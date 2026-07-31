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名人健康｜《與神同行2》韓國男星全勝宰片場過勞突暈倒！腦出血昏迷兩年不治終年48歲
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名人健康｜《與神同行2》韓國男星全勝宰片場過勞突暈倒！腦出血昏迷兩年不治終年48歲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　南韓資深演員全勝宰（전승재，Seung-jae Jeon）曾參演《與神同行2》等多部電影，惟2024年初拍攝電視劇《高麗契丹戰爭》期間，在片場突腦出血昏迷，送院後一直未見好轉，留醫2年最終於今日（29日）宣告不治，終年48歲。

 

拍劇期間暈倒　男星腦出血昏迷2年終告不治

 

　　綜合韓媒報導，全勝宰在2024年初參與電視劇《高麗契丹戰爭》拍攝時，在待機期間突然腦出血暈倒，現場工作人員即時將他送往附近醫院救治，惟其後一直未有恢復意識。他昏迷的消息直至事發三個月後才對外曝光，過去兩年間，不少圈中好友及粉絲曾在其社交媒體帳戶下留言打氣，希望他早日醒來。

　　可惜奇蹟終究未有出現，全勝宰於29日離世，享年48歲。據報道，全勝宰的靈堂設於首爾京畿道水原市實樂園京畿殯儀館特3號廳，出殯儀式定於31日上午6時舉行，之後於水原市火葬場火化，長眠於安城烏托邦追思館。

　　全勝宰縱橫演藝界20年，2004年以電影《太極旗—生死兄弟》出道，其後參演多部大型作品，包括《神偷·獵人·斷指客》、《密探》、《與神同行：最終審判》、《天坑》等，演技備受肯定。2024年拍攝途中突逢巨變，從此撒手人寰，令影迷不勝唏噓。死訊傳出後，影迷紛紛表達哀悼，留言慨嘆：「還是沒等到醒來的日子」、「現在不痛了」、「希望您安息」。

 

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

全勝宰在2024年初參與電視劇《高麗契丹戰爭》拍攝時，在待機期間突然腦出血暈倒。（IG圖片）

 

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

腦出血｜男星拍劇期間暈倒送院腦出血昏迷2年　等不到奇蹟離世終年48歲

全勝宰送院後一直未見好轉，留醫2年最終於今日（29日）宣告不治,終年48歲。（IG圖片）

 

同場加映｜5大不良生活習慣影響腦血管健康

 

　　台灣ICU護理師林婷曾在其Facebook專頁發文分享案例，呼籲大眾正視健康。她指出腦出血的風險因素，除了常見的三高（高血壓、高血糖、高血脂）外，過度勞累、捱夜、長期大量吸煙、酗酒及精神壓力過大等不良生活習慣，同樣會令腦血管變得脆弱，增加破裂風險。

 

1.過度勞累

2.捱夜

3.長期大量吸煙

4.酗酒

5.精神壓力過大

資料來源：ICU護理師林婷

 

腦出血｜4大方面預防腦出血

 

　　林婷提醒公眾應養成良好生活習慣，包括保持規律作息、早睡早起、避免過度勞累；飲食方面要均衡，多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物；配合適量運動控制體重；同時要學會紓緩壓力，保持心境開朗，避免長期精神緊張。對於有腦血管疾病家族史的高危一族，更應定期進行身體檢查，以便及早發現潛在問題並接受治療。

 

1.規律作息
早睡早起、避免過度勞累

2.飲食均衡
多食蔬果，減少攝取油炸、高鹽及高脂食物

3.適量運動
控制體重

4.保持心情舒暢
學會紓緩壓力，避免長期精神緊張

資料來源：ICU護理師林婷

Tags:#腦出血#腦中風#全勝宰#南韓演藝圈#娛樂新聞#名人健康#心血管健康#不良習慣#預防中風#離世
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