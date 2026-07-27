大腸癌驚號｜排便異常腹脹勿輕視！兩項檢查正常仍患第3期，醫揭年輕化趨勢

抽血指數正常、糞便隱血報告都正常，都不代表絕對零風險。一名男性患者因排便習慣改變及反覆腹脹就醫，癌症指數與糞便潛血檢查結果皆無異常，卻在大腸鏡檢查中發現腫瘤，確診大腸癌第三期。醫師提醒，大腸癌有明顯年輕化趨勢，甚至出現18歲就罹癌末期的案例，高風險族群切勿輕忽。

大腸癌年輕化｜檢查正常不代表沒事 醫師揭臨床常見盲點

台灣肝膽腸胃科醫生林峰年在《祝你健康》節目中分享案例，該名患者早已出現排便異常與腹脹等警訊，但糞便潛血檢查與癌症指數抽血結果均顯示正常，患者因此極度抗拒進一步檢查。

林峰年強調，糞便潛血檢查雖然是大腸癌篩檢的重要工具，但偽陰性率不低，檢查結果正常並不能完全排除大腸癌的可能性。在與家屬勸說下，患者才接受大腸鏡檢查，結果一照就發現腫瘤，確診第三期。

大腸癌年輕化｜大腸癌年輕化 最年輕18歲已末期

林峰年指出，大腸癌早已非老年人專利，診間觀察到明顯年輕化趨勢，近期才診斷出21歲末期個案，在宜蘭服務期間更遇過18歲癌末患者，25至26歲罹患二期或三期的案例也相當普遍。根據台大醫院團隊研究，40至49歲族群的癌前病變發生率持續上升，進行性腫瘤風險顯著增加，顯示40歲後風險已明顯攀升。

大腸癌年輕化｜高風險族群30歲建議照腸鏡

林峰年建議，有家族病史者應提前至40歲甚至30歲進行第一次大腸鏡檢查。若出現以下臨床警訊，應立即就醫評估：

血便

排便習慣改變

慢性腹瀉

想排便卻排不出來

若檢查發現息肉或腺瘤，將依據病變程度、息肉數量與分布狀況，制定個人化追蹤計劃。

大腸癌年輕化｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌年輕化｜3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒曾在其Facebook專頁發文分享，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

排便習慣改變： 便秘及腹瀉交替發生

便秘及腹瀉交替發生 便意頻繁但排不淨： 經常排不乾淨，同時大便變細

經常排不乾淨，同時大便變細 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

大腸癌年輕化｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1. 大便見血（鮮紅色）

2.大量黏液性便

3. 貧血，導致昏厥、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重

6.腹痛

7. 排便困難，通常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫師

大腸癌年輕化｜預防患大腸癌5大方法

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

大腸癌年輕化｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高風險人士

50歲以上

年齡大於50歲的大腸癌患者超過一半以上

飲食不健康

尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食開始

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非息肉性大腸癌

家族性多發性息肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

如潰瘍性大腸炎

克隆氏腸炎

曾患大腸癌並已治愈

資料來源：肝膽腸胃科醫師詹宜學

