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大腸癌｜日日外賣少菜埋下癌症禍根！30歲男確診，45歲起宜定期篩檢
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大腸癌｜日日外賣少菜埋下癌症禍根！30歲男確診，45歲起宜定期篩檢

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大腸癌高居香港第二大癌症殺手，近年更有年輕化跡象，台灣一名30歲的男子，一日三餐都吃炸物便當，出現2大症狀拖半年確診大腸癌。有腸胃科醫生警告，出現6種症狀速求醫。

 

大腸癌｜男子日日食外賣　終患大腸癌

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

　　台灣腸胃科醫生張璨璿在社交平台Threads上分享，台灣一名30歲的男上班族，一日三餐都吃排骨飯、炸雞扒等油炸食品外賣，幾乎不吃蔬菜，嚴重缺乏纖維。男子後來出現肚子悶脹、食欲不振等症狀，卻拖了半年才求醫，照大腸鏡後確診大腸癌。

　　張醫生指，男子患癌的主要禍根，是他的飲食高油兼少纖維，長期攝取高油、少纖維的食物，會累積傷害腸道。張璨璿提醒，吃外賣的同時，要緊記多吃一點蔬菜，補充纖維，建議大眾「對腸胃溫柔一點」。

 

大腸癌｜大腸癌4常見問題自測

 

　　張璨璿醫師日前提出臨床建議，指出民眾若符合以下任一篩檢指標，應盡速至醫療機構安排相關檢查：

1.臨床警訊症狀

排便習慣改變持續達4週以上，或伴隨血便、黑便、原因不明之貧血、體重無故減輕及持續性腹痛。

2.糞便潛血檢驗結果呈陽性反應者。

3.高風險家族史

一等親屬內有成員於60歲前罹患大腸癌或高風險腺瘤；或二等親屬內有兩位以上成員具相關病史。

4.不良飲食習慣

長期攝取高比例加工食品、紅肉、燒烤及油炸物等致癌高風險飲食者。

 

　　張醫師強調，大腸癌早期發現能顯著提升治療效果。即使是無上述高風險因子的健康民眾，亦建議自 45 歲起主動接受大腸癌篩檢，以達及早診斷、及早介入治療之目的。

 

同場加映:抗癌24年不復發 日本專家公開「3大護腸料理」

 

　　歷經大腸癌手術後，重野佐和子為了預防復發，她從最基礎的飲食習慣著手，最核心的原則就是「三餐定時定量」，即便工作再忙碌也絕對不會漏掉任何一餐。

　以下就是她常吃的3道護腸料理：

 

1.番薯海帶絲

番薯含抗性澱粉，海帶含水溶性膳食纖維，兩者相輔相成，能為腸道建立最佳屏障。放涼後再吃，護腸效果還會翻倍。

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

2.椰菜紅蘿蔔沙律

椰菜與紅蘿蔔均含有大量的膳食纖維，不僅能促進腸道蠕動、讓排便更順暢，還能有效保護胃黏膜。椰菜屬於十字花科蔬菜，具有降低大腸癌和胃癌風險的功效。

 

3.燕麥豆渣乾果優格

燕麥片、豆渣、乾果與原味乳酪含有豐富的膳食纖維，還能補充豐富的益生菌，雙管齊下能有效平衡腸道菌群，強力壓制壞菌滋生。

 

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

日本烹飪專家重野佐和子抗癌24年不復發。

 

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

大腸癌｜30歲男天天吃炸物便當　現2大症狀拖半年確診大腸癌　醫生：出現6種症狀速求醫

重野佐和子分享日常飲食（IG圖片）。

 

大腸癌｜專家：術後忌食不溶性纖維 改吃4食物降低大腸癌風險

 

　　重野佐和子指出，大腸癌術後應避免食用牛蒡、糙米及海藻等易導致消化不良或腸梗阻的不溶性纖維食物，建議改以芋頭、糯大麥與乳酪等易消化食材代替。

 

4種降低大腸癌風險的護腸食物

1.三文魚

含 Omega-3 能抗炎、保護腸道黏膜，增加 50 克魚類，可減低 4% 罹大腸癌風險。

 

2.藍莓

含抗氧化劑、膳食纖維與多種維他命，還含有維他命 A、C、K，以及葉酸、鉀、磷、鎂和鈣等，具備有效預防大腸癌的效果。

 

3.西蘭花

西蘭花屬十字花科蔬菜，含有關鍵抗癌成分「芥子油苷」，高纖且兼具多種維他命、礦物質，能全面守護腸道健康。

 

4.百香果

每100克的百香果富含24克膳食纖維，高達蘋果或奇異果的4倍以上，膳食纖維能促進腸道蠕動，有效改善便秘與穩定血糖。

　

Tags:#大腸癌#癌症#腫瘤#抗癌#防癌貼士#腸道健康#護腸料理#外賣陷阱#油炸食品
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