中藥宜忌｜中藥粉直接吞服未必正確！衞生署提醒4大服藥守則避免影響藥效

大家在看完中醫，拿回一包包的中藥粉，都是怎麼吃下去的？長期居住台灣的馬來西亞籍YouTuber Soya，日前在 Instagram 發布一篇關於「吃中药方法」的 Reels 影片，示範台灣人吃中藥是「生吞藥粉」直接倒入口再灌水；但馬來西亞則是習慣「藥粉浸熱水後攪拌服用」。影片引爆台灣、香港及星馬網民的大論戰，揭開各地對於「服用中藥習慣」的超大文化差異！

服藥方法︱「泡熱水喝中藥」遭台灣朋友質疑：沒人這樣吃

在影片開頭，Soya 拿著中藥袋與茶杯一臉困惑表示遇到「台馬文化差異」，並指出馬來西亞人在吃中藥時，都是：藥粉倒進杯子裡面，然後泡熱水、攪拌、再喝下，「我覺得是最合理的方式」。但有一次被台灣朋友看到後，對方大吃一驚，吐槽她 ：「沒有人這樣吃中藥！」因此，Soya在請教後，向大家示範台灣人與衆不同的服藥方式。

服藥方法︱痛苦面具示範台灣人「生吞藥粉」再灌水

畫面切換，Soya直接把藥粉倒進嘴裡，然後拿起水杯猛灌水。這種「豪邁派」吃中藥方法在台灣極為常見，但也常常因為藥粉容易黏在舌頭或喉嚨，導致瞬間嗆到嘔吐。而Soya也當場露出痛苦面具，直呼：「我真的很不喜歡這樣子。痛苦，是痛苦！」

長期居住台灣的馬來西亞籍YouTuber Soya表示遇到「台馬文化差異」。（影片截圖）

（馬來西亞人在吃中藥時，都是：藥粉倒進杯子裡面，然後泡熱水、攪拌、再喝下。（影片截圖）

結果遭台灣朋友質疑：沒人這樣吃。（影片截圖）

Soya 示範台灣人吃中藥是「生吞藥粉」直接倒入口再灌水。（影片截圖）

Soya 直空接痛苦面具。（影片截圖）

服藥方法︱港人震驚：大開眼界

事實上，除了馬來西亞，香港人吃中藥也是「浸熱水派」。影片留言區的香港網民亦紛紛按捺不住，對台灣人「生吞藥粉」的吃法幾乎清一色表示震驚，直呼文化衝擊太強烈：

「香港也會先泡熱水溶解再喝，應該是沒有人像台灣那種吃法。」

「中醫師說倒在熱水攪拌後喝才是正確的方法，但台灣人把他搞成跟吃西藥一樣。」

香港人表示香港的中醫一律都是教倒在杯裡沖熱水飲的，好奇台灣這方式是台灣的中醫教的嗎？（台網民：沒人教，是一代傳一代的吃法。）

服藥方法︱台灣代表：長痛不如短痛！直接吞就好了

面對質疑，台灣網友則展現出豪邁的吞服中藥態度：

「台灣真的大家都是直接倒嘴裡狂灌水啊！」

「活這麼久第一次看到（藥粉）要加在水裡喝掉。」

「先含一口水，再把藥粉倒進嘴巴，這時候藥粉會浮在水上，沒接觸口腔就不會苦，趕快吞下去就好了！」

服藥方法︱生吞藥粉小心「吸入性肺炎」

除了吃法差異，留言區不少理性網友也特別提醒了直接生吞藥粉的潛在健康風險：

吸入氣管超危險： 有網民警告，藥粉直倒入口，不小心嗆到會吸入肺，容易引發肺炎：「之前曾經這樣直接倒粉吃，結果整包粉嗆到我的氣管鼻腔，那幾分鐘覺得自己快死了……整個呼吸道都是那個味道！還是好好的倒在水裡喝，珍惜生命。」

有網民警告，藥粉直倒入口，不小心嗆到會吸入肺，容易引發肺炎：「之前曾經這樣直接倒粉吃，結果整包粉嗆到我的氣管鼻腔，那幾分鐘覺得自己快死了……整個呼吸道都是那個味道！還是好好的倒在水裡喝，珍惜生命。」 藥效差異：有網民解釋，中藥粉本來要靠熱水浸泡，才能發揮它的藥性：「煲藥的原理就是這樣，不然幾千年來，曬乾藥材磨粉直接吃就好了。」

而大家總結出正確且安全的吃藥方式其實有以下兩種：

1. 安全吃法：溫水沖泡

將中藥粉加入約 50–100 ml 的溫開水中攪拌均勻後飲用。雖然口感較苦，但能確保藥材充分還原釋放藥效，且能避免粉末吸入氣管導致肺部發炎的危險。

2. 技巧型吃法：水-藥-水

若真的非常害怕苦味，可以在口中先含一大口溫水，頭微微抬起，將藥粉倒在水面上，讓藥粉浮在水上不接觸舌頭與黏膜，隨後迅速一口氣吞下，並立刻補充大量溫水。要注意：呼吸要保持平穩，切勿在倒藥粉時吸氣或說話，以免嗆到。

服藥方法︱香港衞生署教你正確服用中藥

根據香港衞生署中醫藥規管辦公室發布的《服用中藥常識》官方健康指引，針對送服方式、服藥時間以及煎藥流程給出了最標準與安全的吃藥規範：

1. 最佳送服媒介：溫開水

衞生署明確指出，中藥一般應以「溫開水」送服。除非獲得中醫師特別指示，否則切忌以濃茶、咖啡或凍飲送服，以免影響藥效。

2. 服藥時間要抓準

飯前或飯後：服藥時間應與吃飯時間相隔約 1 至 2 小時。

特定藥性需求：某些中藥有特定服藥時間（如空腹服、飯前服、飯後服或睡前服），務必遵從醫師或中成藥說明書指示。

標準服用量：服用中藥湯劑時，成人一次一般約 250 毫升（相等於八成滿普通飯碗），兒童一次約 150 毫升（相等於半普通飯碗）。

3. 傳統「煎藥與再煎」正確流程

很多香港網友提到「中藥本來就要用煎的才有效」，對此衞生署單張也特別針對傳統中藥湯劑的煎煮與服藥劑量給出了明確的標準引導：

每日一劑，分一至兩次服。

煎一次服一次：煎煮一次後，直接服用。

煎兩次服兩次：先煎第一道服用第一次；隨後將藥渣加水再煎第二次，服用第二次。

4. 服藥期間的飲食禁忌

一般服中藥期間不宜食用不易消化或刺激性的食物包括：