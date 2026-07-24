歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
老運動｜日醫推薦1套5式＋飲食習慣助你活到90歲
運動
健康Tips
樂齡保健

抗老運動｜日醫推薦1套5式＋飲食習慣助你活到90歲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　為甚麼有些人到了90歲仍能自己買菜、四處走動；有些人60歲已經需要攙扶？日本有抗老權威和醫生指出，兩者關鍵差異不在基因，而在飲食和生活習慣，推薦5種運動打造抗老體質，幾歲開始都不遲！

 

抗老運動｜研究揭改變生活習慣 生理年齡回春至少3歲

抗老運動｜後天打造不老體質　日醫推薦「1套5式」運動　活到90歲仍行動自如【附抗老飲食+運動一覽】

　　據日媒《介護ポストセブン》報道，日本消化內科醫生工藤亞希引述2021年一項美國研究，該研究將50至72歲男性分為兩組，其中一組連續8週調整飲食與運動習慣，結果顯示這組人的生理年齡比對照組平均年輕超過3歲。工藤亞希表示，無論從幾歲開始，只要改變生活節奏，都能減緩老化速度。

 

抗老運動｜醫推薦5種運動保持活力 90歲仍行動自如

　　工藤亞希醫生與抗老權威三島雅辰醫生共同推薦5種運動，打造抗老體質保持活力：

 

1. 每日快走40分鐘

以心跳維持每分鐘100至110下的速度步行，每天約40分鐘、7000步。走路時刻意跨大步伐、大幅擺動手臂，可提升運動效果。長者應選擇具緩衝功能的運動鞋，減少膝蓋負擔。

 

2. 20秒深呼吸訓練

挺直背部，用鼻子慢慢吸氣，再花約20秒緩緩吐氣，像吹熄蠟燭。此動作可鍛鍊橫膈膜，同時幫助身心放鬆。

 

3. 棒式撐體30秒

以前臂和腳尖支撐身體，腹部收緊，保持頭部到腳，跟呈一直線，維持20至30秒。注意臀部不可抬高，過程中保持呼吸順暢。

 

4. 趴姿後仰伸展

趴下後用手肘支撐，慢慢將上半身推起、向後彎腰，停留1至2秒後放下，重複數次，每天累計約2至3分鐘。

 

5. 慢速深蹲

雙腳打開比肩稍寬，挺直背部，臀部向後推，花數秒慢慢下蹲至大腿接近水平（膝蓋不超過腳尖），再緩慢站起，重複約10次，有助維持下肢肌力。

 

抗老運動｜關鍵在「持續」而非「強度」

 

　　工藤亞希醫生強調，遺傳固然影響老化速度，但飲食、運動與生活方式等後天因素，才是決定晚年健康品質的關鍵。這5種運動不需特別器材，在家即可進行，現在開始永遠不嫌遲。另一名日本心臟科醫生高橋亮也曾指出，人體約六至七成肌肉集中在下半身，活動這些大肌肉群能刺激血管分泌一氧化氮，有助維持血管彈性。他建議，即使只是坐著抬抬小腿、活動腳踝，每天動一點，就能促進血液循環。

 

抗老運動｜哈佛推薦12項低成本逆齡運動

 

　　哈佛大學有研究指出，比起高強度的訓練，規律且溫和的「微運動」更能有效保護細胞端粒，並降低慢性發炎。這項低成本、零門檻的抗老關鍵，毋須民眾在健身房咬牙切齒地苦練，每日只需抽空10分鐘，便能從細胞根源阻斷老化，重啟身體的年輕開關，改善氣色，找回輕盈體態。

　　以下為哈佛推薦適合35歲以上女性的12項低成本逆齡運動，涵蓋正確鍛鍊方法及逆齡秘訣：

抗老運動｜後天打造不老體質　日醫推薦「1套5式」運動　活到90歲仍行動自如【附抗老飲食+運動一覽】

哈佛推薦12項低成本逆齡運動
 
1. 平板支撐
 
•正確做法：手肘垂直置於肩膀正下方，腳尖踩地，頭、背、臀需保持呈一直線，核心肌肉收緊，切勿塌腰。
 
•逆齡秘訣：每天進行3組，每組維持30至60秒。此動作能有效防止因內臟下垂而引致的腹部鬆弛。

 

2. 靠牆靜蹲
 
•正確做法：背部平貼牆壁，雙腳前移至與肩同寬，隨後慢慢向下坐，直至膝蓋呈90度（如感到痛楚可縮小角度），注意膝蓋不可超過腳尖。
 
•逆齡秘訣：每次維持30秒，有助強化膝蓋周邊肌肉，預防年老時走路歪斜，維持關節年輕。

 

3. 晚間瑜珈伸展
 
•正確做法：推薦進行「嬰兒式」或「貓牛式」。採取四足跪姿，隨呼吸感受脊椎逐節伸展，重點在於放鬆緊繃的肩頸。
 
•逆齡秘訣：伸展過後可搭配按摩油按壓四肢，以淡化乾紋並放鬆緊繃線條。

 

4. 擴胸開肩
 
•正確做法：雙手向後十指交扣，吸氣時挺胸，並將手向後上方拉提，充分感受胸前肌肉被徹底打開。
 
•逆齡秘訣：這是現代低頭族必練的動作，告別含胸駝背後，挺拔的身姿能令視覺年齡即時減少5歲。

 

5. 頸部拉伸
 
•正確做法：保持坐姿挺直，頭部緩慢向側邊傾斜，感受側頸拉展；隨後將頭向後仰，輕輕提拉頸部線條。
 
•逆齡秘訣：配合輕柔按摩，可有效減少「低頭族」產生的深刻頸紋，預防頸齡老化。

 

6. 晨間快走
 
•正確做法：步行時保持背部挺直，踏步時腳跟先著地，雙臂自然擺動。速度應維持在「可以說話但無法唱歌」的程度。
 
•逆齡秘訣：晨起空腹進行20至30分鐘以啟動全身循環。運動後補充一勺山茶油，有助修復細胞。

 

7. 原地高抬腿
 
•正確做法：採取站立姿勢，兩膝交替抬高至腰部位置，期間保持上半身挺直，雙臂隨節奏擺動。
 
•逆齡秘訣：早起花3分鐘進行這招，能快速燃脂、喚醒身體，並改善臉部暗沉氣色。

 

8. 戶外慢跑
 
•正確做法：建議每周進行3次，每次20分鐘即可。以輕盈的步調慢跑並維持呼吸順暢，不需要追求速度。
 
•逆齡秘訣：透過接觸戶外新鮮空氣提升心肺含氧，能幫助身體排毒，讓肌膚更顯透亮。

 

9. 每日踮腳尖
 
•正確做法：雙腳併攏，吸氣時腳跟緩慢抬起，僅用腳尖支撐全身，呼氣時則用嘴緩慢吐氣，將腹部收回。
 
•逆齡秘訣：久坐族建議每小時做30次，能改善下肢浮腫、預防靜脈曲張，讓腿部線條更纖細。

 

10. 腹式呼吸
 
•正確做法：將一手放在腹部，吸氣時感受腹部像氣球般隆起，呼氣時則用嘴緩慢吐氣，將腹部收回。
 
•逆齡秘訣：每天練習10分鐘，可按摩內臟並緩解自律神經緊張。優質睡眠是最好的保養，能有效提升基礎代謝。

 

11. 眼部放鬆轉動
 
•正確做法：保持頭部不動，眼球依序轉向「上下左右」方向旋轉，最後閉眼熱敷3分鐘。
 
•逆齡秘訣：此舉能緩解眼周疲勞，煥發眼神光彩，並有效減輕黑眼圈與細紋產生。

 

12. 睡前泡腳＋足底按摩
 
•正確做法：用溫水泡腳至小腿處約15分鐘，隨後按壓足底的「湧泉穴」，以促進全身血液循環。
 
•逆齡秘訣：氣血足則面色紅潤，這是中醫專家最推崇的溫和逆齡法，調理氣血效果顯著。
 
資料來源：哈佛研究

 

零成本抗老｜5組臉部訓練步驟教學

抗老運動｜後天打造不老體質　日醫推薦「1套5式」運動　活到90歲仍行動自如【附抗老飲食+運動一覽】

　　台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文分享，引述研究分享「Happy Face Yoga」的臉部訓練，共包含32個動作，每個動作約1分鐘。前8周需每天做30分鐘，第9至20周則改為隔天做30分鐘。

　　蕭捷健建議，一般人可以先從以下幾個基礎動作開始：

 

1. Cheek Lifter｜臉頰上提訓練

張開嘴巴做出「O」的形狀，將上唇包住上排牙齒，接著微笑把臉頰肌肉往上提。可用手指輕放在臉頰上方，感受臉頰肌肉上升與放下。此動作主要訓練蘋果肌附近肌肉，強化中臉支撐感。

建議每組10下，做2至3組。

 

2. Happy Cheeks Sculpting｜快樂臉頰雕塑

嘴唇輕抿、不露齒微笑，想像把臉頰肌肉往上推。手指放在嘴角旁，再往上滑到臉頰上方，維持20秒。此動作針對上、下臉頰飽滿度，正好對應研究中改善最明顯的臉頰區域。

建議每次20秒，做3回。

 

3. Eyebrow Lifter｜眉毛上提訓練

手指輕放在眉毛下方提供輕微阻力，試著把眉毛往上抬，但切記不要用力皺額頭。此動作可訓練眉眼周圍的上提感。注意這個動作不是瘋狂抬頭紋訓練，不然可能還沒變年輕，額頭紋先加深。

建議每次5秒，做10回。

 

4. Scooping｜下顎與頸部緊實訓練

嘴巴打開做出「啊」的嘴型，輕輕將下唇和嘴角往內收，再慢慢把下顎往上收合，感覺下巴線和頸部微微出力。主要訓練下顎、下巴和頸部周圍肌肉。但若有磨牙、咬肌緊繃或顳顎關節疼痛問題，請勿過度用力。

建議慢慢做10下，最後停留10至20秒。

 

5. Upper Eyelid Firmer｜上眼皮訓練

手指輕放在眼周（不要拉扯皮膚），眼睛輕輕閉緊再試著往上看，感受上眼皮微微出力。眼周皮膚很薄，所以這個動作的重點是「輕」。不是越用力越好，也不是把眼皮拉到快變形。

建議每次10至20秒，做1至2回。

 

　　研究中提及的動作還包括Temple Developer（太陽穴訓練）、Jaw and Neck Firmer（下顎頸部訓練）等。蕭捷健最後鼓勵大家：「身體的肌肉不會背叛你，臉部的肌肉可能也是。」不妨試試這項零成本、無侵入性的天然抗老對策。

 

Tags:#抗老運動#凍齡#逆齡生長#抗衰老#健康飲食#生活習慣#微運動#養生保健#預防老化#下半身肌力
Add a comment ...Add a comment ...
癌症預防｜大腸癌肝癌高風險 拆解6大隱形殺手，營養師推介4種抗癌好物
更多健康解「迷」文章
癌症預防｜大腸癌肝癌高風險 拆解6大隱形殺手，營養師推介4種抗癌好物
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處