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醫療事故｜加拿大華人牙醫未消毒工具重用，近900病人恐染愛滋病肝炎
健康Tips

醫療事故｜加拿大華人牙醫未消毒工具重用，近900病人恐染愛滋病肝炎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　看牙醫真的要慎選診所，若牙醫消毒不按程序，隨時致命。加拿大安大略省（Ontario）一間由華裔牙醫主理的診所，被揭醫療器械消毒流程上不符合規範，經當地衛生當局深入調查後，確認存在高達15項衛生缺失，肇事牙醫已被勒令停業。

 

消毒漏洞︱加拿大牙醫被前員工舉報未依程序消毒

 

　　綜合外媒報道，曾在「Dr. George Chan Dentistry」診所擔任櫃台接待員的 Lyn Portelli，向南安大略省格蘭德伊利公共衛生局（Grand Erie Public Health，GEPH）舉報。她表示，於去年10月28日上班期間，注意到其中一間診療間存在異常且可疑的情況。為了維護患者安全，她在隔日便立即提出正式舉報，隨後促成了當局的介入調查。

 

消毒漏洞︱格蘭德伊利公共衛生局下令該診所全面停業

 

　　格蘭德伊利公共衛生局（GEPH）在收到舉報後，立即委託專業的感染預防與控制部門（IPAC）進行深入調查。揭發該牙科診所在「可重複使用器械」的清潔、消毒以及滅菌流程中，竟存在多達15項嚴重違規缺失，更在手術室櫥櫃中搜出過期「denti-freeze」麻醉凝膠。

 

　　衛生當局指，若醫療器械未經徹底滅菌便重複使用，極可能經由血液傳播乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病（HIV）等危險病毒。鑑於對公共衛生的重大風險，GEPH已於 2025 年11月3日正式下令該診所全面停業；「Dr. George Chan Dentistry」診所負責人陳喬治醫生（Dr. George Chan）已於 2026 年 7 月 2 日正式辭職，並依法喪失執業資格。

 

消毒漏洞︱受影響病人在診所停業後數個月後才收到通知　僅半數接受血液篩檢

 

　　該診所遭勒令停業的時間與患者接獲風險通知的時間，兩者相隔長達數個月。格蘭德伊利公共衛生局（GEPH）直至 2026年3月中旬，才正式向曾於2021年11月3日至2025年11月 3日期間前往該診所就診的884名患者寄發血液檢測建議通知。

 

　　面對外界對通知時間延誤的質疑，GEPH 解釋，整個調查與風險評估過程必須蒐集充分且嚴謹的法理證據，並確保完全符合相關法律程序；因此，當局在確保所有法律與行政程序皆完備後，才正式對外發布通知與進行後續安排。

 

　　當局在向診所停業後４個多月才向受影響的884名患者，發出風險通知，提醒其可能面臨愛滋病（HIV）、乙型肝炎及丙型肝炎等血液傳播疾病的感染風險。然而截至目前，仍有約一半的患者尚未前往接受血液篩檢，當地衛生部門正持續呼籲受影響民眾盡速完成檢查。

 

消毒漏洞︱GEPH拒絕交代受影響病人血篩檢結果

 

　　格蘭德伊利公共衛生局（GEPH）尚未發現任何經證實與該牙科診所直接相關的乙型肝炎、丙型肝炎或愛滋病感染病例。至於初步篩檢中是否出現陽性反應，當局則以保護個資與患者隱私為由，拒絕透露具體細節。

 

　　根據官方最新統計，在收到風險通知的 884 名前患者中，目前僅約一半完成建議的血液檢測，意味著仍有數百位潛在受影響者尚未採取行動。

 

　　鑑於篩檢率偏低，GEPH 已於 7 月 7 日首度對外公開發出呼籲，強烈要求尚未接受驗血的前患者盡速聯繫相關單位並安排檢查，以維護個人與公共健康安全。

Tags:#醫療事故#牙科診所#血液篩檢#感染風險#公共衛生#愛滋病#乙型肝炎#丙型肝炎#牙醫#牙科
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