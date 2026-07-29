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名人健康｜草蜢蔡一傑患7cm惡性腦癌擴散！中西合璧穩定病情 ，靠打麻雀保持心境開朗
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名人健康｜草蜢蔡一傑患7cm惡性腦癌擴散！中西合璧穩定病情 ，靠打麻雀保持心境開朗

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「草蜢」成員、現年59歲的蔡一傑於2024年公開患腦瘤，早前在草蜢成軍40周年紅館首場演唱會上，他透露其體積達7厘米的腦瘤屬惡性，且已出現擴散。他除遵從西醫治療，亦向御用中醫求診，進行激發自身免疫力的治療。日前，他被捕獲專誠到九龍城街市買餸，狀態甚佳。據悉，經正規及偏方中西合璧治療，其癌細胞擴散已受控。

 

蔡一傑被爆偏方治腦癌 癌細胞擴散受控

 

　　近日，蔡一傑被傳媒拍到現身九龍城街市買餸，他先買了一大袋蔬菜，其後轉往街市對面的一間海味舖，相信是聽從中醫師的吩咐 ，前來購買滋補食材以輔助調理身體。

　　現場所見，蔡一傑心情愉悅，與一名女店員有講有笑，似乎是熟客。期間，另一名男店員更替他提取數袋「戰利品」，並放入車尾箱。其後，蔡一傑與該男店員在車旁交談甚歡，兩人臨別前更一同玩自拍。

　　據知情人士透露，蔡一傑目前除了接受西醫的常規抗癌治療外，亦同時向私人中醫師求診，進行激發自身免疫力的治療。他亦強調保持心境開朗的重要性，並透露每當感到沮喪或情緒低落時，會專注於打麻雀以轉移注意力，從中尋回愉悅心情。他更笑言自己手氣不俗，曾自摸「坎坎胡」，笑稱「打麻雀能醫百病」。據悉，在正規加偏方的治療下，他已成功穩住癌細胞擴散。

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑。(小紅書圖片)

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑早前舉辦草蜢成軍40周年演唱會。（IG圖片）

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑最新抗癌狀態曝光。(抖音圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

有網民於香港街頭一間平民茶餐廳偶遇蔡一傑。(小紅書圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑回應指身體非常健康。(IG圖片)

 

蔡一傑2024公開患腦瘤

 

　　蔡一傑2024年於社交平台表示他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利，並非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

　　在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護.....多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑2024年於社交平台表示他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利。(FB圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑手術後頭部留下圓形巨疤。(FB圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑指非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。(FB圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑指手術非常順利，並非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。(FB圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑指非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。(FB圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑過去生活作息一直十分健康。(FB圖片)

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑與另外兩名隊友。(FB圖片)

 

確診腦癌後5天即決定開刀

 

　　早前紅館演唱會後，草蜢三子日前亦現身台北，並宣布明年一月於台灣舉行演唱會。記者會上，蔡一傑除了透露身體最新變化，又指全靠一樣「活動」捱過腦癌低潮。

　　蔡一傑在記者會回憶抗癌過程，蔡一傑坦言，從確診腦癌到決定開刀前後只相隔5天時間。不過，最令他感到煎熬的，反而是手術後電療療程帶來的掉髮後遺症，他指當時發現後腦突然少了一大塊頭髮，讓他一度陷入低潮，「很擔心頭髮長不回來。」如今頭髮已重新長出來，他還幽默表示：「現在頭髮是真的，不是假的，人也變帥了，都是上天給我的。」

 

蔡一傑身體驚現1最新變化

 

　　記者會上，蔡一傑一頭型格的灰白短髮頓成焦點，被問到是染還是頭髮本身顏色？蔡一傑則幽默反問「你覺得呢？」待在場記者紛紛猜測是「應該是染的吧」之後，蔡一傑則開估：「自然的，上天給我的！」。隨後，身旁的蔡一智補充指自傑仔腦部手術後，頭部因「不方便染髮」，頭上便驚現一頭灰白頭髮。雖然蔡一傑最初對白髮一度耿耿於懷，但笑言因當時每個人都說這個顏色挺好看的，所以他也接受了：「我說ok、ok，我現在相信了！」

 

鼓勵癌友勿恐懼

 

　　蔡一傑又表示，當初對於腦裡有7厘米的惡性腫瘤確感到害怕，但他轉念又想，可能是上天給自己的考驗任務，他寄語同路人勿恐懼:

　　我覺得這一次可能上天給我一個機會，就是跟患癌症的一些病人，說千萬不要害怕，而且要穩定自己的心，面對這個病，跟這個病fighting。

 

靠打麻將捱過腦癌低潮

 

　　蔡一傑坦言，這個病確令他的情緒有一段時間出現低潮，但慶幸自己最終亦找到「治癒良方」，就是打麻雀，身旁的隊友聽畢亦不禁取笑「打麻雀能醫百病！」。

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

草蜢三子日前亦現身台北，並宣布明年一月於台灣舉行演唱會。（IG圖片）

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一智指自傑仔腦部手術後，頭部因「不方便染髮」，頭上便驚現一頭灰白頭髮。（IG圖片）

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

草蜢的巡迴演唱已經安排好。（IG圖片）

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

 

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑丨蔡一傑癌細胞擴散受控被爆偏方治腦癌　現身街市買餸狀態大勇

蔡一傑。(IG圖片)

 

蔡一傑台上剖白抗腦癌心路歷程

 

　　蔡一傑於2024年公開患腦瘤，正當外界以為他已經康復痊癒之時，他早前於草蜢成軍40年的紅館首場演唱會上，蔡一傑卻突然感觸地提起2年前發現患腦癌時的心路歷程。他指當日由於身體出現狀況而求醫:

　　大約個幾鐘頭報告出嚟，醫生好慌張走嚟我面前，我心知不妙，佢話：『蔡先生，你冷靜啲，你腦裏便有個7cm嘅 #惡性腫瘤。

　　蔡一傑指他很快便決定做手術，手術亦被安排一星期後進行，但好景不常，手術後，他卻收到二次的打擊:

　　我以為做完呢個手術之後，就會好啦！第二日，上病房嘅時候，主診醫生又再嚟我房間，叫埋我屋企人，佢話：『蔡先生，你嘅癌症擴散咗』，呢次係我第二次嘅打擊，但係我冇放棄，繼續去醫治，尋求好多方法。

　　當發現腦瘤屬於惡性且已擴散，蔡一傑表示他依然是選擇堅強面對，而且從沒有考慮放棄自己熱愛的舞台表演。經歷過生死邊緣的蔡一傑說畢自己病情後，亦感觸地向觀眾呼籲:

　　我喺呢度想同大家同路人，或者喺人生裏面遇到好多唔開心、好唔順意嘅時候，其實我哋嚟到呢個世上，人生走一回，其實匆匆就好快過，所以，我同大家分享嘅係，既然嚟到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢張圖畫紙最靚為止，先至離開呢個世界，有好多人同我講——及時行樂，我以前唔係好知道點樣及時行樂，點樣可以及時行樂，但係而家我懂！

 

 

Tags:#娛樂新聞#蔡一傑#草蜢#名人健康#腦癌#腫瘤#抗癌#癌症擴散#中醫調理#神經外科
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