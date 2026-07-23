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飲水迷思︱為何中醫常說你飲水不足？解析水與飲料差異及緩解症狀原理
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飲水迷思︱為何中醫常說你飲水不足？解析水與飲料差異及緩解症狀原理

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　在診症室，有些客人表示曾多番求診中西醫，試著解決身體的問題，例如疲累，頭痛，皮膚疾患，失眠等，我拿起他們所服過的處方研究研究，治療方向都正確，何以沒有改變呢？結果問著問著，原來是飲水量不足。

 

　　在開口跟客人說「你飲水唔夠（不足夠）」，都要苦思再三，用甚麼說話去舖陳這一句。因為直接跟別人說飲水不足，八成都是會被應答「怎會？沒可能，我可以飲很多水的」。不過在症狀，脈象和舌象上，都指出身體水分儲備不足。雖然證據三對一，但必需要確認清楚大家對水的理解，與攝取多少量者，有沒有的認知上有無差異。

 

　　首先，在中醫生理學中，水是很重要，重要性是製造身體中的氣與血的必要原料，簡言之，水不足，必然導致氣與血不足。人不只會出現一種不足，是能夠出現多種不足，氣血水三者可以同時皆虛（不足），這時候會出現一堆症狀，令你摸不著頭腦:頭痛用頭痛藥無效，疲累用補氣藥無效，失眠用安神藥無效，皮膚疾患外用藥膏亦無效，這種情況就會推斷氣血水不足。

 

　　有人說，氣虛就用補氣藥，血虛就用補血藥，津虧就會潤燥藥，不就解決了嗎？ 實際上解決不了。因為藥物是工匠師傅，沒有足夠原料，甚麼也做不到，不要說是重建高樓，現在連一張椅子也生產不了。所以飲水是提供基礎原料，原料愈足，恢復愈快。

 

　　對於原料的要求，標準要清楚說明︰水是清水，可以是礦泉水，退而求其次是蒸餾水；而不是飲料，不是茶，不是咖啡，不是果汁，不是氣泡水，不是水以外的液體。有人說這有甚麼分別，攝取飲料，又有味道，又不會脫水。誠然這能確保身體有水分能生存，但不是最佳狀態。就像每次發薪金如果不是現金，而是超市購物禮券，這也能買食物不會餓死，但能否致富，又是另一回事。再推廣於植物，植物需要的是水分，能夠只用茶，用咖啡，用牛奶，用氣泡水澆溉而茁莊成長嗎？

 

　　水分除了是原料，也是清洗身體污物的載體。 就像為身體洗澡，會用甚麼來洗？牛奶，茶，咖啡來沖身嗎？現在體內要清洗，最後也需要用水洗淨，這也是我跟客人說，飲水能排濕，一來能帶走痰濕，二來有水化氣，能令臟腑自動進行濕度調節。那麼祛濕藥有甚麼用？

 

　　就像沖涼液和洗碗液的肥皂，將濕解開，利於之後用水沖刷。

 

　　所以有些人說飲很多水，隨時是說飲很多茶，很多咖啡，很多牛奶，或者很多氣泡水...在臨床觀察，這些都沒有水的大部分功能，結果會導致許多體虛的症狀。倒過來說，很多症狀都在飲水後緩解，甚至消失。至於信不信，親身試過就知道。但奇怪的是，香港水又不貴，乾淨水源又容易獲得，飲完又沒有甚麼大副作用，建議飲水是會常常被質疑是不是敷衍了事。

 

　　對於我來說，一字千金，不會說無益的建議。

 

李漢威 中醫師
清風齋中醫診所

 

Tags:#中醫#飲水#症狀#疲勞#頭痛#皮膚疾患#失眠
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