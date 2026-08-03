大便出血｜誤以為痔瘡 手術後大便仍然有血 詳細檢查揭患直腸癌

痔瘡問題普遍，但若輕視相關徵兆，隨時可能延誤病情！台灣女星楊晨熙近日在當地節目《11點熱吵店》中，談及父親的健康經歷。其父親隨著年紀增長，開始出現痔瘡情況，並由內痔發展為外痔，同時伴隨「1症狀」。起初未以為意，然而經求醫後驚揭患直腸癌。

楊晨熙在節目中透露，痔瘡在其家族中算常見疾病，其母親年輕時便患有痔瘡。後來父親年紀漸長，亦開始出現痔瘡問題，病情更由內痔轉為外痔，同時伴隨如廁出血的徵兆。然而，其父親剛開始時並不以為意，「用一些小藥物治療一下就可以了」，認為待壓力減輕後情況便會好轉。

直腸癌︱發病先兆曝光 頻繁出血始求醫

直到拖了一段時間後，楊晨熙的父親發現痔瘡流血的情況愈來愈頻繁，覺得太麻煩才決定到醫院處理。雖然接受手術治療後，回家初期看似好轉了一陣子，但不久後「上廁所又開始流血了？」其父親隨即再度覆診並詢問醫生：「是不是沒有幫我弄好？為甚麼還是一直流血？」

醫生聽聞有關情況後察覺有異，立即安排進一步的詳細檢查，最終揭發事態嚴重，並向他直言：「你這個已經不是痔瘡在流血了，你這個是直腸癌！」原本以為只是痔瘡發作，卻是隱藏的癌症病灶。

台灣女星楊晨熙。（IG圖片）

台灣女星楊晨熙。（IG圖片）

台灣女星楊晨熙在當地節目《11點熱吵店》中，談及父親的健康經歷。（影片截圖）

台灣女星楊晨熙在當地節目《11點熱吵店》中，談及父親的健康經歷。（影片截圖）

台灣女星楊晨熙在當地節目《11點熱吵店》中，談及父親的健康經歷。（影片截圖）

台灣女星楊晨熙在當地節目《11點熱吵店》中，談及父親的健康經歷。（影片截圖）

台灣女星楊晨熙在當地節目《11點熱吵店》中，談及父親的健康經歷。（影片截圖）

直腸癌︱腫瘤靠近肛門增治療難度

楊晨熙透露，幸運的是，父親的癌症屬於早期發現，病況約處於零期至一期之間的轉變階段。不過，由於腫瘤位置非常接近肛門，治療過程中需要切除部分直腸，且醫生表示「可能需要人工造口」。她坦言，父親當時得悉有機會須終身依賴造口，心情一度非常低落。

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

4大常見大腸直腸癌徵狀

1. 輕微腹痛、腹脹現象

2. 排便習慣明顯改變、血便（包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便秘的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少）

3. 體重急速減輕

4. 貧血乏力

資料來源：肝膽腸胃科醫師錢政弘