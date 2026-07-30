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名人保養｜37歲Angelababy公開21吋纖腰養成術！生B後仍保持纖瘦身材，自律飲食＋生活習慣成關鍵
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名人保養｜37歲Angelababy公開21吋纖腰養成術！生B後仍保持纖瘦身材，自律飲食＋生活習慣成關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年37歲的女神Angelababy（楊穎）出道多年，憑混血的長相與日系清新造型走紅，其後轉戰內地參演綜藝《奔跑吧兄弟》，人氣更上一層樓。然而，多年來圍繞在她身上的整容疑雲始終未曾停歇。近日，一組她13歲就讀香港聖母院書院時期的舊照在網路廣為流傳，不少網民看後大讚其五官猶如等比例放大，力證純天然。

 

Angelababy 13歲校園照瘋傳

 

　　近日，Angelababy一組13歲就讀香港聖母院書院時期的青澀舊照在網上瘋傳，照片中的她留著一頭當年流行的棕色長髮，臉帶少女特有的嬰兒肥，雖然正值箍牙階段、佩戴著陶瓷牙套，但其標誌性的深邃大眼、高挺鼻樑及精緻混血輪廓，與現時外貌如出一轍。

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy（楊穎）。（小紅書圖片）
 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy 13歲舊照。（小紅書圖片）

 

網民大讚：由細靚到大

 

　　照片曝光後引起大量網民熱議，不少網民將舊照與現時的Angelababy作對比，驚嘆她除了牙齒有所改善、嬰兒肥消退外，其面部五官比例近乎零變化，大讚她完全是「等比例長大」，力破整容傳聞：「整容不可能到這種自然的程度，而且隨著年齡增長會有很大變化，但她完全沒有」、「如果她是靠do臉才變成美女的，已經出道二十多年了，為啥臉還沒塌？」、「所以根本就沒有整容過，最多矯正一下牙齒吧，天生麗質baby」。

　　有昔日同窗亦出面分享往事，指Angelababy就讀初中時因外型亮眼，早已是校園風雲人物，出門回頭率極高，是公認的校花級美女。不過亦有網民質疑，她少女時期與現時外貌存有落差，或後天曾進行微調。

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy舊照。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

有網民指Angelababy就讀初中時因外型亮眼，早已是校園風雲人物，是公認的校花級美女。（微博圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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Angelababy 是公認的校花級美女。（微博圖片）

 

傳2小時直播穩袋850萬

 

　　早年與文詠珊同被封為「𡃁模始祖」的楊穎（Angelababy），憑藉混血五官與日系造型走紅，其後轉戰內地拍攝國民綜藝《奔跑吧兄弟》（跑男），人氣急劇上升。

　　2015年，Angelababy與內地男星黃曉明於上海舉行世紀婚禮，婚後誕下一子「小海綿」。惟二人婚姻關係於2022年正式畫上句號，Angelababy此後肩負起獨力撫養兒子的責任。

　　儘管2023年因觀看「瘋馬秀」被內地封殺，演藝工作銳減，曝光率大不如前，但其吸金能力未受動搖。有知情人士透露，Angelababy早前出席一場僅兩小時的直播帶貨活動，單是「保底佣金」已高達850萬港元，酬勞水平依然穩企頂級明星行列。

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy早期舊照。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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Angelababy早期舊照。（微博圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy早期舊照。（小紅書圖片）

 

公開21吋纖腰養成術

 

　　Angelababy向來身型瘦削，她曾在內地綜藝節目上應現場要求，量度腰圍及頭圍，一量之下發現腰圍只有54cm（約21吋），絲毫看不出曾生過孩子，震驚現場其他嘉賓及觀眾。

　　而Angelababy也透露自己的螞蟻纖腰養成術，表示Keep fit技巧最重要是自律：

　　養成規律的生活習慣，吃完飯至少站立半小時，並儘量在睡前5小時前吃飯，有效消化。

　　除身材窈窕，Angelababy皮膚也保養得很好。對此她分享指出，自己不時都會抽空用新鮮青瓜敷面。

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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Angelababy（楊穎）。（小紅書圖片）
 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy（楊穎）。（IG圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

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Angelababy腰圍只有54cm（約21吋）。

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy腰圍只有54cm（約21吋）。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy透露自己的螞蟻腰養成術。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Baby吃完飯至少站立半小時，並儘量在睡前5小時前吃飯，有效消化。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

除身材窈窕，Angelababy 皮膚也保養得很好。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy 不時都會抽空用新鮮青瓜敷面。（小紅書圖片）

 

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

女神保養︱Angelababy 13歲校園照瘋傳　戴牙套青澀樣首曝光　五官等比例長大力破整容傳聞

Angelababy 表示Keep fit技巧最重要是自律。（小紅書圖片

Tags:#Angelababy#楊穎#名人健康#凍齡#美肌#減肥#娛樂新聞#纖腰#瘦身#保養
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