歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

2026七夕手袋提案！Dior、LV、LOEWE 到 Ver...
Fashion & Beauty

2026七夕手袋提案！Dior、LV、LOEWE 到 Ver...
香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航...
玩樂旅遊 玩樂假期

香港快運$448起兩套來回機票 加$2升級至3套 全線航...
hot talk 1點鐘

投資話咁易：科技投資新角度點捕捉？AI半導體與港科股的共振機遇全方位分析
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓
食得有營
補充劑

長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　有沒有試過，即使睡了八小時，醒來還是覺得渾身乏力？不是熬夜過後那種極度透支，而是醒了沒多久又開始覺得累，下午時段尤其難熬，只能靠一杯又一杯的咖啡勉強支撐精神。這種揮之不去的疲倦感，很多人以為只是工作太忙或年紀漸長的自然現象，但真正的原因，可能並非休息不夠，而是身體長期缺乏必需的維他命和礦物質所導致的營養不良狀況。

 

甚麼是「隱性飢餓」？

 

　　隱性飢餓，並非指吃不飽，而是指身體長期缺乏關鍵的微量營養素。全球約有三分之一的人口正面對這個問題。他們的熱量攝取可能充足，甚至超標，但飲食中缺乏維他命、礦物質及抗氧化物等維持身體正常運作的必需元素。換句話說，身體「吃飽了」，細胞卻「仍然捱餓」。

 

隱性飢餓的4大常見誤解

 

1.    食得飽等於營養夠

現代人常吃的白飯、即食麵、快餐等精製食物，熱量雖高，微量營養素含量卻極低。身體表面上「吃飽了」，細胞卻長期缺乏維他命和礦物質，處於「捱餓」狀態，因而吃得飽，不等於吃得「好」及「足夠」。

 

2.    體重正常就代表無問題

傳統觀念認為營養不良必定伴隨體重過輕，但隱性飢餓恰恰相反。不少受影響人士的體重是正常，甚至超重，因為他們攝取的熱量足夠，來源卻主要是高油高糖的加工食品，而非富含微量營養素的原型食物。

 

3.    營養不足身體會立刻發出強烈抗議

隱性飢餓初期通常沒有明顯症狀，只會讓人常感到莫名疲倦、代謝異常、免疫力下降、情緒低落或注意力不集中。惟長期忽略此問題，會增加未來罹患慢性疾病的風險。

 

4.    在家煮三餐便不會隱性饑餓

隱性飢餓不僅關乎「食材來源」，更與「食材多樣性」有關。若長期偏好單一菜色、過度烹調導致營養流失或缺乏蔬果，同樣會面臨營養缺口。

 

如何避免隱性飢餓？


1.    建立均衡且多樣化的飲食 

 

長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓


 
均衡攝取全穀根莖、豆魚肉蛋、蔬菜、水果、乳品、堅果種子等6大類食物，以維持飲食的多元性。

 

2.    減少加工食品和高糖飲食 

 

長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓


 
加工食品在製造過程中流失了大量微量營養素，同時含有高糖、高鹽和不健康的脂肪，這些「空熱量」食物會進一步消耗身體的營養儲備。

 

3.    視需求搭配營養補充品 

法寶一：維他命B雜 

 

長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓

 

 

維他命B雜（Vitamin B Complex），包括8種結構和功能上相似的營養素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12。維他命B各司其職負責所有正常細胞運作，亦是能量的泉源。吸收充足的維他命B可以改善疲倦、善忘、煩躁不安、思考力減慢、睡眠質素下降、口舌發炎及痱滋困擾、皮膚乾燥、頭髮及指甲健康等情況。其中，維他命B1、B2、B6，有助將食物轉化成能量，提升新陳代謝，維持身體最佳機能及神經傳遞。維他命B1和肌醇（Inositol）更可促進心臟健康，強心迎接每一天。

 

法寶二：蜂膠 

 

長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓

 
蜂膠被譽為「紫色黃金」，是營養價值最高而產量極其稀少的蜂類產品，5至6萬隻蜜蜂一年只能生產不到150克的蜂膠，因此非常珍貴。蜂膠是一種由蜜蜂從植物中採集的樹脂狀物質，用於密封和消毒它們的蜂巢，含有天然存在的維他命、礦物質、氨基酸和生物類黃酮，具有治療作用，被喻為「自然界抗生素」，有助減少身體因慢性發炎而產生的能量損耗；同時有效增加免疫細胞的吞噬能力，刺激免疫系統、增強人體對抗疾病的能力。

 

小總結

 

　　身體的疲倦，往往是細胞發出的求助訊號。與其繼續依靠咖啡因勉強提神，不如從根源著手，補足細胞真正需要的營養。由今日開始，檢視飲食習慣，配合適當的營養補充，讓身體重新掌握自己的節奏。

 

　　想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

 

文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）

Tags:#食得有營#補充劑#長期疲倦#隱性飢餓#營養不良#維他命#礦物質#抗氧化物#原型食物#慢性疾病#情緒低落#維他命B雜#蜂膠
Add a comment ...Add a comment ...
增肌減脂｜30歲後肌肉加速流失？拆解4大常見錯誤觀念！2大法寶守護肌肉健康
更多樂本健．健康教室文章
增肌減脂｜30歲後肌肉加速流失？拆解4大常見錯誤觀念！2大法寶守護肌肉健康
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處