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中暑警號｜炎夏頭暈非普通感冒，分清熱衰竭與中暑，拖延恐引發腎損傷
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中暑警號｜炎夏頭暈非普通感冒，分清熱衰竭與中暑，拖延恐引發腎損傷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎夏高溫，許多人出現頭暈、疲憊、食慾不振時，往往以為只是感冒。有醫生提醒，若身體在炎炎夏日不流汗而開始感到頭暈不適，恐怕不是普通感冒，而是熱衰竭的先兆，延醫可能導致嚴重脫水，甚至引發急性腎損傷。

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文近期病例，指有個伯伯來求醫，自稱已經患「感冒」多日，自行服藥後未見好轉，精神很差，整天持續昏沉，亦無胃口、全身無力。求醫後發現伯伯體溫偏高、心跳過速，且皮膚異常乾燥、完全無流汗跡象。洪永祥立刻分辨出這並非病毒感染，而是熱衰竭造成身體散熱功能失靈，且因未及時處理，身體嚴重缺水，已引發急性腎損傷。

 

中暑危機｜感冒VS熱衰竭症狀3大分別

　　洪永祥指出，夏季倦怠常被誤認為感冒，但兩者差異明顯，可從以下三個面向觀察：

致命危機｜一種致命症狀易與感冒混淆　男子延醫數日入院拖到急性腎損傷　醫生警告：死亡率可達50%

 感冒 熱衰竭
流汗與皮膚狀態 伴隨畏寒、發抖，退燒時會正常流汗。 初期可能大量爆汗、皮膚濕冷；若持續惡化，身體水分與電解質流失，皮膚反而轉為乾熱、無汗。
伴隨症狀 以咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀為主。 多與脫水及散熱異常有關，常見噁心、頭暈、肌肉抽筋、心跳過快等。
發病成因 多與病毒感染有關，可能曾接觸病患。 發病前多暴露於高溫、悶熱環境。移至陰涼處補充水分後，症狀通常能緩解。

  
 根據《默沙東診療手冊》，熱衰竭是因高溫暴露引起的症候群，患者通常處於脫水狀態，體溫可能輕微升高但通常不超過40°C，且不同於熱中暑，患者的意識狀態是正常的。

 

中暑危機｜熱傷害應急處理3步驟

　　洪永祥提醒，若出現疑似熱傷害症狀，可先採取以下3步驟自救，並立即就醫：

 

  • 移至陰涼處：迅速離開高溫環境，鬆開緊身衣物。
  • 補充水分：適度補充稀釋的運動飲料或含鹽開水，切忌短時間猛灌冰水。
  • 物理降溫：用濕毛巾擦拭頸部、腋下、鼠蹊部等大血管通過處協助散熱。

　　熱衰竭若不及時處理，可能在短時間內惡化為死亡率極高的「熱中暑」。老人、兒童及慢性病患者屬高風險族群，應特別留意。若症狀持續惡化或意識不清，應立即送醫。

 

中暑危機｜室內會中暑　6大高風險環境要當心

 

　　台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出很多人以為只有戶外活動才會中暑，但很多熱傷害案例發生在室內。黃軒提醒，尤其當室溫持續超過32至35度，即使坐著不動，也可能發生熱衰竭，長者與慢性病患者風險更高。高風險室內環境包括：

  • 無冷氣的老舊住宅
  • 冷氣失效的停電環境
  • 溫度極高的鐵皮屋與工廠
  • 陽光直射的密閉車廂
  • 頂樓房間
  • 通風不良的密閉作業場所

 

　　黃軒分享，曾有一名60多歲的退休教師求醫，事前在烈日下整理頂樓花園，原以為只是流點汗不以為意。到了下午開始出現頭痛、沒胃口、全身無力，晚上症狀更嚴重，坐著會暈、站起來眼前一片黑，送院才知道是熱衰竭。幸好他在「熱衰竭」階段就獲得救治，尚未進入致命的「熱中暑」階段。

 

中暑危機｜熱傷害4階段：從疲倦到致命

　　黃軒指出，熱傷害是一個連續病程，分為4個階段：

 

1. 輕度熱傷害（身體開始發出警訊）：暴露高溫後出現輕微不適，身體散熱系統仍在運作。

常見症狀：疲倦、口渴、皮膚發紅、輕微頭痛

 

2. 熱衰竭（身體缺水缺鹽，正在求救）：此時神智仍清醒，是處理的黃金時機。

常見症狀：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、心跳加速、肌肉抽筋、站起眼前發黑

 

3. 熱中暑前兆（大腦開始受影響）：體溫持續升高，大腦功能開始受損，出現任何神智異常都必須立即送醫。

常見症狀：說話奇怪、方向感混亂、走路不穩、反應遲鈍

 

4. 熱中暑（醫療急症，多器官衰竭風險）：體溫超過40度，大腦、腎臟、肝臟、心臟同時受損，每延誤1分鐘，器官損傷風險都會增加。

常見症狀：意識混亂、抽搐、昏迷、多器官衰竭風險

 

中暑危機｜熱衰竭 vs 熱中暑大不同

致命危機｜一種致命症狀易與感冒混淆　男子延醫數日入院拖到急性腎損傷　醫生警告：死亡率可達50%

熱衰竭（身體在求救） 熱中暑（醫療急症）
神智狀態 意識清醒，可正常對話 意識異常、混亂、語無倫次、不知身在何處
體溫 通常低於40度     通常超過40度
皮膚狀態 濕冷、大量流汗 乾熱、發紅
處置方式  及時降溫補水，數十分鐘至數小時可改善 必須立即送醫，延誤可能致命

     

　　黃軒強調，若出現意識不清的熱中暑，切勿認為「睡一覺就好」，每延誤1分鐘，腦部與器官損傷風險都可能增加。等待救援期間，應盡一切可能降溫，但意識不清者不可強迫灌水，以免嗆入氣管。

 

中暑危機｜預防熱傷害6大重點

致命危機｜一種致命症狀易與感冒混淆　男子延醫數日入院拖到急性腎損傷　醫生警告：死亡率可達50%

　　面對連日高溫，黃軒建議6招降低中暑風險：

  • 充足補水：不要等口渴才喝水，炎熱天氣下每小時至少補充500毫升水分，戶外活動可選含電解質飲料。
  • 避開高溫時段：上午10點至下午4點陽光最猛烈，盡量避免戶外活動。
  • 做好防曬：外出穿著淺色、透氣衣物，戴帽、撐傘，減少直接吸收太陽輻射熱。
  • 保持室內涼爽：室溫控制在26至28度以下，善用冷氣或風扇。
  • 定期關心長者：高風險族群包括獨居長者、慢性病患者，應每日確認他們的居住環境溫度。
  • 留意藥物影響：正在服用利尿劑、降血壓藥者，應主動告知醫師，了解高溫下的用藥注意事項。

 

中暑危機｜「陽暑」與「陰暑」症狀分別

 

　　台媒《健康2.0》就中暑問題諮詢屏東馬光中醫診所醫師陳冠蓁，說明「陽暑」與「陰暑」症狀分別：

　　她進一步說明，陽暑常見於長時間在高溫下工作或活動，且沒有及時補充水分和電解質的情況，典型症狀包括以下4種。

  • 高體溫：體溫升高至40°C以上
  • 皮膚乾燥：由於大量出汗，導致皮膚變得乾燥且無汗
  • 頭暈頭痛：由腦部缺氧引起
  • 心跳加速：心跳過快，可能伴隨呼吸急促以及噁心嘔吐等

 

　　相比之下，陰暑的症狀較為隱匿，但其實相當普遍。陳冠蓁表示，陰暑通常在溫差大時發生，例如頻繁進出冷氣房、在酷熱天氣下吃冰等，而台灣濕度高，在潮濕的環境下尤為容易出現中暑。陰暑的常見症狀包括：

  • 身體沉重：濕氣過多導致身體感覺無力、沉重
  • 頭昏頭痛脹悶：經常感覺頭部沉重，並伴隨頭痛
  • 腹瀉、食慾不振

 

中暑危機｜急救以3部位散熱為首

 

　　面對陽暑，陳冠蓁建議應立即將患者移至陰涼處，避免繼續暴露在高溫環境中，可用濕毛巾或冷水沖洗患者的全身，尤其是頭部、頸部及腋下等部位，幫助降溫；若條件允許，可使用冰袋或冷敷進行更有效的降溫。

　　若患者意識清醒、能自主吞嚥，應給予其少量含有電解質的水或運動飲料，但要避免直接灌水，以免造成嗆咳，帶來其他傷病。一旦患者出現昏迷、呼吸困難、無法醒來或症狀未見改善，就應立即送醫處理。她指出，中暑若未能及時處理，有機會引發多重器官衰竭甚至死亡。

　　至於陰暑，因為症狀相對不明顯，所以她建議市民到中醫診所求醫，由中醫師負責鑑定及診斷。如確診為陰暑，中醫可以經由刮痧、放血、針灸等方式緩解不適症狀，並透過中藥調理改善患者體質、預防再發作。

 

中暑治療｜中暑治療依嚴重程度而定

 

　　她又表示，中暑的治療方式會按病情的嚴重程度而有所不同。輕微的陽暑或陰暑通常只會出現輕微不適，意識狀態正常、沒有過度喘促、體溫未達發燒、血氧正常，屬輕度中暑，只要及時為患者提供清涼的環境，並補充水分和電解質，通常可以緩解症狀。如果休息無法緩解症狀，則屬於嚴重中暑，應盡快將體溫過高、昏迷或有多重內臟功能受損的患者送醫，進行吊鹽水、冷卻降溫等緊急處理。

　　陳冠蓁提醒，中暑患者在康復期間應避免過度勞累，逐漸恢復體力，維持充足的水分和電解質攝入對康復至關重要。

 

預防中暑｜4招預防中暑

她又分享以下4招，有助市民在日常生活中預防中暑。

致命危機｜一種致命症狀易與感冒混淆　男子延醫數日入院拖到急性腎損傷　醫生警告：死亡率可達50%

1.穴道按摩

合谷穴：可幫助降溫、疏通氣血
太溪穴：有助於保濕和調節體內熱量

2.飲食調理

☑ 富含水分的食物：西瓜、青瓜、番茄等
✖油膩和口味過重的食物

3.適量運動

4.生活起居

  • 保持室內通風良好
  • 外出時穿著寬鬆透氣的衣物
  • 合理穿戴防曬衣物或使用防曬霜

資料來源：台灣屏東馬光中醫診所陳冠蓁


　

Tags:#中暑危機#熱衰竭#熱中暑#感冒症狀#急性腎損傷#炎夏養生#室內中暑#防曬消暑#中醫調理#陽暑陰暑
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