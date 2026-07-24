服藥禁忌｜牛奶配抗生素恐失效！專家警告12類藥物相沖，嚴重或致腦出血

活了大半生，居然不懂得吞藥丸這項基本技能？很多人曾遇過吞藥或保健品時卡喉乾嘔的問題，便誤以為是自己天生不擅長吞藥丸。但原來只是用錯方法，有營養師教2招吞藥，網民實測萬試萬靈！

服藥方法｜低頭吞膠囊秒成功 網民驚呼「活了35年才知道」

近日一名網民在Threads分享一次吞膠囊藥丸的經歷，當時媽媽竟然提出要「低頭」吞。他原本半信半疑，沒想到照做後膠囊竟順利滑入喉嚨，完全沒有過去卡住的異物感，讓他忍不住驚呼「真的差很多」。

帖文下引起熱議，許多人坦言自己也是最近才知道這個技巧，指「活了35年才知道膠囊要這樣吞」、「以前總以為是自己不會吞藥」、「醫師也曾教我膠囊低頭吞、藥丸抬頭吞」、「低頭後真的變得超好吞」。

服藥方法｜不同劑型「吞法不一樣」：膠囊浮水、錠劑下沉

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文，解釋不同劑型的藥物因重量、密度不同，適合的吞嚥方式也不一樣：

膠囊類： 密度比水輕，放入口中容易浮在水面，建議頭微微前傾，讓膠囊順著浮力往食道方向移動

密度比水輕，放入口中容易浮在水面，建議頭微微前傾，讓膠囊順著浮力往食道方向移動 錠狀藥物： 比水重，放入口中會自然下沉，適合頭微微後仰，利用重力協助藥片下滑

比水重，放入口中會自然下沉，適合頭微微後仰，利用重力協助藥片下滑 魚油、軟膠囊：含油脂成分具浮性，建議頭部置中或稍微前傾

服藥方法｜2招進階吞嚥法 德國研究證實有效

高敏敏引述德國研究，分享2種經研究證實有效的進階吞嚥技巧：

1. 水瓶吞嚥法（Water Bottle Method）

適合錠狀藥物或較大顆的硬片。將藥片放在舌頭上，以嘴巴含住瓶口連續喝水吞嚥，德國研究證實可顯著提升吞藥成功率。

2. 傾頭前吞法（Lean-Forward Technique）

適合膠囊、魚油及軟膠囊。將藥物與水一起放入口中，頭部微微向前低再吞下，讓膠囊自動往食道方向滑入。

服藥方法｜吞藥口訣：先水→藥→水

高敏敏建議記住「先水→藥→水」口訣：先喝第一口水潤滑口腔與喉嚨，再將藥物放入口中，最後補充足量飲水形成水柱把藥物帶走，對喉嚨容易乾燥或吞藥時緊張的人特別有效。

服藥方法｜吞藥卡住喉嚨處理方法

根據福建衛生報報道，若膠囊卡在喉嚨，可嘗試多喝溫水潤滑、進食柔軟食物，如麵包、饅頭協助吞下，或改變姿勢利用重力幫助移動。若仍無法解決並出現疼痛、呼吸困難，應立即求醫。

服藥禁忌｜12類藥物與牛奶相沖

福建醫科大學附屬第一醫院專家曾警告，牛奶對藥物的影響遠超一般人的想像。服用以下12類藥物後避免立刻飲用牛奶，需與牛奶間隔足夠時間，避免交互反應引發生命危險：

藥物種類 藥物例子 與牛奶同服的風險 1. 抗生素 喹諾酮類、四環素類、甲硝唑 牛奶中金屬離子與藥物結合，降低抗菌效果 2. 鈣鋁製劑 乳酸鈣、葡萄糖酸鈣、氫氧化鋁 形成凝塊，影響吸收、加重腸胃負擔 3. 鐵製劑 鐵劑補充品 鈣離子競爭吸收，降低療效 4. 抗酸藥 枸櫞酸鉍鉀、碳酸氫鈉 可能導致乳-鹼症候群 5. 部分抗抑鬱藥 單胺氧化酶抑制劑 酪胺蓄積，恐致血壓驟升、腦出血 6. 抗流感藥 瑪巴洛沙韋 金屬離子降低吸收，需間隔4小時 7. 抗骨質疏鬆藥 阿侖膦酸鈉 需空腹酸性環境，牛奶顯著降效 8. 止瀉藥 活性碳、蒙脫石散 牛奶包裹藥物，影響止瀉效果 9. 抗柏金遜藥 左旋多巴 蛋白質干擾吸收 10. 強心苷類 洋地黃、地高辛 毒性「遇鈣增強」，中毒風險增加 11. 甲狀腺激素藥 左甲狀腺素鈉（優甲樂） 顯著影響吸收 12. 部分中藥 含鞣質、黃酮成分 與蛋白質、鈣結合，影響藥效

服藥禁忌｜安全服藥3大原則

醫生建議，服用藥物時應注意以下原則：

用溫水送服：最穩妥、最安全的方式永遠是用一杯溫開水送服藥物。除非醫生、藥劑師特別交代，或藥品說明書明確註明，否則 切勿用牛奶、果汁、茶飲等飲料服藥。

錯開時間：服用上述藥物後，建議至少 間隔1至2小時再喝牛奶。

留意不適症狀：服藥期間若出現頭暈、乏力、心悸、冒冷汗等症狀，應立即平臥並測量血壓，必要時及時就醫。

服藥禁忌｜3類飲品不宜用來送藥

除了牛奶，醫生亦警告以下飲品不宜與藥物同服，最佳送藥飲料就是溫水：

咖啡、機能飲料：含有高濃度咖啡因，會興奮神經、加快心率，可能抵消藥效，導致

血壓忽高忽低、失眠心悸

茶水：茶葉中的鞣酸會與藥物生成不溶性沉澱，大幅降低吸收率

藥物百科｜引起交互作用的「7大地雷食物」

張語希營養師提醒，有7種食物切勿與藥同時服用，以免損害藥物療效，甚至可能產生毒性反應。

1.地雷食物：西柚汁

配搭藥物：血壓藥、降膽固醇藥

交互作用：低血壓或肌肉損傷

2.地雷食物：咖啡

配搭藥物：鎮靜藥

交互作用：睡眠問題或貧血

3.地雷食物：芝士

配搭藥物：抗抑鬱藥

交互作用：高血壓

4.地雷食物：酒精

配搭藥物：止痛藥、降血糖藥

交互作用：毒性反應

5.地雷食物：香蕉

配搭藥物：降血壓藥

交互作用：高血鉀

6.地雷食物：牛油果

配搭藥物：抗凝血藥

交互作用：抵消抗凝血藥的效果

7.地雷食物：全麥麵包

配搭藥物：甲狀腺藥物

交互作用：影響甲狀腺藥物吸收

藥物相沖｜13種高風險且常見藥物 不可以與柚子同食

香港醫院藥劑師學會會董劉家希藥劑師解釋，柚類食物包括柚子、西柚及西柚汁等，含有「呋喃香豆素」成分，會抑制腸道及肝臟中的「酵素CYP3A4」。這種酵素是人體內重要的藥物代謝分解酵素，許多藥物都依賴它進行代謝。當患者食用柚類食物後，會產生「藥物與食物的相互作用」（下稱相沖），大幅減低腸道及肝臟對藥物的代謝能力，導致藥物在血液中的濃度異常升高，增加服藥後產生副作用的機會。

會與柚類食物產生相互作用的常見藥物包括：13種常見藥物 食物禁忌

不可以與柚子同食

代謝性疾病藥物

降膽固醇藥：他汀類藥物如辛伐他汀(Simvastatin)、阿伐他汀(Atorvastatin)、洛伐他汀(Lovastatin)

其他藥物食物禁忌

抗凝血藥華法林(Warfarin)

避免食用富含維他命K的食物，如菠菜、通菜、芥蘭、豆苗或奇異果等

紅莓汁(Cranberry juice)會增加抗凝血效果，應避免飲用

腎功能不佳患者

避免食用富含鉀質的食物，例如香蕉、蕃薯、菠菜等

不可以與柚子同食

免疫相關藥物

免疫系統抑制劑： 環孢素(Cyclosporine)

環孢素(Cyclosporine) 抗排斥藥：他克莫司(Tacrolimus)

心血管藥物

降血壓藥： 鈣通道阻斷劑類藥物(Calcium channel blocker)，如硝苯地平(Nifedipine)、非洛地平(Felodipine)

鈣通道阻斷劑類藥物(Calcium channel blocker)，如硝苯地平(Nifedipine)、非洛地平(Felodipine) 調節心律藥：維拉帕米(Verapamil)、胺碘酮(Amiodarone)

神經系統藥物

癲癇治療藥： 卡馬西平(Carbamazepine)

卡馬西平(Carbamazepine) 抗抑鬱藥： 血清素再攝取抑制劑如舍曲林(Sertraline)

血清素再攝取抑制劑如舍曲林(Sertraline) 安眠藥：佐匹克隆(Zopiclone)

資料來源：香港醫院藥劑師學會會董 劉家希藥劑師

止痛藥｜4大止痛藥飲食禁忌

台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢曾在Facebook個人專頁發文表示，現代人出現頭痛、肌肉痛、神經痛、關節痛等痛症，都會服用止痛藥。而在神經外科的保守治療中，也很常使用到各類止痛藥，如：非類固醇消炎藥、抗癲癇藥物和嗎啡類等。

若止痛藥搭配錯誤的食物一起吃，可能會大大影響藥效，甚至產生交互作用。他分享了4大止痛藥的飲食禁忌：

1.咖啡因飲料

謝炳賢醫生曾聽病人說，用咖啡配止痛藥差點昏倒。

咖啡因飲料包含可樂、茶類、巧克力及咖啡，可能會加重藥物的副作用，甚至增加心悸或血壓升高的風險。

2.酒精飲品

酒精與止痛藥同時服用，不僅容易影響藥效，並可能增加肝臟負擔或肝毒性風險，並可能加強藥物的鎮靜效果，導致過度昏睡或其他副作用。

3.西柚及柚子

西柚及柚子中含有抑制肝臟代謝酵素的成分，使止痛藥在體內代謝變慢，可能導致藥物累積體內，增加藥效不穩定的風險。

4.含抗凝血功能

含抗凝血功能的食物包含魚油、深綠色蔬菜（維生素K）、納豆、紅麹等，如果同時服用抗凝血劑與止痛藥，可能會產生加速效應，進而增加出血的風險。

資料來源：台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢