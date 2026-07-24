名人近況｜72歲曾智華跌倒觸發舊患險失明，緊急開刀簽生死狀，呻私院手術費如黑洞

資深傳媒人曾智華（Luke Sir）本月初在家中向後跌倒，觸發11年前右眼中風舊患，血管破裂出血，視力一度喪失。他在社交平台發文公開就醫經過，自嘲變成「獨眼龍」，透露為盡快接受治療，賣掉部分股票支付私家醫院費用。帖文引來張文新、梁繼璋、李志剛等多名傳媒界好友留言打氣。

家居意外︱家中跌倒觸發舊患 右眼幾近失明

72歲的曾智華約兩星期前在家中發生意外，後腦重重碰地。這次撞擊震動了他11年前右眼中風後留下的脆弱血管，導致血管破裂出血，血塊壓迫眼球內的液晶體和視網膜，令視力大幅下降。

Luke Sir在7月18日首次發文透露情況，形容當時「血迫眼球內部液晶體及視網膜，致失去視力」。他接受緊急眼科手術，進行放血和激光矯正，視網膜未有脫落。手術後他自嘲變了「獨眼龍」，目前正在等待覆診，希望能夠確認手術成功，回復正常生活。

家居意外︱私家醫院手術費如「黑洞」

7月19日，Luke Sir以「我要讀，你要知」為題再發長文，詳細交代決定手術的過程。醫生表明必須盡快施手術，他要在私家醫院和公立醫院之間作選擇：考慮到私家醫院需要預約醫生、手術室、麻醉師、床位，加上各項雜費，他形容費用可能是一個「黑洞」，要先衡量自己能否負擔。而公立醫院則要「衝急症室」或者排期，可能要等「天長地久」，還要看醫院是否接收。

Luke Sir認為，眼睛是重要器官，只要經濟能力容許，就應該盡快做手術，避免拖延導致其他併發症。他計算開支後決定住大房，由於費用高昂，需要賣出部分股票應付。

資深傳媒人曾智華（Luke Sir）。（Facebook圖片）

Luke Sir本月初在家中向後跌倒，觸發11年前右眼中風舊患，血管破裂出血，視力一度喪失。（Facebook圖片）

Luke Sir在7月18日發文透露情況。

7月19日，Luke Sir 以「我要讀，你要知」為題再發長文，詳細交代決定手術的過程。

家居意外︱醫院簽「生死狀」：手術風險一讀一驚心

決定做手術後，護士安排翌日晚間的手術室，逐項說明收費項目和超時費用計算方式。Luke Sir到會計部繳交訂金，院方表明除非病人取消手術，否則不會兌現支票。

其後護士拿出手術同意書，帶他到獨立房間逐條解釋，請他簽名確認。Luke Sir在帖文中表示，同意書內容繁複，包含不少專業醫學名詞，他無法仔細閱讀每一項，最後基於對醫生的信任而簽署。

護士另外給了他兩張「手術可能引致的風險」文件，讓他帶回家細閱，內容包括失明、爆血管、視網膜脫落等最嚴重情況。他憶起11年前接受眼部注射時，醫生也曾宣讀類似風險，當時他問醫生：「若你係我，打唔打？」醫生回答：「當然打，根本絕少發生，但我有責任讀，你有責任知！」

家居意外︱張文新梁繼璋李志剛留言打氣

帖文發布後，大批網民和名人好友留言慰問。前香港電台助理廣播處長張文新叮囑他「Take good care！」；DJ梁繼璋說「Luke Sir係強人，少少傷，好快好，加油」；李志剛祝他「Speedy recovery」。前財政司司長政治助理葉根銓和作家沈西城也留言問候。

另有網民發現，Luke Sir的帖文重複貼了兩次，留言笑指「文章double咗，你對眼真的有事了」，也有人提醒他「轆少啲手機」，讓眼睛休息。

家居意外︱賣股籌醫藥費引熱議

曾智華賣股票應付手術費的舉動引起網民討論，有人留言問：「你咁多儲備都要賣股票？」事實上，Luke Sir在帖文中沒有提及醫療保險，但在報章專欄曾表示買了醫保六、七年，從未索償，對條款「一嚿雲」。

網民猜測，由於這次是11年前的舊患復發，保險可能不受理眼睛相關的治療，他才要自掏腰包。也有網民認為他一向理財務實，不會把大量現金放在銀行，有需要時賣股票是最快的資金調度方式。另有粉絲勸他康復後注意飲食，少吃含化學調和油的食物，減輕體重，保持健康繼續分享退休心得。

家居意外︱同場加映：長者防跌5招

對於跌倒受傷，甚至致死的情況，本港衞生署曾訪問逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%。

長者為其中一個最常見的易跌倒族群，有61.8%跌倒傷者為65至74歲長者、88.6%為75歲或以上長者。調查亦發現，在65歲或以上人士中，有長期功能障礙者的跌倒比率，顯著較沒有者高10.2%；跌倒比率更隨所患慢性病數目增加而遞升。

長者防跌5招