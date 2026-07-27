補品陷阱｜病危患者勿亂進補！醫生拆解人參、靈芝、魚油陷阱，恐加重器官負擔

面臨大病，不少人會誤以為是身體缺乏某些營養素，而想盡辦法進補。然而，胸腔暨重症科醫生嚴正警告，對於生命末期及重症患者而言，許多看似滋補的保健品，極可能變成致命的「危險食品」。

保健品｜病危者不宜盲目進補

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒分享，一位已步入生命末期的年長患者，不僅要全靠藥物維持血壓，腎功能亦持續惡化，意識隨之漸趨模糊。

他的女兒拿著一袋親友熱心送來的人參、靈芝、魚油、高劑量維生素與滴雞精，滿臉疑惑又滿懷憂慮地向醫師請教，應否餵父親「補品」，為身體極度虛弱的父親「補身」。

黃軒坦言，許多家屬在面對親人病危時，內心最深沉的恐懼往往是「害怕自己做得不夠」。這種焦慮常讓人急於嘗試各種方法，總認為多補充一瓶營養品、多餵一口食物，就能為親人爭取一絲生機。

然而，照護者往往忽略了病危者的身體機能早已嚴重衰退，失去了正常的代謝與吸收能力。此時盲目且強行的進補，不僅無法產生補益效果，反而會轉化為加重器官負擔、引發致命風險的危險食品。

保健品｜胡亂進補引致4大危險

1.大幅增加肝臟與腎臟的代謝負荷

生命末期或病危患者的器官（特別是肝臟與腎臟）通常已處於衰竭或極度虛弱狀態。人參、高劑量維生素、靈芝、魚油、高蛋白粉及滴雞精等常見補品，本質上都是高濃縮物質，進入人體後全需靠肝腎進行代謝與解毒。此時若強行灌入，身體不僅完全無法吸收營養，反而會造成嚴重的器官負荷，甚至引發腹瀉，進一步加速器官衰竭。

2.誘發嚴重藥物交互作用

重症患者通常需仰賴升壓劑、強心針、鎮靜止痛劑或抗凝血劑等藥物來維持生命體徵。然而，魚油、人參及靈芝等保健品內含的活性成分，極易與上述西藥發生強烈的交互作用。這不僅可能削弱救命藥物的療效，甚至可能誘發不可預測的嚴重副作用，例如增加患者體內大出血的致命風險。

3.吞嚥困難致吸入性肺炎風險

重症患者的吞嚥反射往往已嚴重退化，甚至伴隨昏迷或意識不清。在此狀況下，若家屬強行餵食膠囊、錠劑或滴雞精等液體營養品，極易導致異物誤入氣管。這不僅會引發劇烈嗆咳，更可能誘發致死率極高的「吸入性肺炎」。

4.照護目標的根本轉變

進入病危與紓緩治療階段後，醫療的核心目標已從過去的「追求延命、強行補充營養」，轉變為以「減輕痛苦、維持尊嚴與舒適」為優先。

面對不可逆的器官衰竭，保健食品並無法扭轉自然病程；此時若仍強行灌食，不僅無法帶來健康效益，反而增加患者在生命末期肉體上的無謂折磨。

保健品｜末期患者照顧者指南

1.務必諮詢主治醫療團隊

若家屬仍希望給予營養補充，切勿擅自餵食。應先向主治醫師、護理師或藥師確認，評估是否會與抗凝血劑、抗生素產生衝突，並確認患者的肝腎功能及吞嚥能力是否安全。

2.進行口腔護理以緩解口乾

病危患者多習慣張口呼吸，易感口乾舌燥。家屬可以棉棒沾少許溫水或冰水微濕其唇齒，這比任何補品都能更直接地緩解不適。

3.落實身體舒適護理與按摩

定期協助患者翻身以預防壓瘡，並透過輕柔的四肢按摩或塗抹乳液，舒緩其肌肉緊繃與慢性酸痛。

4.把握黃金時間進行心靈陪伴與告別

醫學研究指出，聽覺通常是臨終者最後消失的感知。家屬應珍惜最後時光，在床邊輕柔地向親人進行「道謝、道愛、道歉、道別」。這種真摯的聲音與陪伴，才是給予患者心靈上最大的滋養。

同場加映：保健品6大地雷搭配

台灣營養師高敏敏在Facebook個人專頁發文表示，現代人工作繁忙、生活壓力大，普遍喜愛服用保健營養品。然而，不少人習慣在同一時間內一口氣吞服多種補充劑，此舉不但浪費金錢，更可能令保健品無法充分發揮效用，令她直言：「吃錯比沒吃還慘。」為此，她歸納出以下6大「地雷」保健品搭配組合，提醒市民應分開服用。

1.葉黃素與β-胡蘿蔔素

葉黃素與β-胡蘿蔔素同屬胡蘿蔔素類，兩者在腸道中吸收的路徑相似，若同時攝取，可能導致相互競爭，阻礙吸收效率。

2.鐵劑與草酸、植酸、單寧酸

高敏敏指出，鐵劑與草酸、植酸、單寧酸等成分不宜同時攝取，例如服用鐵劑時不建議搭配咖啡或茶，以免影響鐵質吸收。

3.鈣片與魚油

鈣片與魚油同時服用時，因鈣質屬於礦物質，與油脂結合會形成皂鈣，導致腸道無法正常吸收，增加便秘風險或降低吸收率。

4.魚油與膳食纖維

此外，魚油也不宜與膳食纖維同時攝取，因膳食纖維具吸附油脂的特性，若兩者一起吃，就會降低魚油吸收率。

5.鐵劑與膳食纖維

因為膳食纖維可能降低鐵質吸收，所以高纖飲食或高纖保健品建議飯後服用，而鐵劑則建議隨餐食用。

6.鈣片與鐵劑

鈣片與鐵劑同時吃會互相競爭吸收，建議鐵劑可於空腹時服用，至於鈣片則在睡前補充，確保兩種營養素都能獲得最佳吸收。

最後，高敏敏強調，每款保健營養品各有特性，且內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議的服用時間亦會有所不同。她提醒，除了留意服用時間，消費者購買前應仔細閱讀產品標籤，並在服用前諮詢醫生、藥師或營養師的專業意見。

同場加映：3類保健品不宜冷藏易變質

台灣營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁發文表示，在門診經常有患者帶著大量保健品來詢問保存方法。他觀察到，許多人將雪櫃視為「食物萬靈丹」，覺得只要丟進去就能保鮮。但事實上，對某些保健品而言，雪櫃內的濕度與溫差，反而可能加速變質。

劉博仁指出，一般常見的保健品多數不需要冷藏，大部分的錠劑，例如維他命B雜、維他命C及鈣片等，在設計時就是以常溫（約攝氏25度）為準。當雪櫃頻繁開關，溫差會導致凝結出冷凝水，不僅容易令膠囊受潮、黏在一起，甚至會增加發霉風險，影響品質。

他列出以下3款不需要冷藏的保健品：

維他命

礦物質

一般膠囊食品

同場加映：2類保健品建議冷藏

至於哪些保健品真正需要冷藏保存？劉博仁列出以下2大類保健品：

部分活性益生菌： 需依照產品標示進行冷藏，以維持菌種活性

需依照產品標示進行冷藏，以維持菌種活性 已開封的魚油或亞麻籽油：預防油脂酸敗

此外，劉博仁提醒，雪櫃內的儲存空間並非愈滿愈好。他建議雪櫃維持在7成滿的理想狀態，切忌過度堆放。若雪櫃過於擁擠，會影響冷空氣循環，導致溫度分佈不均，不僅增加耗電量，亦可能導致存放在內的食物與保健品更容易變質。