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不忘社工初心，久違了的感動
親子關係

不忘社工初心，久違了的感動

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　近日，我協助下屬處理一宗住宿照顧服務的申請。由於申請者現時狀況屬於「雙失」，因此他未能符合申請該服務單位的資格。然而，剛接手此個案兩個月內的轉介社工，已為這位申請者付出了很多心力。更重要的是，他並非只為了完成流程，而是希望在申請者仍保有改變的動力時，先扶他一把，讓他和母親能有一個新的開始與更多機會。

 

　　起初，當下屬向我報告此申請的特殊情況時，我只是透過簡短的文字與口頭交代作初步了解。直到某天我親自致電聯絡轉介社工，從他情辭逼切、卻又娓娓道來的分享中，我才更深刻明白個案的處境與難處——也才真切看見他為了協助申請者，曾嘗試過多少不同的方法與方向。就在那一刻，我久違了的感動瞬間湧上心頭，彷彿把我帶回自己擔任社工時的初心。

 

不忘社工初心，久違了的感動

 

　　初心，是不要忘記社會上那些需要被幫助的人所經歷的艱難；亦切勿因為自認生活在「中產」階層，便不自覺地忽略他們的處境。

 

　　誰人不想自己學業有成、事業順利？然而一切談何容易？若在出世與成長的路上已遇上種種不時不遇，又怎可能不感到無助，甚至不知如何面對、應對與自處？就如這位「雙失」的申請者——他本來申請服務時並非如此狀況，卻因生命突如其來的變故，才一步步走向今日的「雙失」。

 

不忘社工初心，久違了的感動

 

　　但轉介社工沒有因此而放棄；相反，他仍努力為他和母親爭取。那份「急人所急」的幫人之心，實在讓我由衷欽佩。縱然我與他素未謀面，卻仍被他願意投入、願意付出的心深深感動。

 

不忘社工初心，久違了的感動

 

　　在此，亦由衷祝福：透過這位轉介社工的熱心工作，能為更多社會上有需要的人群帶來希望與幫助；也願有更多同路人同心協力，為那些有需要的兒童、青少年及其家庭帶來支持與改變。

 

Tags:#親子關係
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