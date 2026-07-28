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名人離世｜日本推理小說作家東野圭吾大腸癌病逝，3大警號及預防方法
大腸癌
健康Tips

名人離世｜日本推理小說作家東野圭吾大腸癌病逝，3大警號及預防方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本知名推理小說作家東野圭吾於7月23日凌晨因大腸癌去世，終年68歲。其家屬已低調舉行葬禮，出版社於7月27日對外發布訃告。

 

東野圭吾癌逝｜創作逾百部作品 全球銷量破億

 

　　綜合日媒報道，東野圭吾1958年出生於大阪，畢業於大阪府立大學電氣工程系。他曾任工程師，1985年憑藉《放學後》獲得江戶川亂步獎，正式踏入文壇。其後相繼推出《秘密》、《白夜行》、《嫌疑人X的獻身》等經典之作，其中《嫌疑人X的獻身》更為他贏得直木獎與本格推理大獎雙重榮譽。

 

　　東野圭吾創作生涯累計出版逾100部作品，在日本國內發行量突破1億冊，並在全球41個國家和地區出版。他筆下多個系列深受讀者喜愛，包括「伽利略系列」（湯川學）、「加賀恭一郎系列」及「假面飯店系列」等。

 

東野圭吾癌逝｜《解憂雜貨店》、《神探伽利略》翻拍成經典

 

　　東野圭吾的多部作品曾被改編為影視作品，廣為華語觀眾熟知。其中《解憂雜貨店》以其溫暖療癒的故事打動無數讀者，曾被改編為日本及中國版電影；而「伽利略系列」中的《嫌疑人X的獻身》、《偵探伽利略》等作，由福山雅治主演改編為電視劇及電影，成為超級暢銷作品。

 

　　此外，《白夜行》、《祈禱落幕時》等作品亦多次被翻拍，東野圭吾的小說以其縝密的推理布局與深刻的人性刻畫，跨越國界贏得廣大讀者共鳴。

 

東野圭吾癌逝｜8月新書成「最後遺作」

 

　　據講談社聲明，東野圭吾原定於今年8月5日發行最新長篇小說《永遠的記憶》（「伽利略系列」新作），如今成為其創作生涯的最後一部作品。講談社在公告中表示：

 

　　我們相信他創作的故事將繼續吸引眾多讀者，希望大家能夠繼續欣賞東野圭吾的小說。

 

大腸癌｜3大症狀恐是癌症前兆

 

　　台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒在其Facebook專頁發文分享，門診中常見有患者因排便習慣改變而求診，例如便秘與腹瀉交替出現、大便變細，或糞便帶有黏液及顏色異常等情況。惟許多人因自覺症狀輕微，未有即時正視，往往拖延半年甚至一年後才接受檢查，結果發現已長出大腸瘜肉，甚至確診為早期大腸癌。不少患者事後都表示後悔，慨嘆若能及早檢查，或可更早處理，降低病情惡化的風險。

 

　　卓韋儒強調，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過2周，務必盡快求醫檢查：

 

排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

 

　　便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

　　糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

 

　　此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

 

大腸癌｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

 

　　據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

 

　　消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

 

大腸癌｜大腸癌7大症狀

 

　　台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

 

大腸癌｜預防患大腸癌5大方法

 

 

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

 

 

 

 

Tags:#東野圭吾#推理小說作家#大腸癌#癌症#娛樂新聞
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