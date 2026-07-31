家居蟲患｜拍死蛾蚋未洗手揉眼，感染綠膿桿菌致角膜潰瘍，視力暴跌僅剩0.02

浴室、廚房牆上常見的黑色小飛蟲「蛾蚋」，外表看似無害，卻可能成為健康殺手。內地一名男子因隨手拍死停在眼皮上的蛾蚋並揉眼，導致綠膿桿菌嚴重感染，最終被迫摘除左眼眼球。

廁所蚊滋｜隨手拍蟲後揉眼 感染擴散至無法挽回

據《南京日報》等媒體報道，深圳一名男子當時發現左眼下眼皮停了一隻蛾蚋，下意識將蟲拍死並順手揉了揉眼睛。短短數小時內，他的左眼開始紅腫刺痛，求醫後確診感染綠膿桿菌。綠膿桿菌繁殖速度極快且對多種抗生素具有耐藥性，男子的角膜迅速潰爛，視力從正常急劇下降至0.02，最終為避免細菌上腦危及生命，只能進行眼球摘除手術。

廁所蚊滋｜蛾蚋全身帶有大量細菌

蛾蚋俗稱地溝蠅、蛾蠓，常見於潮濕積水的下水道、浴室排水孔及廚房水槽。研究發現，白斑蛾蚋全身攜帶多種致病菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌及綠膿桿菌等。蛾蚋體表覆蓋細密絨毛與倒刺，容易沾染下水道中的病菌與有機污物。當徒手拍碎蟲體時，手部會沾染大量細菌，一旦接觸眼睛黏膜，即可能引發嚴重感染。

廁所蚊滋｜女童持續嘔吐活蟲 元凶同是蛾蚋

除了眼部感染，蛾蚋對消化道的威脅同樣不容忽視。揚州曾有一名8歲女童連續一個多月反覆嘔吐活蟲，每次吐出1至5條，服用常規驅蟲藥均無效。經多專科會診後確診為蛾蚋幼蟲消化道感染。經調查發現，家中衛生間長期有蛾蚋滋生，馬桶沖水及洗漱濺起的水花將管道內的幼蟲噴濺至牙刷與漱口杯，女童在不知不覺中誤食。

廁所蚊滋｜防治蛾蚋三步驟

專家指出，單純噴灑殺蟲劑僅能消滅成蟲，無法根除管道內的幼蟲與蟲卵。建議採取以下三步驟徹底防治：

清潔環境：定期刷洗浴室排水口、廚房水槽及下水道管壁，清除有機污垢與生物膜

物理阻絕：安裝防蟲地漏，確保下水道水封功能正常，斷絕蛾蚋進入室內的通道

定期維護：每週以沸水或專用管道清潔劑沖洗排水管，破壞幼蟲生存環境

根據食環署的《防治蟲鼠簡訊》，在排水渠與洗滌盆四周出沒的滋擾性害蟲為「毛蠓」，體型細小約1至5毫米長，大多出沒於潮濕的環境，最常見於浴室和廁所內。

毛蠓習性、防治方法：

毛蠓習性：

排水系統為毛蠓幼蟲的理想棲息地。

幼蟲發育期約為一至兩星期，成蟲壽命為一至兩星期。

成蟲飛行力不強，通常不會飛離其在幼蟲階段的棲息處太遠。

日間在牆壁或天花上停留。

防治毛蠓方法：

短期方法：

把熱水或漂白水倒進排水渠。

最有效方法：

徹底洗刷排水渠，清除渠道的黏液層。

資料來源：食物環境衞生署

香港殺蟲業協會公關主任蔡炳然建議，可按家中情況做好以下措施：

勤於清理水渠口的積聚物，定時將頭髮、碎屑等等清走

每3日至一星期將稀釋的漂白水、蘇打粉加醋等倒入渠口及去水位，並保持廁所乾爽

另外，食環署也建議短期方法可把熱水或漂白水倒進排水渠。但最有效還是徹底洗刷排水渠，清除渠道的黏液層。

不過有市民指出，把漂白水倒入渠口，是治標不治本的方法：

渠內有油脂，所以滋生昆蟲。不去除油脂是治標不治本，漂白水只是用氣味驅走昆蟲，但無法去油。