安樂死｜早發性阿茲海默症女子，抗病3年選擇安樂死尊嚴離開

加拿大TikTok創作者、49歲女網紅Rebecca Luna近日宣布，將透過加拿大的「醫療協助死亡」（MAID，安樂死）制度，自主選擇終結生命，並最終於當地時間25日在親友陪伴下安詳離世。Rebecca在3年前確診患上早發性阿茲海默症，並於去年公開病情，惟因病情惡化，最終仍選擇了安樂死。

安樂死︱46歲確診早發性阿茲海默症 壽命估計剩約5至7年

綜合外媒報道，Rebecca居住於加拿大卑詩省維多利亞市，育有兩名子女。她自2025年4月公開確診早發性阿茲海默症後，便透過TikTok記錄抗病日常與病況變化，累積逾4.7萬粉絲，盼能推廣失智症，並給予其他患者及照護者支持與力量。

Rebecca曾透露，自己在40多歲時便已出現異狀，例如交談間突發性失神或頻繁遺忘物品位置，直到46歲時才正式確診。當時醫生評估其壽命約剩5至7年，這一現實也促使她提早面對並規劃人生的最後數年。

安樂死︱選擇在仍有自我意識與尊嚴的狀態下 安樂死結束生命

Rebecca曾於本年7月初公開透露，她已向加拿大當局申請「醫療協助死亡」（MAID）制度。她當時指出，選擇此途徑是希望能在病情嚴重惡化前，於仍有自我意識與尊嚴的狀態下，親自向家人道別，而非等待疾病奪走記憶與人格。

Rebecca已於當地時間7月25日下午1時15分，在親友陪伴下平靜離世。其長女Maya透過母親的社交帳號發布最後一段影片證實此消息。而當其離世消息公開後，引發大眾廣泛關注與哀悼。

Rebecca在最後影片中道:

這是一個艱難的決定，因為我活在一個感受不到舒適、安全與美好的身體裡，這種感覺真的很痛苦。現在該是我先為自己著想的時候了，而這是我這輩子從未做過的事。

不少支持者表彰Rebecca公開自身病況之舉，認為其歷程大幅提升了社會對「早發性阿茲海默症」的認識，並為患者及其家屬帶來心靈支撐。留言內容多表達對其勇氣之感謝與深切懷念，展現出該事件顯著的社會共鳴與衛教影響力。

其女兒Maya代表全家表達謝意，盼社會各界在此艱難時刻給予體諒，也呼籲外界給予家屬療傷的空間與隱私。

49歲女網紅Rebecca Luna選擇安樂死。（網上圖片）

Rebecca Luna在3年前確診早發性阿茲海默症。（網上圖片）

由於身體每況愈下，她最終選擇在仍有自主權時安樂死。（網上圖片）

Rebecca的長女Maya透過母親的社交帳號發布最後一段影片證實此離世消息發表後，引起大眾廣泛關注與哀悼。

腦退化先兆｜10大「早期警訊」排行榜 容易受騙都中

記憶力變差，個性突變、詞不達意都可能是失智症的訊號。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對2025年4月至2026年4月間的網路大數據進行統計，盤點出近期網路討論度最高的10大失智症前兆。專家指出，這些早期徵兆常被誤認為「老了記性差」，但若能及早辨識並接受專業評估，將有助於延緩功能退化，讓患者與家屬預做準備 。

10大失智先兆

第10名

對愛好活動失去興趣

突然變得懶得動、不願出門

第9名

決策和計劃能力下降

以前能輕鬆處理帳務、規劃旅行行程，現在卻變得困難重重

第8名

容易受騙

日常生活判斷力與警覺性減弱

第7名

東西擺放錯亂

失智症患者則是把物品放在「不合理」的地方

第6名

出現視覺偏差

在閱讀上出現障礙，或對距離、顏色、對比的判斷產生偏差

第5名

對時間或地點感到混淆

搞不清楚當天的日期、分不清白天黑夜

第4名

無法勝任原本熟悉的事務

感覺親友「彷彿變了個人」

第3名

記憶力減退影響到生活

反覆問同一個問題

經過提醒也想不起來

第2名

情緒與個性改變

表現出「判若兩人」

甚至因此失去老友、與人斷絕聯絡

第1名

言語表達或書寫出現困難

日常對話中可能突然「卡詞」

語無倫次、邏輯不通

資料來源：網路溫度計DailyView 民調