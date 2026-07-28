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治療案例｜43歲梁芷珮中藥針灸成功縮子宮肌瘤 子宮內膜癌8大高危族群
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治療案例｜43歲梁芷珮中藥針灸成功縮子宮肌瘤 子宮內膜癌8大高危族群

健康解「迷」
健康解「迷」

　　憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列人氣急升的梁芷珮（Christy），近日宣布困擾她一段時間的子宮肌瘤，在接受中藥配合針灸治療9個月後，最近返回婦科覆診驚喜發現肌瘤已大幅縮小至「細到搵唔到」，公開日常看中醫的日常。

 

子宮肌瘤｜經期出血量驚人揭發患病

 

　　據了解，梁芷珮約一年前發現經期出血量異常，經檢查後確診子宮內有一個約4厘米大的肌瘤。當時醫生評估，以其年齡及肌瘤位置，若未有壓迫其他器官，可考慮觀察追蹤，未必需要即時手術處理。她遂決定接受中醫治療，透過藥物配合針灸雙管齊下。

 

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

 

子宮肌瘤｜半年治療見效 公開分享康復歷程

 

　　梁芷珮早前在Facebook發文分享最新進展，她表示服用中藥及針灸半年後，婦科檢查時發現肌瘤已縮小至幾乎無法測量。她強調帖文並非廣告，而是真心希望讓有同樣困擾的人知道中醫對她的幫助。

 

　　她受訪時透露，當初決定不開刀，選擇中醫治療是經過審慎考慮，並定期覆診監察情況。她希望透過公開自身經歷，為面對同樣問題的女性提供參考。

 

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

 

子宮肌瘤｜健康狀況連番受考驗

 

　　事實上，梁芷珮與家人的健康近年接連出現問題。除子宮肌瘤外，她與胞兄均有家族遺傳性青光眼風險，需要定期監察眼壓。丈夫亦曾因腸套疊問題緊急接受手術。今年5月，她參加完Hyrox後確診甲型流感，出現高燒、骨痛、全身無力等嚴重症狀，需要服食特效藥後才逐漸好轉。

 

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

子宮肌瘤丨43歲梁芷珮患子宮肌瘤靠中醫「三管齊下」　治療9個月肌瘤近乎完全消失　睇中醫全過程大公開【附子宮肌瘤4大症狀】

 

同場加映：子宮內膜癌8大高危人士

 

　　台灣外科專科醫生白映俞曾經指出，如果屬子宮內膜癌的高危人士，同時發現有異常的陰道出血，就必需盡快求醫，尤其是停經後陰道出血的婦女。醫生一般會先安排骨盆超聲波或經陰道超聲波檢查，若懷疑有子宮內膜癌，就會進行切片取下子宮內膜部分組織，或做子宮鏡進一步檢查子宮內膜。8大高危人士容易患上子宮內膜癌：

 

1.體重過重
體重過重者罹患子宮佈膜癌的機會是正常體重者的2倍

2.未曾生育
懷孕時期女性身體內的荷爾蒙會傾向變成以黃體激素為主，若未曾生育，雌激素的刺激影響較大

3.多囊性卵巢患者
體內荷爾蒙不平衡，雌激素與睪固酮的分泌比較多

4.停經後繼續單獨使用雌激素補充
停經後有不少婦女會因為潮熱或骨質疏鬆而選用荷爾蒙補充療法，若單獨使用雌激素，會有提高罹患子宮佈膜癌的機會

5.糖尿病患者
糖尿病的婦女罹患子宮內膜癌的機率是一般女性的4倍

6.體內長著分泌雌激素卵巢腫瘤

7.早於12歲有初經，晚於55歲停經

8.曾接受乳癌後的荷爾蒙治療

資料來源：外科專科醫生白映俞

Tags:#子宮肌瘤#梁芷珮#中醫#婦科#中藥#針灸#婦產科#子宮內膜癌#停經#陰道出血#骨盆超聲波#多囊性卵巢#荷爾蒙#糖尿病
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