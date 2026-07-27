大腸癌驚號｜排便異常腹脹勿輕視！兩項檢查正常仍患第3期，醫揭年輕化趨勢
抽血指數正常、糞便隱血報告都正常，都不代表絕對零風險。一名男性患者因排便習慣改變及反覆腹脹就醫，癌症指數與糞便潛血檢查結果皆無異常，卻在大腸鏡檢查中發現腫瘤，確診大腸癌第三期。醫師提醒，大腸癌有明顯年輕化趨勢，甚至出現18歲就罹癌末期的案例，高風險族群切勿輕忽。
大腸癌年輕化｜檢查正常不代表沒事 醫師揭臨床常見盲點
台灣肝膽腸胃科醫生林峰年在《祝你健康》節目中分享案例，該名患者早已出現排便異常與腹脹等警訊，但糞便潛血檢查與癌症指數抽血結果均顯示正常，患者因此極度抗拒進一步檢查。
林峰年強調，糞便潛血檢查雖然是大腸癌篩檢的重要工具，但偽陰性率不低，檢查結果正常並不能完全排除大腸癌的可能性。在與家屬勸說下，患者才接受大腸鏡檢查，結果一照就發現腫瘤，確診第三期。
大腸癌年輕化｜大腸癌年輕化 最年輕18歲已末期
林峰年指出，大腸癌早已非老年人專利，診間觀察到明顯年輕化趨勢，近期才診斷出21歲末期個案，在宜蘭服務期間更遇過18歲癌末患者，25至26歲罹患二期或三期的案例也相當普遍。根據台大醫院團隊研究，40至49歲族群的癌前病變發生率持續上升，進行性腫瘤風險顯著增加，顯示40歲後風險已明顯攀升。
大腸癌年輕化｜高風險族群30歲建議照腸鏡
林峰年建議，有家族病史者應提前至40歲甚至30歲進行第一次大腸鏡檢查。若出現以下臨床警訊，應立即就醫評估：
- 血便
- 排便習慣改變
- 慢性腹瀉
- 想排便卻排不出來
若檢查發現息肉或腺瘤，將依據病變程度、息肉數量與分布狀況，制定個人化追蹤計劃。
大腸癌年輕化｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症
據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。
消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。
大腸癌年輕化｜3大症狀恐是癌症前兆
台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：
- 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生
- 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細
- 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲
此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。
大腸癌年輕化｜大腸癌7大症狀
台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：
1. 大便見血（鮮紅色）
2.大量黏液性便
3. 貧血，導致昏厥、頭暈
4.排便型態改變，形狀與量的改變
5.體重
6.腹痛
7. 排便困難，通常覺得排便不乾淨
資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫師
大腸癌年輕化｜預防患大腸癌5大方法
1.養成良好飲食習慣
2.控制體重
3.適量運動，不久坐
4.戒煙
5.定期做大腸鏡檢查
資料來源：消化系外科專科醫生劉育志
大腸癌年輕化｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆
台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：
大腸癌10大高風險人士
50歲以上
- 年齡大於50歲的大腸癌患者超過一半以上
飲食不健康
- 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食開始
飲酒、吸煙者
糖尿病
肥胖
排便習慣不正常
- 如長期便秘
愛吃紅肉
遺傳性非息肉性大腸癌
家族性多發性息肉症候群
罹患其他大腸相關疾病
- 如潰瘍性大腸炎
- 克隆氏腸炎
- 曾患大腸癌並已治愈
資料來源：肝膽腸胃科醫師詹宜學
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