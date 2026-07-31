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健康步行｜研究揭步速愈快愈健康！每日快走降心血管病風險三成
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健康步行｜研究揭步速愈快愈健康！每日快走降心血管病風險三成

健康解「迷」
健康解「迷」

　　走路是既簡單又安全的運動，對健康有莫大益處。近日，一位美國芝加哥專家指出，步行的速度比步行的時長更重要。步行速度能評估肌力、耐力、活動力及心肺功能等變化，亦有研究指出，快走的人往往更長壽。

 

長壽之道｜各年齡層建議步行速度

 

長壽之道｜研究揭走得快更長壽！「快走族」死亡風險大降37%　20至70歲最佳步行速度全公開

 

　　根據英媒《每日郵報》報道，美國芝加哥EVOyouthful診所醫師生助理Elizabeth Vogstorm指出，步速是衡量一般人整體健康狀況的關鍵指標，她提到病人出現精力、活動能力、肌肉量或整體健康狀況下降時，步行速度往往是最先發生變化的指標。

 

　　根據Vogstorm引用2022年刊登《Journal of Sports Sciences》的研究，各年齡層在步行速度上都有其理想建議標準。以完成1英里（約1.6公里）的步行時間為例：

 

  • 20至39歲：建議於13至15分鐘內走完。
  • 40多歲：建議於14至16分鐘內走完。
  • 50多歲：建議於15至17分鐘內走完。
  • 60多歲：建議於16至18分鐘內走完。
  • 70歲以上：則控制在20分鐘內即可。

 

長壽｜快走能有效延長壽命、降低疾病風險

 

　　Vogstorm再指出，步行速度與長壽息息相關。研究數據證實，習慣快走的人往往擁有更長的壽命。若能將走路速度提升至每小時 4 英里（約 6.4 公里），相較於慢走者，其健康效益非常顯著，其死亡風險可降低 37%；患第2型糖尿病風險降低 39%；心血管疾病風險亦可降低 30%。

 

長壽之道｜步行速度突然減慢要注意

 

長壽之道｜研究揭走得快更長壽！「快走族」死亡風險大降37%　20至70歲最佳步行速度全公開

 

　　Vogstorm強調，更需要警惕的是「步速突然變得比過去遲緩」。這種突然的減速往往是身體響起健康警號，身體可能潛藏著身肌肉流失、體能退化、心血管疾病、關節問題或神經系統疾病有關的健康問題，甚至是其他需要進一步評估的健康狀況。

 

　　此外，步行速度也是評估大腦衰老程度的重要指標。根據紐西蘭一項歷時 45 年、追蹤近千人的長期研究顯示， 45 歲走路速度較慢的人，其生理與大腦的老化速度明顯較快。其握力與平衡感較差，身體綜合功能測驗表現不佳；亦會出現腦容量較小，大腦皮質有變薄的退化現象。

 

Tags:#運動養生#步速#快走#心血管疾病#糖尿病#大腦老化#肌肉流失#保健常識
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