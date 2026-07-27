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腦中風｜中風年輕化趨勢！血壓偏高恐致腦出血，醫生提醒3大先兆不可忽視
健康Tips
中風

腦中風｜中風年輕化趨勢！血壓偏高恐致腦出血，醫生提醒3大先兆不可忽視

健康解「迷」
健康解「迷」

　　別以為自己年輕就輕視高血壓問題，妄顧不理，後果可能不堪設想。台灣一35歲男子曾測出高血壓卻不積極治療，最終中風，搶救後留下嚴重後遺症，如語言障礙與肢體癱瘓。

 

腦中風｜35歲男子腦中風

 

　　台灣高雄醫學大學附設中和醫院神經外科醫師鄒榮達分享，台灣一名35歲的男業務員，突然倒地不起，送醫發現左側大片腦出血、腦水腫及腦脫疝，確診中風。

　　經醫生細問患者家屬後，揭男子平時工作繁忙、經常睡眠不足，雖有高血壓家族史且先前已測出血壓偏高，卻未積極控制。男子即使緊急開刀搶救後撿回一命，術後仍留下嚴重的語言障礙與肢體癱瘓，人生被迫按下暫停鍵。

 

腦中風｜腦中風的成因與症狀

 

　　鄒榮達在高雄醫學大學附設中和醫院官網指，腦中風是突發性的腦內出血或缺血，致腦組織受到壓迫、血液循環不良，使得腦功能受創。

　　嚴重的腦中風可引發身體某些部分暫時或永久失去功能，例如語言障礙、肢體癱瘓、嘴歪、眼斜、流口水等顏面失調現象或暈眩、嘔吐、步伐不穩及大小便失禁等症狀，若未經及時就醫，可能導致意識昏迷，甚至死亡。

 

腦中風｜5大方法預防中風

腦中風｜35歲男腦中風險死　懶理「1警號」　恐終身癱瘓　醫生感慨：人生被迫暫停

1.健康的飲食，如低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖、適度鈉的攝取。

2. 養成規律運動，維持健康體重。

3. 積極控制三高：高血壓、高血糖、高血脂。

4. 拒絕菸酒危害及避免熬夜

5. 定期健康檢查

 

同場加映：短暫性腦缺血發作6字自救口訣

 

　　外媒《HuffPost》曾引述紐約大學朗格尼醫院布魯克林分院的血管神經病學主任Brandon Giglio指出，不少中風患者在中風前曾出現「預警性中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」（TIA），俗稱「小中風」。此類症狀通常僅持續5至10分鐘，甚至短至30秒便自行消失，然而這可能為全面中風的前兆。

　　Giglio醫生與克利夫蘭診所阿克倫總醫院中風醫療主任Ahmed Itrat進一步解釋，TIA會引起短暫性神經功能缺損，其後自行恢復，與中風的最大分別在於不會造成永久性神經損傷。然而，約5%患者（即每20人便有1人）在TIA發生後的48小時、7天、30天或90天內，會出現真正中風。

　　Giglio醫生表示，中風與TIA的症狀基本相似，有專家歸納出「BE FAST」口訣，幫助大眾快速識別相關徵兆，同時提醒這類症狀往往來得突然：

 

B：平衡（Balance）

平衡狀態的變化或失去平衡

腦中風｜35歲男腦中風險死　懶理「1警號」　恐終身癱瘓　醫生感慨：人生被迫暫停

E：視力障礙（Eyesight）

視力發生變化，例如視力模糊、視力喪失或複視

 

F：臉部下垂（Facial droop）

臉部下垂或笑容不對稱

 

A：一側手臂無力（Arm）

 

S：言語障礙（Speech）

言語變化，例如口齒不清或胡言亂語

 

T：打電話報警（Time）

或意指「Terrible headache」，頭痛急劇湧現

 

　　Giglio醫生指出，上述徵狀或全部出現，亦可能僅得一種，故一旦出現任何相關情況，應在48小時內盡快求醫。不少短暫性腦缺血發作（TIA）患者，均在48小時後出現中風，因此提醒市民切勿輕視任何短暫至30秒的症狀。

　　Itrat醫生則表示，高膽固醇及未受控的糖尿病等嚴重疾病，均會增加中風風險。美國疾病控制與預防中心建議，市民應增加運動量、戒煙、調整飲食習慣，並透過藥物控制高血壓等慢性疾病，以達預防中風之效。因此，一旦出現相關症狀，絕不應掉以輕心，應及早求醫，與醫護人員溝通，妥善控制病情並接受適切治療，才是正確的方法。

 

同場加映：中風類型：缺血性與出血性

 

　　根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站資料，中風主要分為2大類型：

  • 缺血性中風：因腦部血流受阻導致，血栓或動脈狹窄使腦細胞在幾分鐘內因缺氧而死亡，約佔中風病例的87%。
  • 出血性中風：腦血管破裂導致腦出血，血液滲入腦組織周圍，造成腦內壓力上升並損傷神經組織，約佔中風病例的13%。

 

同場加映：中風前3大先兆

 

　　美國營養學家兼脊椎按摩師Dr. Eric Berg近日在社交平台發布短片，指出中風前可能會出現的3大先兆，若能及早發現異常，可以把握黃金治療時間：

  • 劇烈頭痛與噁心感：由於腦部血栓形成或壓力上升，患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛，伴隨強烈噁心感甚至嘔吐。這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同，通常更加劇烈且突然。
  • 持續性打嗝：雖然不常見，但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝。當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕。
  • 非心臟性胸痛：這類胸口不適並非由心臟病引起，而可能是主動脈等大血管血流受阻，導致心臟供氧不足的早期警訊。

 

腦出血｜「FAST」辨析中風症狀

 

　　雖然出現上述症狀不一定會中風，但若同時伴隨身體其他異常症狀，應立即求醫和檢查，尤其是中風高危族群，如高血壓、糖尿病、高血脂患者，更應對這些早期警訊保持警惕。他強調，中風屬於時間敏感的急症，若出現「FAST」典型症狀，要立刻求醫：

  • 臉部下垂（Face）
  • 手臂無力（Arm）
  • 言語不清（Speech）
  • 如發現有以上任何一種症狀，要馬上記下發病時間，並迅速送醫（Time）

 

同場加映：港大研究：年輕中風升幅達3成

 

　　港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1人，升至2021年每十萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

　　為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

 

同場加映：腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

腦中風｜35歲男腦中風險死　懶理「1警號」　恐終身癱瘓　醫生感慨：人生被迫暫停

  • 半邊臉無法郁動
  • 說話有困難
  • 一邊手腳無知覺
  • 視野變窄

資料來源：腦神經科專家盧文偉

 

同場加映：「中風120」

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

「1」
看1張臉，如是否出現突然口角歪斜、流口水、顏面神經麻痺不對稱性症狀

 

「2」
查2個肩膊以下，如是否存在肢體麻木，平衡舉起是否有單側無力狀況

 

「0」
聆聽說話，分辨是否說話不清、口齒不清或無法表達

 

Tags:#腦中風#腦出血#高血壓#三高#年輕中風#中風先兆#預防中風#BEFAST
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