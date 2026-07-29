長期疲倦可能跟「隱性飢餓」有關？食得飽不代表營養足夠？2大法寶預防隱性飢餓

有沒有試過，即使睡了八小時，醒來還是覺得渾身乏力？不是熬夜過後那種極度透支，而是醒了沒多久又開始覺得累，下午時段尤其難熬，只能靠一杯又一杯的咖啡勉強支撐精神。這種揮之不去的疲倦感，很多人以為只是工作太忙或年紀漸長的自然現象，但真正的原因，可能並非休息不夠，而是身體長期缺乏必需的維他命和礦物質所導致的營養不良狀況。

甚麼是「隱性飢餓」？

隱性飢餓，並非指吃不飽，而是指身體長期缺乏關鍵的微量營養素。全球約有三分之一的人口正面對這個問題。他們的熱量攝取可能充足，甚至超標，但飲食中缺乏維他命、礦物質及抗氧化物等維持身體正常運作的必需元素。換句話說，身體「吃飽了」，細胞卻「仍然捱餓」。

隱性飢餓的4大常見誤解

1. 食得飽等於營養夠

現代人常吃的白飯、即食麵、快餐等精製食物，熱量雖高，微量營養素含量卻極低。身體表面上「吃飽了」，細胞卻長期缺乏維他命和礦物質，處於「捱餓」狀態，因而吃得飽，不等於吃得「好」及「足夠」。

2. 體重正常就代表無問題

傳統觀念認為營養不良必定伴隨體重過輕，但隱性飢餓恰恰相反。不少受影響人士的體重是正常，甚至超重，因為他們攝取的熱量足夠，來源卻主要是高油高糖的加工食品，而非富含微量營養素的原型食物。

3. 營養不足身體會立刻發出強烈抗議

隱性飢餓初期通常沒有明顯症狀，只會讓人常感到莫名疲倦、代謝異常、免疫力下降、情緒低落或注意力不集中。惟長期忽略此問題，會增加未來罹患慢性疾病的風險。

4. 在家煮三餐便不會隱性饑餓

隱性飢餓不僅關乎「食材來源」，更與「食材多樣性」有關。若長期偏好單一菜色、過度烹調導致營養流失或缺乏蔬果，同樣會面臨營養缺口。

如何避免隱性飢餓？



1. 建立均衡且多樣化的飲食





均衡攝取全穀根莖、豆魚肉蛋、蔬菜、水果、乳品、堅果種子等6大類食物，以維持飲食的多元性。

2. 減少加工食品和高糖飲食





加工食品在製造過程中流失了大量微量營養素，同時含有高糖、高鹽和不健康的脂肪，這些「空熱量」食物會進一步消耗身體的營養儲備。

3. 視需求搭配營養補充品

法寶一：維他命B雜

維他命B雜（Vitamin B Complex），包括8種結構和功能上相似的營養素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12。維他命B各司其職負責所有正常細胞運作，亦是能量的泉源。吸收充足的維他命B可以改善疲倦、善忘、煩躁不安、思考力減慢、睡眠質素下降、口舌發炎及痱滋困擾、皮膚乾燥、頭髮及指甲健康等情況。其中，維他命B1、B2、B6，有助將食物轉化成能量，提升新陳代謝，維持身體最佳機能及神經傳遞。維他命B1和肌醇（Inositol）更可促進心臟健康，強心迎接每一天。

法寶二：蜂膠



蜂膠被譽為「紫色黃金」，是營養價值最高而產量極其稀少的蜂類產品，5至6萬隻蜜蜂一年只能生產不到150克的蜂膠，因此非常珍貴。蜂膠是一種由蜜蜂從植物中採集的樹脂狀物質，用於密封和消毒它們的蜂巢，含有天然存在的維他命、礦物質、氨基酸和生物類黃酮，具有治療作用，被喻為「自然界抗生素」，有助減少身體因慢性發炎而產生的能量損耗；同時有效增加免疫細胞的吞噬能力，刺激免疫系統、增強人體對抗疾病的能力。

小總結

身體的疲倦，往往是細胞發出的求助訊號。與其繼續依靠咖啡因勉強提神，不如從根源著手，補足細胞真正需要的營養。由今日開始，檢視飲食習慣，配合適當的營養補充，讓身體重新掌握自己的節奏。

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