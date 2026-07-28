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性病危機｜公共廁所染性病？女生驚中「椰菜花」專家拆解常見警號
健康Tips

性病危機｜公共廁所染性病？女生驚中「椰菜花」專家拆解常見警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　性病危機／椰菜花｜近日有女網民分享，多年前在歐洲使用公廁後，竟染上HPV，肛門長出「椰菜花」般的病毒疣，即使多年無性行為仍不幸中招，留下長期心理陰影。有醫生強調，HPV主要經性接觸傳播，經由公共設施感染的機率極低，呼籲大眾毋須過度恐慌，但應主動接種疫苗預防。

 

性病危機｜公廁如廁後兩個月 肛門長出椰菜花狀肉芽

 

　　據該名台灣女網民在Threads發文憶述，數年前遊歐期間，某晚喝醉後匆忙進入公廁，直接坐上馬桶如廁。返台兩個月後，肛門附近開始冒出像椰菜花的肉芽，起初以為是疹子，自行塗藥膏無效，直至到診所檢查才確診為生殖器疣（椰菜花）。

 

　　事主強調，多年來沒有性行為，毛巾自備，唯一可能的感染途徑就是那次使用公廁。醫生推測，當時前一名使用者剛離開，病毒仍存活於馬桶表面，加上事主皮膚有微小傷口、免疫力較差，令極低機率的感染發生。

 

性病危機｜痊癒後無復發仍留陰影

 

　　事主其後接受雷射手術，配合藥物治療及接種HPV疫苗，至今未復發，但留下嚴重心理陰影：

 

　　菜花就像憂鬱症一樣千方百計困擾著我，例如夢到屁股長滿菜花，或又回到那間廁所。

 

性病危機｜HPV主要經性接觸傳播 公廁感染機率極低

 

　　針對「公廁感染菜花」的說法，多名醫生指出，HPV病毒主要透過性接觸傳播，經由公共設施間接感染的機率極低。

 

　　台灣婦產科醫生蘇怡寧曾在社交平台解釋，HPV是人類乳突病毒的總稱，已知型別超過130種，每一種都有偏好的感染部位。生殖器型HPV主要經由性接觸傳染，包含陰道性交、肛交、口交等，偶爾有母嬰產道垂直傳染，間接傳染如共用毛巾、刮鬍刀等，理論上可能但幾乎沒有明確案例。

 

性病危機｜「椰菜花」常見病徵

 

　　據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

 

「椰菜花」的常見徵狀

 

男性患者

陰莖 、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

 

女性患者

外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。

當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#傳染病#性行為#HPV#生殖器濕疣
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