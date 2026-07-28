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家事百科｜保溫杯清潔不足恐致癌，醫生揭洗杯關鍵
健康Tips

家事百科｜保溫杯清潔不足恐致癌，醫生揭洗杯關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　保溫杯是不少港人的日常必備品，不過如果清潔做得不足，恐變成罹癌隱患。台灣一名70歲老翁，無煙酒習慣、生活作息規律，惟平日使用保溫杯時忽略一項關鍵清潔步驟，終致罹患肝癌離世。醫生呼籲，清洗保溫杯後必須多做一步，單靠熱水沖燙，實際殺菌效果有限，不足以杜絕風險。

 

男子生活規律驚患肝癌亡

 

　　台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘日前在《小宇宙大爆發》節目中分享案例，指一名70多歲的老翁平時生活規律，不僅有運動習慣，也不吸煙、飲酒，未料最終卻確診肝癌離世。直至家屬整理遺物時，才發現他長期使用的保溫杯內壁，早已嚴重發霉。

 

洗保溫杯少做1步變致癌元兇

 

　　錢政弘醫生表示，該名老翁長期使用該保溫杯沖泡茶水，由於茶的顏色較深，霉菌在杯內滋生時不易被察覺，長期下來就形成潛在的健康風險。他提醒，保溫杯的清潔與乾燥至為關鍵，不能僅以杯身外觀潔淨為標準；在不使用時，應將杯蓋揭開保持通風，避免內部積聚濕氣。

 

　　錢醫生強調，保溫杯清洗完畢後，杯身與杯蓋均須徹底瀝乾，保持乾燥，此乃最重要的一步。他亦提醒，若保溫杯內已出現難以清除的霉斑，建議直接更換新杯，或定期更換，以保障健康。

 

醫生揭保溫杯清洗關鍵

 

　　節目另一嘉賓、臨床毒物科護理師譚敦慈亦分享個人經驗，指每天使用完保溫杯後，她都會將橡膠圈拆下，徹底洗刷乾浄，然後瀝乾。此外，其保溫杯只會用作裝水，不會裝載其他飲品。

 

　　她續指，許多人習慣用熱水沖燙保溫杯，認為高溫就能達到消毒效果，但譚敦慈提醒，部分霉菌所產生的毒素，例如對肝臟有害的黃麴毒素，未必能透過高溫徹底去除；而咖啡則易產生對腎臟具毒性的赭麴毒素。她強調，與其依賴熱水消毒，清洗後確實瀝乾、杜絕潮濕環境，才是更為關鍵的預防措施。

 

同場加映：5分鐘熱水測試法

 

　　根據日媒《grape》報道，對於何時需要更換保溫杯？日本知名保溫瓶廠商「TIGER魔法瓶株式會社」(日本虎牌）表示儘管保溫杯本身沒有固定的使用壽命，但當保溫效果變差時，其實就可更換，更建議大眾可用2大檢查方法。

 

　　將大量滾水注入保溫杯，等待約5分鐘，之後用手觸摸保溫杯底部，如果杯身明顯發熱，代表內部的真空隔熱層極可能已經損壞，致保溫效果降低，建議更換。

 

　　值得注意的是，檢查保溫性能時，關鍵是要觸摸保溫杯底部底部中心，若只有杯口或杯身上半部發熱，可能只是因為熱氣是從飲水口區域傳遞過來的，不能斷定保溫效果已經喪失。

 

同場加映：保溫杯內的膠圈

 

　　保溫杯內的膠圈可以增強氣密性並防止洩漏，不過，由於屬於消耗品，因此建議每年檢查一次。若發現膠圈鬆脫、變形或明顯藏髒污，就應考慮更換。

 

　　值得注意的是，每種保溫杯的膠圈規格都不同，不能互換。因此，購買時新膠圈時，必須在網站或其他地方搜尋水瓶的型號，並選擇正確的密封圈，以避免洩漏，尤其要注意前後方向和安裝位置是否正確。

 

同場加映：忌用1清潔劑清洗保溫杯

 

　　「TIGER魔法瓶株式會社」亦分享了3大方法，讓保溫杯保持衞生並延長壽命，更提醒千萬別用1種常見的清潔劑清洗保溫杯。

 

　　● 切勿使用漂白劑 : 漂白劑會導致保溫杯生鏽和出現孔洞。廠方建議使用保溫杯專用清潔粉，只需將其加入熱水即可輕鬆清潔，並且還具有消毒作用。

 

　　● 裝運動飲品後必須即刻洗: 運動飲料含有鹽分，會腐蝕不銹鋼，因此使用後必須立即清洗。即使你外出，無法立即徹底清潔，最好亦用水沖洗保溫杯內部。值得注意的是，些金屬保溫杯不適合用來裝運動飲料，故一定要查看使用說明書。

 

　　● 使用檸檬酸清洗紅色斑點與水垢 : 若發現保溫杯內部有紅色斑點或粗糙紋理，這表示水中的礦物質已經積聚。在這種情況下，可以使用檸檬酸進行清潔，檸檬酸可以在超市或藥房購買。只需將約 10 克檸檬酸用溫水稀釋後加入保溫杯內，約2-3小時後，用軟刷清洗即可輕鬆去除殘留物。

 

同場加映：7類飲品勿放入保溫杯

 

　　綜合專家及本港消委會建議，以下7類飲品應避免放入保溫杯，以免釋出有害物質或引致「爆炸」意外：

 

7類飲品勿放入保溫杯    

    

1. 中藥及植物性食材    

如紅棗水等，這類飲品含有纖維素，熱水加熱後容易發酵產生氣體，開蓋時可能會造成爆炸。    
    

2. 濃茶及咖啡    

長時間存放這類味道濃烈的飲品，會在杯內留下難以清除的色素和氣味。    

    

3. 牛奶、拿鐵及豆漿    

高蛋白質飲品在保溫狀態下易變質、滋生細菌和出現異味。    

    

4. 含糖飲品    

糖分殘留易滋生細菌。建議盡快飲用，飲用後立即以清水徹底清洗保溫杯。    

    

5. 酸性飲料    

如檸檬汁、橙汁等。強酸性可能會損害保溫杯的不鏽鋼內壁，導致釋出化學物質，影響保溫效果和飲品的安全性。    

    

6. 碳酸飲品    

如汽水等，由於二氧化碳在密閉環境中會造成壓力過大，開蓋時可能會導致飲品噴出，甚至造成損傷。    

    

7. 高溫熱水    

94°C以上的熱水裝進保溫杯會產生大量水蒸氣，增加杯內氣壓。若在幾秒鐘後打開蓋，熱水會從吸管口噴出，伴隨水蒸氣可能會造成燙傷。    

    
資料來源：綜合專家、本港消委會    

 

同場加映：正確清潔5重點

 

　　● 國家醫科醫生Dr. Jason Singh曾在Instagram拍片指出，要有效清潔保溫杯，消滅細菌與生物膜，必須遵循以下5個重點：
 

　　● 定期清洗：至少每2天徹底清洗一次，不應等到有異味或可見污漬才處理。

　　● 使用清潔劑與工具：必須使用中性清潔劑與熱水，配合專用的長柄瓶刷，仔細刷洗杯底、杯壁及所有角落。

　　● 徹底拆洗配件：杯蓋、密封膠圈、吸管等配件是細菌與黴菌滋生的主要溫床，每次清洗時務必全部拆開，分開刷洗。

　　● 完全晾乾：清洗後，應將所有部件倒置、放置在通風處徹底晾乾，確保沒有水分殘留，才能蓋上蓋子。

　　● 善用天然清潔劑：若有頑固茶垢或異味，可使用食用梳打粉。將保溫杯裝滿熱水，加入一匙梳打粉，浸泡30分鐘至1小時後再刷洗，能有效去漬除味。

 

同場加映：消委會教辨識4組安全編號

 

　　香港消委會建議，選購保溫容器時應留意以下 4 組關鍵編號：

 

　　● 【304 不銹鋼】性價比最高，耐銹耐腐蝕，適合日常飲用。

　　● 【316 不銹鋼】等級更高，耐鹽性更強，價格較貴但更耐用。

　　● 【430 不銹鋼】僅適用於餐具，不建議作為保溫容器主體。

　　● 【200 系列】工業用，絕不建議購買。

 

　　如選購塑膠水壺，則應留意瓶身三角形符號內的數字：

 

　　● PP5：可承受 100-140°C，耐高溫，適合盛載熱飲。

　　● PC7：可承受 100-130°C，耐撞耐熱。

　　● PVC3：僅可承受 60-80°C，不適合裝熱水，否則可能溶出塑化劑。

 

 

Tags:#肝癌#健康問題#食用安全#癌症#保溫杯#霉菌
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