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長壽飲食｜89歲癌症名醫公開養生餐單，每晚必吃3種食物兼1招養生法
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長壽飲食｜89歲癌症名醫公開養生餐單，每晚必吃3種食物兼1招養生法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食與健康息息相關，一名現年89歲的日本癌症名醫連續30年沒感冒，已屆高齡仍精神及活力進行臨床工作。他就曾分享養生秘訣，自爆會進行一種簡單運動，每天必吃3種食物，其中一種食物更有養髮功效，可令白髮漸漸變黑。

 

養生秘訣｜89歲癌症名醫分享4大養生秘訣

長壽秘訣｜89歲名醫30年無感冒必吃3大養生食物　頭髮「白變黑」靠1種食物

　　據日媒《東洋經濟》報道，89歲帶津良一是「帶津三敬醫院」名譽院長。雖然帶津良一已年近90歲，但他仍然全年無休、精神飽滿地進行臨床工作。平日除了到醫院看診，周末他還會到各地演講，或撰寫雜誌、書籍的原稿。

　　在接受媒體訪問時，他分享了自己的養生秘訣。日常飲食習慣方面，他指自己早上幾乎不吃東西，只會喝一杯朱古力或康普茶；午餐則在醫院吃院方製作的餐點，同時亦是醫院的病人用餐，因此營養十分均衡；至於晚餐，每晚6時必定會吃3款養生食物，並進行一種運動强身健體。

 

1.豆腐昆布高湯

帶津良一醫生指，豆腐是他最喜歡的食物，因此每天都會吃。而昆布中含有的鈣質和磷，兩者比例達到理想的平衡，同時亦可促進骨骼健康，因此每天晚餐他都會喝這款湯。自從開始喝這款湯後，他原本花白的頭髮亦曾有一部份慢慢變黑，他表示：「至少我還證明了昆布對頭髮有好處。」

長壽秘訣｜89歲名醫30年無感冒必吃3大養生食物　頭髮「白變黑」靠1種食物

2.時令魚類及肉類

帶津良一醫生指，他幾乎每天都吃時令刺身，其中最喜歡用鰹魚配蒜片作下酒菜，晚上亦會適量搭配喝酒，每次享用後也感到身體充滿活力。

有相關研究表示，與一般日本人相比，百歲人瑞攝取的蛋白質量，佔總能量攝取的比例較高，而且動物蛋白質佔的比例也更高。帶津良一認為，蛋白質對於預防肌肉無力及骨質疏鬆很重要，因此每天除了吃魚類和豆腐，他還喜歡吃肉。間中外出享用午餐時，他亦會選擇壽喜燒、牛排或豬排飯等，養成每周吃數次肉類的習慣。

 

3.米飯

雖然有觀點認為，要避免進食碳水化合物含量高的食物，不過帶津良一醫生坦言自己比較守舊，即使在喝酒後，甚至是生命的最後階段仍想吃米飯。

我也喜歡白飯，但喝完飲料後，我更喜歡用當季食材煮的米飯，像是胡蘿蔔飯、竹筍飯、栗子飯。

又指，「少量地吃自己喜歡的食物」是他飲食養生的基礎。另外，他認為不需要強迫自己吃不喜歡的東西，無論該種食物有多健康。

因為我覺得這樣做不會對身體有甚麼好的影響......關於食物最重要的是要享受食物美味帶來的興奮感，因為這種興奮會為生命醞釀能量，創造出走向明天的力量。

 

4.走路呼吸法

帶津良一醫生表示，現代人容易失去自律神經平衡，引起失眠、偏頭痛、心悸、呼吸不順、便秘、容易疲倦等各種問題。因此，他認為有必要每天有意識地練習呼吸技巧，以平衡自主神經系統。

為此，他分享了「走路呼吸法」調整自律神經，以達到養生的功效。他表示，在呼吸的同時緩慢移動身體，可以促進血液循環和自然癒合力，還能增強核心及雙腿的力量。

  • 踏出第1步至第3步時，配合雙腳踏出的時機，用鼻子連續吐氣3次；
  • 踏至第4步時，用鼻子深呼吸；
  • 直至第5步時，再開始重複上述步驟，以「呼、呼、呼、吸」的節奏持續步行。

長壽秘訣｜89歲名醫30年無感冒必吃3大養生食物　頭髮「白變黑」靠1種食物

同場加映：6大長壽飲食重點

 

　　綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

兩餐之間吃水果

☑水果在早餐或下午茶加入食用
☑控制飢餓感
☑補充水分
☑維他命
✖ 少食西瓜、香蕉

 

每餐有蔬菜

  • 每天應攝入不少於300克的蔬菜
  • 尤其是深色蔬菜佔一半
  • 每天至少吃到3-5種蔬菜

長壽秘訣｜89歲名醫30年無感冒必吃3大養生食物　頭髮「白變黑」靠1種食物

吃原味堅果

☑有助抗氧抗炎
選原味：避免攝入額外鹽分
份量：每日10克=2-3個核桃

 

多吃豆類

☑研究：延壽效果最顯著
每日吃25克以上
相等於365毫升豆漿

 

多吃蒸魚

☑每周吃魚2次或300-500克
☑對大腦、眼睛、心血管健康很重要
建議烹煮方法：清蒸

 

適量攝入奶製品

☑每日一杯牛奶=300克液態奶
或同等分量的乳製品

資料來源：《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究

 

長壽食物｜4大長壽飲食原則

長壽秘訣｜89歲名醫30年無感冒必吃3大養生食物　頭髮「白變黑」靠1種食物

　　一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

攝入適量的全穀物、水果、魚、白肉

大量的牛奶、奶製品、蔬菜、堅果、豆類

較少的雞蛋、紅肉、含糖飲料

少量精製穀物與加工肉類

資料來源：英國BioBank 數據庫之長壽飲食研究

 

 

Tags:#長壽秘訣#名人健康#養生食物#凍齡#抗癌#癌症#腫瘤#中佬養生#白髮變黑#免疫力
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