服藥禁忌｜牛奶配抗生素恐失效！專家警告12類藥物相沖，嚴重或致腦出血
活了大半生，居然不懂得吞藥丸這項基本技能？很多人曾遇過吞藥或保健品時卡喉乾嘔的問題，便誤以為是自己天生不擅長吞藥丸。但原來只是用錯方法，有營養師教2招吞藥，網民實測萬試萬靈！
服藥方法｜低頭吞膠囊秒成功 網民驚呼「活了35年才知道」
近日一名網民在Threads分享一次吞膠囊藥丸的經歷，當時媽媽竟然提出要「低頭」吞。他原本半信半疑，沒想到照做後膠囊竟順利滑入喉嚨，完全沒有過去卡住的異物感，讓他忍不住驚呼「真的差很多」。
帖文下引起熱議，許多人坦言自己也是最近才知道這個技巧，指「活了35年才知道膠囊要這樣吞」、「以前總以為是自己不會吞藥」、「醫師也曾教我膠囊低頭吞、藥丸抬頭吞」、「低頭後真的變得超好吞」。
服藥方法｜不同劑型「吞法不一樣」：膠囊浮水、錠劑下沉
台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文，解釋不同劑型的藥物因重量、密度不同，適合的吞嚥方式也不一樣：
- 膠囊類：密度比水輕，放入口中容易浮在水面，建議頭微微前傾，讓膠囊順著浮力往食道方向移動
- 錠狀藥物：比水重，放入口中會自然下沉，適合頭微微後仰，利用重力協助藥片下滑
- 魚油、軟膠囊：含油脂成分具浮性，建議頭部置中或稍微前傾
服藥方法｜2招進階吞嚥法 德國研究證實有效
高敏敏引述德國研究，分享2種經研究證實有效的進階吞嚥技巧：
1. 水瓶吞嚥法（Water Bottle Method）
適合錠狀藥物或較大顆的硬片。將藥片放在舌頭上，以嘴巴含住瓶口連續喝水吞嚥，德國研究證實可顯著提升吞藥成功率。
2. 傾頭前吞法（Lean-Forward Technique）
適合膠囊、魚油及軟膠囊。將藥物與水一起放入口中，頭部微微向前低再吞下，讓膠囊自動往食道方向滑入。
服藥方法｜吞藥口訣：先水→藥→水
高敏敏建議記住「先水→藥→水」口訣：先喝第一口水潤滑口腔與喉嚨，再將藥物放入口中，最後補充足量飲水形成水柱把藥物帶走，對喉嚨容易乾燥或吞藥時緊張的人特別有效。
服藥方法｜吞藥卡住喉嚨處理方法
根據福建衛生報報道，若膠囊卡在喉嚨，可嘗試多喝溫水潤滑、進食柔軟食物，如麵包、饅頭協助吞下，或改變姿勢利用重力幫助移動。若仍無法解決並出現疼痛、呼吸困難，應立即求醫。
服藥禁忌｜12類藥物與牛奶相沖
福建醫科大學附屬第一醫院專家曾警告，牛奶對藥物的影響遠超一般人的想像。服用以下12類藥物後避免立刻飲用牛奶，需與牛奶間隔足夠時間，避免交互反應引發生命危險：
|藥物種類
|藥物例子
|與牛奶同服的風險
|1. 抗生素
|喹諾酮類、四環素類、甲硝唑
|牛奶中金屬離子與藥物結合，降低抗菌效果
|2. 鈣鋁製劑
|乳酸鈣、葡萄糖酸鈣、氫氧化鋁
|形成凝塊，影響吸收、加重腸胃負擔
|3. 鐵製劑
|鐵劑補充品
|鈣離子競爭吸收，降低療效
|4. 抗酸藥
|枸櫞酸鉍鉀、碳酸氫鈉
|可能導致乳-鹼症候群
|5. 部分抗抑鬱藥
|單胺氧化酶抑制劑
|酪胺蓄積，恐致血壓驟升、腦出血
|6. 抗流感藥
|瑪巴洛沙韋
|金屬離子降低吸收，需間隔4小時
|7. 抗骨質疏鬆藥
|阿侖膦酸鈉
|需空腹酸性環境，牛奶顯著降效
|8. 止瀉藥
|活性碳、蒙脫石散
|牛奶包裹藥物，影響止瀉效果
|9. 抗柏金遜藥
|左旋多巴
|蛋白質干擾吸收
|10. 強心苷類
|洋地黃、地高辛
|毒性「遇鈣增強」，中毒風險增加
|11. 甲狀腺激素藥
|左甲狀腺素鈉（優甲樂）
|顯著影響吸收
|12. 部分中藥
|含鞣質、黃酮成分
|與蛋白質、鈣結合，影響藥效
服藥禁忌｜安全服藥3大原則
醫生建議，服用藥物時應注意以下原則：
- 用溫水送服：最穩妥、最安全的方式永遠是用一杯溫開水送服藥物。除非醫生、藥劑師特別交代，或藥品說明書明確註明，否則切勿用牛奶、果汁、茶飲等飲料服藥。
- 錯開時間：服用上述藥物後，建議至少間隔1至2小時再喝牛奶。
- 留意不適症狀：服藥期間若出現頭暈、乏力、心悸、冒冷汗等症狀，應立即平臥並測量血壓，必要時及時就醫。
服藥禁忌｜3類飲品不宜用來送藥
除了牛奶，醫生亦警告以下飲品不宜與藥物同服，最佳送藥飲料就是溫水：
- 咖啡、機能飲料：含有高濃度咖啡因，會興奮神經、加快心率，可能抵消藥效，導致
- 血壓忽高忽低、失眠心悸
茶水：茶葉中的鞣酸會與藥物生成不溶性沉澱，大幅降低吸收率
藥物百科｜引起交互作用的「7大地雷食物」
張語希營養師提醒，有7種食物切勿與藥同時服用，以免損害藥物療效，甚至可能產生毒性反應。
1.地雷食物：西柚汁
配搭藥物：血壓藥、降膽固醇藥
交互作用：低血壓或肌肉損傷
2.地雷食物：咖啡
配搭藥物：鎮靜藥
交互作用：睡眠問題或貧血
3.地雷食物：芝士
配搭藥物：抗抑鬱藥
交互作用：高血壓
4.地雷食物：酒精
配搭藥物：止痛藥、降血糖藥
交互作用：毒性反應
5.地雷食物：香蕉
配搭藥物：降血壓藥
交互作用：高血鉀
6.地雷食物：牛油果
配搭藥物：抗凝血藥
交互作用：抵消抗凝血藥的效果
7.地雷食物：全麥麵包
配搭藥物：甲狀腺藥物
交互作用：影響甲狀腺藥物吸收
藥物相沖｜13種高風險且常見藥物 不可以與柚子同食
香港醫院藥劑師學會會董劉家希藥劑師解釋，柚類食物包括柚子、西柚及西柚汁等，含有「呋喃香豆素」成分，會抑制腸道及肝臟中的「酵素CYP3A4」。這種酵素是人體內重要的藥物代謝分解酵素，許多藥物都依賴它進行代謝。當患者食用柚類食物後，會產生「藥物與食物的相互作用」（下稱相沖），大幅減低腸道及肝臟對藥物的代謝能力，導致藥物在血液中的濃度異常升高，增加服藥後產生副作用的機會。
會與柚類食物產生相互作用的常見藥物包括：13種常見藥物 食物禁忌
不可以與柚子同食
代謝性疾病藥物
- 降膽固醇藥：他汀類藥物如辛伐他汀(Simvastatin)、阿伐他汀(Atorvastatin)、洛伐他汀(Lovastatin)
其他藥物食物禁忌
抗凝血藥華法林(Warfarin)
- 避免食用富含維他命K的食物，如菠菜、通菜、芥蘭、豆苗或奇異果等
- 紅莓汁(Cranberry juice)會增加抗凝血效果，應避免飲用
腎功能不佳患者
- 避免食用富含鉀質的食物，例如香蕉、蕃薯、菠菜等
不可以與柚子同食
免疫相關藥物
- 免疫系統抑制劑：環孢素(Cyclosporine)
- 抗排斥藥：他克莫司(Tacrolimus)
心血管藥物
- 降血壓藥：鈣通道阻斷劑類藥物(Calcium channel blocker)，如硝苯地平(Nifedipine)、非洛地平(Felodipine)
- 調節心律藥：維拉帕米(Verapamil)、胺碘酮(Amiodarone)
神經系統藥物
- 癲癇治療藥：卡馬西平(Carbamazepine)
- 抗抑鬱藥：血清素再攝取抑制劑如舍曲林(Sertraline)
- 安眠藥：佐匹克隆(Zopiclone)
資料來源：香港醫院藥劑師學會會董 劉家希藥劑師
止痛藥｜4大止痛藥飲食禁忌
台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢曾在Facebook個人專頁發文表示，現代人出現頭痛、肌肉痛、神經痛、關節痛等痛症，都會服用止痛藥。而在神經外科的保守治療中，也很常使用到各類止痛藥，如：非類固醇消炎藥、抗癲癇藥物和嗎啡類等。
若止痛藥搭配錯誤的食物一起吃，可能會大大影響藥效，甚至產生交互作用。他分享了4大止痛藥的飲食禁忌：
1.咖啡因飲料
謝炳賢醫生曾聽病人說，用咖啡配止痛藥差點昏倒。
咖啡因飲料包含可樂、茶類、巧克力及咖啡，可能會加重藥物的副作用，甚至增加心悸或血壓升高的風險。
2.酒精飲品
酒精與止痛藥同時服用，不僅容易影響藥效，並可能增加肝臟負擔或肝毒性風險，並可能加強藥物的鎮靜效果，導致過度昏睡或其他副作用。
3.西柚及柚子
西柚及柚子中含有抑制肝臟代謝酵素的成分，使止痛藥在體內代謝變慢，可能導致藥物累積體內，增加藥效不穩定的風險。
4.含抗凝血功能
含抗凝血功能的食物包含魚油、深綠色蔬菜（維生素K）、納豆、紅麹等，如果同時服用抗凝血劑與止痛藥，可能會產生加速效應，進而增加出血的風險。
資料來源：台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢
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