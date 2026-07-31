低頭族必學｜韓國大熱3式肩頸背操改善寒背，告別厚肩圓肩

長時間坐在電腦前辦公、低頸用手機，已成為現代職場人與「低頭族」的生活常態。不良姿勢不僅容易引發肩頸肌肉過度緊繃與酸痛，長期下來更可能導致「駝背、圓肩」等體態問題，在視覺上增添厚重肉感，影響整體精神面貌。韓國社群平台近期興起一套「3步肩頸背伸展操」，每日只需3分鐘，簡單幾個動作，有效解決肩頸僵硬與緊繃等狀況。

肩頸操︱韓國「3步肩頸背伸展操」爆紅

韓國社群平台近期興起一套「3步肩頸背伸展操」，解決久坐族群的困擾，引發熱論，教學貼文至今已累積超過68萬人次瀏覽與轉發。

不少韓國網民隨後進行「實測」，並分享體驗成果。有網友表示，連續堅持練習一星期後，肩頸僵硬與緊繃感獲得顯著舒緩，甚至連長期困擾的圓肩狀況也得到改善，大讚「做完後全身極為放鬆」。

肩頸操︱3步肩頸背伸展操



1. 90度手肘下壓（重複 30 次）

雙臂向身體兩側抬起至與肩同高，手肘彎曲呈90度，上半身呈現類似「W」字型。

保持上臂穩定，以手肘為軸心，將前臂緩緩向前、向下壓低，感受肩胛骨與背部的收縮，隨後再抬起恢復初始姿勢。

2. 雙手抱頭開合（重複 30 次）

將雙手手指交叉輕置於腦後（或雙手放置於耳後）。

吸氣時將雙手手肘向外完全打開，進行深度擴胸；吐氣時將雙手手肘向內慢慢收合。此動作有助於伸展因長期低頭而縮緊的胸部肌群。

3. 頸部側壓伸展（左右各維持 30 秒）

採坐姿或站姿，脊椎挺直，將一手自然彎曲並放置於後腰處。

另一隻手越過頭頂，輕撫對側耳朵，順應手臂自然重量將頭部向側邊溫和傾斜，感受側頸與斜方肌的拉伸感。維持姿勢30秒後，再換邊重複相同動作。

肩頸操︱「3步肩頸背伸展操」背後原理

許多民眾普遍認為「駝背」主因是背部肌力不足，然而，體態失衡往往源於「前側胸肌過度緊繃」與「後側背部肌群被長期拉長」所形成的肌群拮抗失衡。

這套源自韓國的伸展操，其原理正是調節此種結構性失衡，透過「擴胸伸展、手肘下壓與頸部拉伸」的組合動作，有效鬆弛緊繃的胸部肌群與斜方肌，協助胸腔重新打開，促進局部血液與淋巴循環，使肩周的水腫被代謝掉，原本因姿勢不良造成的肩頸厚重感與「駝背圓肩」體態，能獲得實質上的視覺改善與結構放鬆。