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私密處健康｜5歲女童下體痕癢揭念珠菌感染！醫生提醒內褲勿混洗，6個清潔習慣減低炎症
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私密處健康｜5歲女童下體痕癢揭念珠菌感染！醫生提醒內褲勿混洗，6個清潔習慣減低炎症

健康解「迷」
健康解「迷」

　洗衫要留意！廣東佛山一名5歲女童外陰突然痕癢，求醫驚揭染婦科炎症，罪魁禍首竟是家中1個習慣。 

 

婦科炎症｜佛山5歲女童染婦科炎症

婦科炎症｜5歲女感痕癢驚患婦科病求醫驚揭真相　罪魁禍首竟是家中1個習慣 　附6招降低私密處感染風險

　　綜合內媒報道，佛山一名5歲女童外陰突然痕癢，求醫確診染上婦科炎症，醫生查問下揭發女孩母親曾感染念珠菌，老人把全家大人小孩的內褲混在一起，其中包括女孩母親受感染的內褲，女童因而受到感染。主診醫生稱，有比案中女童年紀少的滴蟲陰道炎患者，建議分開洗大人小孩的內褲，減低互相感染的風險。

 

婦科炎症｜4大兒童衣服洗衣須知

 

1.衣物上有嘔吐物

若孩子感染病毒性胃腸炎，上吐下瀉，衣物上有嘔吐物，謹慎起見應分開洗，並注意孩子衣服徹底清洗和消毒。

 

2.足癬貼身用品

若家中成人患有腳氣，其襪子、毛巾等貼身用品建議單獨洗滌。
腳氣屬於真菌感染，可透過衣物接觸而傳染。

 

3.濕疹或皮膚敏感

如果孩子有濕疹或皮膚敏感，可能要用低敏感的洗衣液，而無法與家中成年人共用一般洗衣液。
單獨洗的時候，可以使用低敏洗衣液，以及專門額外沖洗，盡可能減少寶寶對濕疹加重或皮膚過侯的風險。

 

4.沾有尿液的衣物

如果小童或嬰兒用尿布，也建議分開單獨洗。清洗時應使用低敏洗衣液搭配熱水。並額外沖洗。
因為普通的強力洗衣液洗完後的尿不可能刺激尿布區域引發尿布疹。

資料來源：婦幼博士Dr韓

 

同場加映:6招降低私密處感染風險

婦科炎症｜5歲女感痕癢驚患婦科病求醫驚揭真相　罪魁禍首竟是家中1個習慣 　附6招降低私密處感染風險

　　譚敦慈指出，內褲正確的清洗與晾曬方式，遠比想像中更重要，建議6招可以降低女士們念珠菌感染：

 

1. 先浸泡漂白水10分鐘

清洗前應先將內褲浸泡於稀釋漂白水中，比例為清水9份、漂白水1份。若沾到經血，可加入少量雙氧水搓洗。

 

2. 改用洗衣機清洗，搭配洗衣袋

許多人認為手洗最乾淨，但譚敦慈指出，手洗後直接晾在浴室反而最容易滋生黴菌。用洗衣機清洗時應使用洗衣袋，每個洗衣袋裝至5分滿即可，避免衣物過度堆積影響清潔效果。

 

3. 晾曬時「褲襠朝上」

超過9成人用衣架直接撐開或夾住褲頭懸掛，會使水分積聚在褲襠最厚部位，此晾法是錯誤。正確做法應改為「褲襠朝上」晾曬，利用水分往下流的原理，讓褲襠更快乾燥。

 

4. 收進衣櫃前用熨斗燙過

天氣潮濕時，即使晾曬一整天，內褲仍可能殘留濕氣。譚敦慈建議收回後可用電熨斗熨燙褲襠部位，徹底除濕兼殺菌，再收入衣櫃。

 

5. 每3個月定期汰換

內褲應視為消耗品，一般人建議每3個月更換一次；若運動量大、容易流汗，則建議每2個月換新，避免纖維長期累積細菌與髒污。

 

6. 完全乾燥再收納

即使用抽濕機輔助晾乾，也務必確認內褲完全乾燥再收進衣櫃，才能有效降低私密處感染的風險。
 

Tags:#婦科炎症#念珠菌#內褲清洗#生活常識#家居衞生#私密處保養#女性健康#洗衣貼士
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