名人保養｜37歲Angelababy公開21吋纖腰養成術！生B後仍保持纖瘦身材，自律飲食＋生活習慣成關鍵

現年37歲的女神Angelababy（楊穎）出道多年，憑混血的長相與日系清新造型走紅，其後轉戰內地參演綜藝《奔跑吧兄弟》，人氣更上一層樓。然而，多年來圍繞在她身上的整容疑雲始終未曾停歇。近日，一組她13歲就讀香港聖母院書院時期的舊照在網路廣為流傳，不少網民看後大讚其五官猶如等比例放大，力證純天然。

Angelababy 13歲校園照瘋傳

近日，Angelababy一組13歲就讀香港聖母院書院時期的青澀舊照在網上瘋傳，照片中的她留著一頭當年流行的棕色長髮，臉帶少女特有的嬰兒肥，雖然正值箍牙階段、佩戴著陶瓷牙套，但其標誌性的深邃大眼、高挺鼻樑及精緻混血輪廓，與現時外貌如出一轍。

Angelababy（楊穎）。（小紅書圖片）



Angelababy 13歲舊照。（小紅書圖片）

網民大讚：由細靚到大

照片曝光後引起大量網民熱議，不少網民將舊照與現時的Angelababy作對比，驚嘆她除了牙齒有所改善、嬰兒肥消退外，其面部五官比例近乎零變化，大讚她完全是「等比例長大」，力破整容傳聞：「整容不可能到這種自然的程度，而且隨著年齡增長會有很大變化，但她完全沒有」、「如果她是靠do臉才變成美女的，已經出道二十多年了，為啥臉還沒塌？」、「所以根本就沒有整容過，最多矯正一下牙齒吧，天生麗質baby」。

有昔日同窗亦出面分享往事，指Angelababy就讀初中時因外型亮眼，早已是校園風雲人物，出門回頭率極高，是公認的校花級美女。不過亦有網民質疑，她少女時期與現時外貌存有落差，或後天曾進行微調。

Angelababy舊照。（小紅書圖片）

有網民指Angelababy就讀初中時因外型亮眼，早已是校園風雲人物，是公認的校花級美女。（微博圖片）

Angelababy 是公認的校花級美女。（微博圖片）

傳2小時直播穩袋850萬

早年與文詠珊同被封為「𡃁模始祖」的楊穎（Angelababy），憑藉混血五官與日系造型走紅，其後轉戰內地拍攝國民綜藝《奔跑吧兄弟》（跑男），人氣急劇上升。

2015年，Angelababy與內地男星黃曉明於上海舉行世紀婚禮，婚後誕下一子「小海綿」。惟二人婚姻關係於2022年正式畫上句號，Angelababy此後肩負起獨力撫養兒子的責任。

儘管2023年因觀看「瘋馬秀」被內地封殺，演藝工作銳減，曝光率大不如前，但其吸金能力未受動搖。有知情人士透露，Angelababy早前出席一場僅兩小時的直播帶貨活動，單是「保底佣金」已高達850萬港元，酬勞水平依然穩企頂級明星行列。

Angelababy早期舊照。（小紅書圖片）

Angelababy早期舊照。（微博圖片）

Angelababy早期舊照。（小紅書圖片）

公開21吋纖腰養成術

Angelababy向來身型瘦削，她曾在內地綜藝節目上應現場要求，量度腰圍及頭圍，一量之下發現腰圍只有54cm（約21吋），絲毫看不出曾生過孩子，震驚現場其他嘉賓及觀眾。

而Angelababy也透露自己的螞蟻纖腰養成術，表示Keep fit技巧最重要是自律：

養成規律的生活習慣，吃完飯至少站立半小時，並儘量在睡前5小時前吃飯，有效消化。

除身材窈窕，Angelababy皮膚也保養得很好。對此她分享指出，自己不時都會抽空用新鮮青瓜敷面。

Angelababy（楊穎）。（小紅書圖片）



Angelababy（楊穎）。（IG圖片）

Angelababy腰圍只有54cm（約21吋）。

Angelababy腰圍只有54cm（約21吋）。（小紅書圖片）

Angelababy透露自己的螞蟻腰養成術。（小紅書圖片）

Baby吃完飯至少站立半小時，並儘量在睡前5小時前吃飯，有效消化。（小紅書圖片）

除身材窈窕，Angelababy 皮膚也保養得很好。（小紅書圖片）

Angelababy 不時都會抽空用新鮮青瓜敷面。（小紅書圖片）

Angelababy 表示Keep fit技巧最重要是自律。（小紅書圖片）