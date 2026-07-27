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腎臟健康｜牛油果被封超級食物！腎科醫生警告高鉀陷阱，腎功能欠佳恐誘發心律不整
健康Tips
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腎臟健康｜牛油果被封超級食物！腎科醫生警告高鉀陷阱，腎功能欠佳恐誘發心律不正

健康解「迷」
健康解「迷」

　　牛油果被譽為「超級食物」，富含優質脂肪與纖維，是許多健身與養生人士的最愛。然而，並非人人都適合毫無節制地食用。一名50歲慢性腎臟病患者為了健康大改飲食菜單，早餐狂吃牛油果，沒想到3個月後回診發現身體1指數嚴重超標。

 

養生地雷｜為養生狂食牛油果 健康早餐標配反傷腎

養生地雷｜養生男每朝食牛油果　3個月後血鉀嚴重超標　醫生揭關鍵原因1類人吃多會致命【附高鉀食物清單】

　　台灣腎臟科醫生林軒任在其Facebook專頁分享案例指出，這名50歲男子在體檢時發現罹患慢性腎臟病第二期後，決心徹底改變飲食習慣。他戒掉炸物、將白飯換成糙米，並把零食改為水果。由於聽聞牛油果富含單元不飽和脂肪、高纖維的健康食物，他每天早餐固定吃牛油果多士配牛油果牛奶，有時還會再吃半顆奇異果。

　　不料3個月後回診抽血，他的腎功能雖維持穩定，血鉀卻從正常的4.8 mmol/L飆升至5.4 mmol/L，已超過正常值上限（5.0 mmol/L即可診斷為高血鉀）。醫師追問之下，才發現問題就出在這份看似完美的「健康早餐」上。

 

養生地雷｜牛油果高鉀陷阱

 

　　林軒任解釋，一顆中型牛油果含鉀量約700至900毫克，比一條香蕉還高。由於牛油果常被視為健康食品，許多人反而忽略了份量控制，一次吃半顆、一顆，不知不覺就攝取過量的鉀。該患者一份牛油果多士加牛油果牛奶的早餐，鉀總量約達1700毫克，幾乎佔了腎臟病患每日建議鉀攝取量（2000至3000毫克）的大部分額度。對於腎功能正常的健康人而言，多餘的鉀可透過尿液排出；但慢性腎臟病患者腎臟排鉀能力下降，鉀離子容易在體內累積，導致高血鉀。

　　高血鉀會干擾心臟正常節律，嚴重時甚至可能引發致命性心律不整。衛生福利部相關衛教資料也明確將牛油果列為腎臟病患需限制的高鉀食物。

 

養生地雷｜腎友慎食牛油果 一周最多兩次

 

　　林軒任建議，慢性腎臟病第1至第3a期、腎絲球過濾率大於45，且血鉀穩定的患者，可適量食用牛油果：一週最多2次，每次約半顆（約100公克）以內，且不應與其他高鉀水果或蔬菜同餐食用。至於腎臟病中後期、洗腎患者，或近期血鉀偏高者，則應暫時避開牛油果，改以橄欖油或牛油果油等方式補充好脂肪。

養生地雷｜養生男每朝食牛油果　3個月後血鉀嚴重超標　醫生揭關鍵原因1類人吃多會致命【附高鉀食物清單】

養生地雷｜9種高鉀食物

　　台灣營養師Ricky在其Facebook專頁個人網站曾發文，列出9種高鉀食物：

  1. 菠菜
  2. 通菜
  3. 番薯葉
  4. 黃豆
  5. 花生
  6. 牛油果
  7. 奇異果
  8. 香蕉
  9. 提子乾

資料來源：營養師Ricky

 

養生地雷｜10類高鉀食物

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥亦曾發文解釋，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

養生地雷｜養生男每朝食牛油果　3個月後血鉀嚴重超標　醫生揭關鍵原因1類人吃多會致命【附高鉀食物清單】

1.香蕉：368mg

2.奇異果：291mg

3.蕃茄：200mg

4.菠菜：510mg

5.紅豆：1,203mg

6.淮山：533mg

7.牛油果：271mg

8.黑豆：1632mg

9.黃豆：1667mg

10.咖啡豆：1096mg

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

 

Tags:#牛油果#早餐#高鉀食物#慢性腎臟病#腎臟健康#健康早餐#飲食陷阱#心血管疾病#養生飲食
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