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胰臟癌｜血糖體溫異常飆升要小心！中醫警告高危飲食習慣風險急升八成
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胰臟癌｜血糖體溫異常飆升要小心！中醫警告高危飲食習慣風險急升八成

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎夏酷暑，手搖飲成為不少人的消暑首選，但過量攝取含糖飲料可能讓胰臟承受沉重負擔。中醫師引述新加坡大型研究指出，每週飲用含糖飲料超過3次，罹患胰臟癌的風險較少飲用者高出約80%。

 

胰臟癌｜調節血糖與消化 忌攝取過量糖分

胰臟癌｜「1種飲料」一星期飲3杯　胰臟癌風險增80%　中醫揭致癌關鍵

　　台灣中醫師蕭晴穎在其Facebook專頁指出，胰臟負責分泌澱粉酶、蛋白酶及脂肪酶，協助分解食物中的醣類、蛋白質與脂肪，同時肩負調節血糖的重任。若長期攝取過量糖分與高油脂食物，胰臟須持續大量分泌消化酵素與胰島素，容易導致器官負擔加重，甚至引發慢性發炎，影響血糖調控功能。

　　流行病學資料顯示，全球每年超過50萬例癌症與含糖飲料有關。2026年世界癌症研究基金會發布的系統性回顧與統合分析更證實，含糖飲料與胰臟癌風險之間存在「很可能有因果關係」的正向關聯，每日攝取量每增加1份（355毫升），胰臟癌風險上升約9%。

　　蕭晴穎強調，胰臟有「沉默器官」之稱，因早期病變幾乎沒有明顯症狀，即使出現不適，也僅是胃脹、腹痛、消化不良等容易被忽略的表現，常被誤認為一般胃病而錯失治療先機。

 

胰臟癌｜保護胰臟的3大原則

胰臟癌｜「1種飲料」一星期飲3杯　胰臟癌風險增80%　中醫揭致癌關鍵

　　為降低胰臟負擔，蕭晴穎建議：

  • 減少糖分攝取：少喝含糖飲料、手搖飲及其他高糖食品
  • 降低油脂攝取：減少高油脂飲食，以降低慢性發炎風險
  • 規律用餐：避免暴飲暴食及血糖劇烈波動，有助維持胰島素功能正常運作

 

　　她提醒，與其等到身體出現警訊才就醫，不如從每天的飲食習慣開始調整，從源頭降低胰臟的負荷。

 

同場加映｜胰臟癌3大先兆

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，胰臟癌常見有3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

  1. 血糖上升
  2. 體溫升高
  3. 血脂降低

資料來源：台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘

 

胰臟癌丨10大風險因素

 

　　根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

　　即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

胰臟癌｜「1種飲料」一星期飲3杯　胰臟癌風險增80%　中醫揭致癌關鍵

  1. 性別
  2. 種族
  3. 抽煙
  4. 超重
  5. 飲食
  6. 糖代謝異常
  7. 化學品
  8. 感染幽門螺旋桿菌
  9. 慢性胰臟炎
  10. 遺傳性胰臟炎

資料來源：醫院管理局

 

胰臟癌丨7大常見症狀

 

　　胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

胰臟癌｜「1種飲料」一星期飲3杯　胰臟癌風險增80%　中醫揭致癌關鍵

1.腹背痛

2.突然消瘦

3.厭食

4.黃疸

5.噁心、嘔吐、吞嚥困難

6.發燒及發冷

7.靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

 

胰臟癌因素｜8大高危族群

 

　　台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

1.年紀大

2.有家族癌症病史

3.肥胖/缺乏運動者

4.抽菸酗酒者

5.糖尿病

6.胰臟結構異常者

7.工作常接觸某些化學物質者

8.反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑

 

Tags:#胰臟癌#癌症#腫瘤#抗癌#中醫保健#健康飲食#手搖飲品#糖尿病#血糖控制#癌症先兆
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