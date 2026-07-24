飲食習慣｜愈食愈重口味恐致慢性腎衰竭！3大異樣即求醫

許多長輩身體出狀況時，因不想麻煩家人而不吭聲，往往錯失治療黃金期。有醫生分享，一名63歲婦人經營餐廳30年，招牌撚手小菜滷肉口味突變，越煮越鹹。兒子察覺異狀帶她求醫，竟發現母親已罹患慢性腎衰竭，且身體早已經有不適，但怕麻煩兒子故一直啞忍至今，如今須立刻洗腎保命。

腎臟健康｜滷肉愈煮愈鹹 揭媽媽患腎衰竭

台灣腎臟科醫生林軒任在其Facebook專頁發文分享案例指出，這名63歲婦人經營餐廳多年，招牌滷肉一直是她親自把關味道。但從去年開始，兒子發現母親滷的肉越來越鹹，一問之下才知道，她早已出現食慾不振、聞到肉味就反胃的情況，滷肉調味根本沒有試過，全憑猜測。

兒子立即帶母親到醫院檢查，抽血結果顯示，婦人的肌酸酐數值高達9.6 mg/dL，遠超過成年女性正常值0.5至1.3 mg/dL。醫生起初問診時，她只是說「沒有啦，就是老了」，直到兒子補充母親3個月內瘦了4公斤、半夜抓癢抓到破皮，婦人才承認身體早已出狀況。

腎臟健康｜留意長輩身體3大警訊

林軒任指出，慢性腎衰竭走到後期，許多患者就像把自己調成「省電模式」，身體出問題卻選擇忍耐不吭聲。他提醒，若家中長輩出現以下3種變化，應提高警覺：

食慾變差： 這是尿毒症狀中最常見也最早出現的訊號，可觀察長輩飯量是否明顯減少。

這是尿毒症狀中最常見也最早出現的訊號，可觀察長輩飯量是否明顯減少。 大熱天穿長袖： 腎衰竭患者常因尿毒素累積導致皮膚劇烈搔癢，半夜抓破皮的人白天會刻意遮掩痕跡。

腎衰竭患者常因尿毒素累積導致皮膚劇烈搔癢，半夜抓破皮的人白天會刻意遮掩痕跡。 短時間內變瘦：若3個月內體重下降超過3公斤，應直接掛腎臟科檢查。

腎臟健康｜洗腎3個月找回「媽媽的味道」

該名婦人接受血液透析治療後，食慾逐漸恢復。3個月後，她終於煮回熟悉的「標準古早味」。林軒任呼籲，家中有腎臟病長輩，家人應多留意日常細節。當長輩說「沒事」時，可能正是身體在發出求救訊號。及早發現、及早治療，才能避免錯失黃金治療時機。

同場加映｜10大傷腎惡習

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，間接造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波容器和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟專科醫生高取優二