，都可能讓體味變得更加明顯。

KO臭狐｜7大體味元兇 3類食物必戒

王大元列出以下7大因素容易讓體味加重：

1. 油炸食物（炸雞、鹽酥雞）

高油脂食物會增加身體代謝負擔，讓汗液中的代謝物增加，提供皮膚細菌更多養分。

2. 燒烤、辛辣食物（麻辣鍋、燒烤）

刺激性的辛香料會促進汗腺分泌，並使汗液中的異味成分濃度上升。

3. 甜食、含糖飲料

過量糖分會改變體液酸鹼值，容易形成「脾胃濕熱」體質，讓體味更明顯。

4. 酒精

飲酒後酒精代謝產物會經由汗液排出，與皮膚細菌作用後產生特殊異味。

5. 長期捱夜、睡眠不足

捱夜容易造成「肝火旺盛」，除了口臭、嘴破（生痱滋），也會加重體味。

6. 壓力過大

長期壓力會影響自律神經，使汗腺分泌異常，加重體味問題。

7. 年齡增長（40歲後）

中醫認為年齡增長腎精逐漸減少，皮脂分泌失衡，臉部、頭皮出油增加，皮脂經細菌氧化後形成俗稱的「老人味」。

KO臭狐｜中醫師教4招除臭

王大元強調，體味的根源來自生活與飲食習慣，從內在調整才是根本之道，單靠外在遮蓋並無法真正解決問題。王大元建議應從源頭著手：

1. 調整飲食

減少油炸、燒烤、重鹹、重辣及甜食攝取，多補充水分與蔬果。

2. 注意衣物材質

夏季選擇透氣、吸汗的衣物，流汗後盡快擦乾或更換，降低細菌滋生機會。

3. 正確使用止汗劑

止汗劑最好在前一天晚上使用，效果會比流汗後才噴更好，但要注意用量，避免阻塞毛孔。

4. 規律作息

避免捱夜，保持充足睡眠，有助穩定體內代謝。

KO體臭｜5類食物易引發體臭問題

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文，表示雖然嚴重臭狐可以透過手術根治，但其實市民也可以透過調整飲食和生活習慣改善問題。她指出，出現體臭的原因可能與我們平日攝取的食物有關，並列出以下5類容易引發體味食物，建議市民減少食用。

1. 重口味食物

食物例子：炸物、咖哩、辣的食物等

油炸物會刺激皮膚分泌大量油脂，而皮膚上的細菌分解油脂後，就容易產生異味

調味較重的食物會刺激汗腺分泌，食物會在排出的汗水中揮發

2. 酒精

酒精會刺激汗腺分泌，而長期飲酒會降低肝臟代謝能力，導致身體無法正常透過尿液排毒。當人體只能透過汗水排毒，便會導致體味加重。

3. 海鮮

海鮮含有大量蛋白質，人體在吸收蛋白質時會產生氨，因此過量攝取便容易導致體味。

4. 紅肉及加工肉

人體代謝時會產生乳酸、尿素等酸性物質，含有酸性物質的汗水在接觸空氣中的細菌後，就會產生異味

5. 濃茶和咖啡

濃茶和咖啡也會刺激汗腺分泌，加重體味問題

KO體臭｜7種食物飲品助除汗臭淡化體味

高敏敏表示，若想減少出汗、淡化體味，可多吃以下7種食物及飲品，有助淡化體味、改善臭汗問題。

1. 深綠色蔬菜

食物例子：莧菜、芹菜、菠菜等

富含鉀、鈣、鎂等營養素，有助維持體內酸鹼平衡，從而淡化體味

2. 有助排便的水果

食物例子：菠蘿、香蕉、奇異果

有益於消化道健康，可降低體內毒素堆積，從而減少體味產生

3. 飲水充足

飲水有助增加體內代謝，促進排便，從而減少體味產生

建議每日飲水量：體重(kg)乘以30-40mL

KO體臭｜5個生活習慣改善體臭問題

除了調整飲食之外，市民也可以透過改善生活習慣改善問題，高敏敏就提出以下5個建議，供有需要人士參考。

1. 維持標準體重

過重及肥胖人士有更多皮膚皺摺，因此容易導致細菌積存，也較難清潔。

2. 放鬆心情

人在壓力大和緊張時，容易使掌管汗腺的交感神經活躍，導致汗腺分泌更多汗水，加重體味問題。

3. 多清潔

汗水在接觸空氣中的細菌後容易產生異味，建議平日多清潔和盡量保持皮膚乾燥，有助減少細菌滋生。

4. 局部脫毛／抑汗

避免汗水和細菌附著在毛髮上，也可以適當使用止汗劑產品抑制汗腺分泌。

5. 求助醫生

市民若真的深受體臭問題困擾，可考慮尋求專業醫生的幫助和指導。